Парфёнов высказался о назначении Ваноли в «Спартак»

Экс-игрок «Спартака», бывший тренер «Урала» и «Арсенала» поделился мыслями о назначении новым главным тренером красно-белых и последних трансферах московского клуба.

Назначили тренера, на следующий день пошли трансферы. Мне кажется, что ситуацией номер один при назначении нового тренера является поддержка, если сразу пошли трансферы, то значит, что она есть. Дальше уже все зависит от тренерского штаба.

Парфёнов отметил, что «Спартаку» не нужно взбадривать игроков сменой тренеров.

Они профессионалы, что значит взбадриваться, футболисты играют в одной из самых популярных команд страны. Здесь вопросы нужно задать футболистам, что же, получается, нужно каждые три месяца их взбадривать? Летом пришел новый специалист, их взбодрили, сейчас опять. Мне кажется, что необходимо доверие к главному тренеру и тренерском штабу, соответственно, оказание им помощи, а дальше с них спрашивать нужно.

Если постоянно взбадривать игроков отставками тренеров, то это состояние затупится. Некоторые футболисты уже этих взбадриваний пережили много, соответственно, у них это притупилось. А встряска все равно какая-то должна быть, «Спартак» не должен находиться на том месте, на котором находится, команда должна бороться за медали.