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Силкин — о возможном переходе Смолова в «Динамо»: «Это было бы интересно»

вчера, 12:39

Возвращение Федора Смолова в «Динамо» может стать ударным завершением его карьеры, считает экс-тренер московской команды Сергей Силкин:

С учетом того, что у Федора бывают очень яркие всплески в карьере, это было бы интересно. Тем более он динамовский воспитанник, свой парень. К сожалению, только он футболистом стал не в «Динамо», а в «Урале». Но он и в «Краснодаре» потом здорово выступал, и в «Локомотиве» были периоды, когда он прекрасно проявлял себя, хорошо смотрелся. Был момент, когда он не попадал в сборную, а потом его снова стали вызывать.

Парень он амбициозный. Я думаю, что в любом случае «Динамо» нужен опытный нападающий, более того, он просто необходим: там впереди практически одни молодые ребята. Стало бы возвращение в «Динамо» ударным завершением карьеры Смолова? Думаю, да, вполне. Тем более уже 32 года в наступившем году исполнится.

Ранее Смолов играл за «Динамо» с 2006 по 2015 год. В текущем сезоне 31-летний нападающий провел за «Локомотив» 22 матча во всех турнирах и забил 7 голов.

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Все комментарии
stanichnik
stanichnik
вчера в 13:43, ред.
Прошу пользователей сайта несильно браниться на меня за мои суждения, но для меня, как болельщика Динамо и Смолов и Силкин вызывают противоречивые чувства. Сергею Николаевичу никогда не прощу длинный сезон 2011-2012 года, когда он упустил возможность завоевать медали и Кубок, а Смолову при его казалось бы активной игре в центре атаки Динамо, нерасторопность при завершении голевых моментов и как следствие очень низкую результативность. В этом году Фёдору через месяц исполняется тридцать два и его лучшие годы, прошедшие в Краснодаре, уже позади. В Локомотиве не зря продают Смолова, уже два года назад его всячески пытались куда-нибудь пристроить, но даже в Испании в Сельте не согласились выкупать, невзирая на то, что он забивал голы испанским грандам Реалу и Барселоне. В Динамо уже был горький опыт покупки бывшего игрока Сборной России, Павла Погребняка, боюсь, что это очередной такой случай. А если кто-то надеется на открытие второго дыхания и рождения его второй молодости, то пусть он реализует её например в том же Урале, не чуждом для него клубе, думаю Фёдор будет ему сейчас более полезен чем в Динамо. Но, если это не очередная трансферная утка, то мне остаётся только надеяться, что Фёдор Михайлович идёт в Динамо чтобы в его составе забивать мячи уже нашим российским грандам, вот только с главным своим соперником этого сезона они уже сыграли. Болейте за своих, а не против чужих!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 13:17
Зачем Динамо этот клоун!?
STVA 1
STVA 1
вчера в 12:57
Силкин чудит!Ничего интересного)
Cat01
Cat01
вчера в 12:42
Это всё сплетни
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