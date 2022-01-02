Силкин — о возможном переходе Смолова в «Динамо»: «Это было бы интересно»

Возвращение в «Динамо» может стать ударным завершением его карьеры, считает экс-тренер московской команды :

С учетом того, что у Федора бывают очень яркие всплески в карьере, это было бы интересно. Тем более он динамовский воспитанник, свой парень. К сожалению, только он футболистом стал не в «Динамо», а в «Урале». Но он и в «Краснодаре» потом здорово выступал, и в «Локомотиве» были периоды, когда он прекрасно проявлял себя, хорошо смотрелся. Был момент, когда он не попадал в сборную, а потом его снова стали вызывать.

Парень он амбициозный. Я думаю, что в любом случае «Динамо» нужен опытный нападающий, более того, он просто необходим: там впереди практически одни молодые ребята. Стало бы возвращение в «Динамо» ударным завершением карьеры Смолова? Думаю, да, вполне. Тем более уже 32 года в наступившем году исполнится.