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Терехов: «„Сочи“ — не фарм-клуб „Зенита“. Все здравомыслящие это понимают»

вчера, 10:57

Защитник «Сочи» Сергей Терехов ответил на вопрос об отношениях клуба с «Зенитом».

Болельщики называли «Сочи» фарм-клубом «Зенита». Злило ли это? Нет. В команде точно к этому равнодушно и со смехом относятся. Все здравомыслящие понимают, что мы никакой не фарм-клуб «Зенита». И что когда футболисты «Сочи» выходят на поле, то стараются по максимуму отобрать очки у любого.

Думаю, если бы кому-то в раздевалке сказали, что надо проиграть сегодняшний матч, вы бы футболистов на поле точно не увидели. У всех есть самолюбие, поэтому такое невозможно в принципе.

Но разговоры никогда не прекратятся, даже после нашей победы над «Зенитом» они все равно есть. Какие-то новые заговоры придумывают. В «Сочи» на это уже давно не обращают внимания.

Как часто владелец «Сочи» Борис Ротенберг общается с футболистами? Он часто общается с тренерским штабом и руководством, с футболистами реже. Но, думаю, это особо и не надо. Через генерального директора он какие-то вопросы, что понравилось, что нет, передает регулярно. А так 2-3 раза в год еще видится лично, общается. Он достаточно глубоко погружен в дела «Сочи».

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 15:23
Давайте рассуждения начнем с уточнения баланса счета, в сыгранных играх между упомянутыми командами?)
Некакойшенко
Некакойшенко
вчера в 15:21
Терехов: «„Сочи“ — не фарм-клуб „Зенита“. Все здравомыслящие это понимают»,но я к ним отношения не имею.......
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 14:03
Просто игрушка Ротенберга.
berda2003
berda2003
вчера в 13:37
за 2...3 раза в год можно глубоко погрузится, аж, до правого яй... вообщем, терехову по пояс будет...
Bivaliy67
Bivaliy67
вчера в 13:35
Скорее - наоборот! Так как именно Зенит поставляет сочинцам свои "трудовые резервы".)
lotsman
lotsman ответ Федор Паршунин (раскрыть)
вчера в 13:17
Видимо я слепой, поэтому просвети пожалуйста, о каких неформальных отношениях между двумя этими командами и их хозяевами идёт речь.
ЖNЕЦ
ЖNЕЦ
вчера в 12:51
Сочи бьётся со всеми и с Зенитом тоже...
за то постоянно и с удовольствием спартак сливает Зениту ....
9,5 лет не может выиграть в Санкт -Петербурге....а счет 7-1 тоже не просто так..
вопрос: кто фарм Зенита ?!?
Главный судья
Главный судья
вчера в 12:22
Объясните кто нибудь Терехову что фарм клуб это не клуб который должен выиграть или проиграть ...это клуб в который могут отправить например футболистов которые не вписываются в лимит а потом их оттуда спокойно выдернуть если например игрок заиграл там э этот легионер не заиграл тут то их просто поменяют местами....в Краснодаре например такой фарм это Краснодар 2 и играет в ФНЛ и по правилам даже если выиграет ФНл не сможет попасть в РПЛ ...но у Зенита свои порядки.
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
вчера в 12:00
Сколько раз слышали такие сказки... Не говорил бы за всех.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 11:53
Тут всё понятно, Ротенберг молодец, платит, а болельщики не здравомыслящие у экранов
Futurista
Futurista
вчера в 11:47, ред.
Сочный сочень
Сочный сочень
вчера в 11:38, ред.
Раньше говорили , что тульский Арсенал фарм-клуб Спартака
Потом Арсенал в 2018-2019 годах чпонул Спартака во всех трёх личных встречах
Причем два раза в гостях
И один раз разгромил красных дома

Все разговоры тут же прекратились
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 11:23
У названия "фарм-клуб" есть четкое юридическое определение, которое не попадает под сотрудничество "Сочи" и "Зенита". Но судя по миграции групп игроков из одного клуба в другой - кое-какое неформальное отношение между двумя этими командами и их хозяевами все-таки существует и это не заметит только слепой.
санек002
санек002 ответ particular (раскрыть)
вчера в 11:20
ох уж эти сказки!ох уж эти сказочники!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 11:18, ред.
Серия сказок под общим названием "Сочи-фарм" давно уж вышла из тиража...
Но в некоторых отдалённых уголках... в книжных маркетах ещё можно найти несколько экземпляров....
В отделе "Самоуспокоительные сказки после неудачных сезонов своих команд"...
particular
particular
вчера в 11:12, ред.
Ну, для чего создавали клуб в Сочи, многие тоже понимают... И под чьим патронажем шевелится олимпийский кластер - тоже не секрет... И вряд ли к становлению клуба приложили руку череповецкие металлурги...
Даже, если внешне всё сделали "красиво", то от этого уши осла меньше торчать не стали... Так что, не надо ля-ля...
KTS22
KTS22
вчера в 11:08
    STVA 1
    STVA 1
    вчера в 11:01, ред.
    Думаю, если бы кому-то в раздевалке сказали, что надо проиграть сегодняшний матч, вы бы футболистов на поле точно не увидели. У всех есть самолюбие, поэтому такое невозможно в принципе.
    Подробнее: https://www.soccer.ru/news/1297274/terehov-sergey-sochi

    Сомневаюсь про всех)) Нашлись бы!
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