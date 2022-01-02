Терехов: «„Сочи“ — не фарм-клуб „Зенита“. Все здравомыслящие это понимают»

Защитник «Сочи» ответил на вопрос об отношениях клуба с «Зенитом».

Болельщики называли «Сочи» фарм-клубом «Зенита». Злило ли это? Нет. В команде точно к этому равнодушно и со смехом относятся. Все здравомыслящие понимают, что мы никакой не фарм-клуб «Зенита». И что когда футболисты «Сочи» выходят на поле, то стараются по максимуму отобрать очки у любого.

Думаю, если бы кому-то в раздевалке сказали, что надо проиграть сегодняшний матч, вы бы футболистов на поле точно не увидели. У всех есть самолюбие, поэтому такое невозможно в принципе.

Но разговоры никогда не прекратятся, даже после нашей победы над «Зенитом» они все равно есть. Какие-то новые заговоры придумывают. В «Сочи» на это уже давно не обращают внимания.

Как часто владелец «Сочи» Борис Ротенберг общается с футболистами? Он часто общается с тренерским штабом и руководством, с футболистами реже. Но, думаю, это особо и не надо. Через генерального директора он какие-то вопросы, что понравилось, что нет, передает регулярно. А так 2-3 раза в год еще видится лично, общается. Он достаточно глубоко погружен в дела «Сочи».