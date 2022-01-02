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Парфёнов высказался о назначении Ваноли в «Спартак»

вчера, 11:42

Экс-игрок «Спартака», бывший тренер «Урала» и «Арсенала» Дмитрий Парфёнов поделился мыслями о назначении Паоло Ваноли новым главным тренером красно-белых и последних трансферах московского клуба.

Назначили тренера, на следующий день пошли трансферы. Мне кажется, что ситуацией номер один при назначении нового тренера является поддержка, если сразу пошли трансферы, то значит, что она есть. Дальше уже все зависит от тренерского штаба.

Парфёнов отметил, что «Спартаку» не нужно взбадривать игроков сменой тренеров.

Они профессионалы, что значит взбадриваться, футболисты играют в одной из самых популярных команд страны. Здесь вопросы нужно задать футболистам, что же, получается, нужно каждые три месяца их взбадривать? Летом пришел новый специалист, их взбодрили, сейчас опять. Мне кажется, что необходимо доверие к главному тренеру и тренерском штабу, соответственно, оказание им помощи, а дальше с них спрашивать нужно.

Если постоянно взбадривать игроков отставками тренеров, то это состояние затупится. Некоторые футболисты уже этих взбадриваний пережили много, соответственно, у них это притупилось. А встряска все равно какая-то должна быть, «Спартак» не должен находиться на том месте, на котором находится, команда должна бороться за медали.

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Все комментарии
Некакойшенко
Некакойшенко
вчера в 15:29
Ну, Дима явно не из нашего совета ветеранов. Здравомыслие читается в каждом слове.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 13:07
Много левых трансферов, впрочем как и проходящих тренеров
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 12:47
Посмотрим,какие будут результаты.
Брулин
Брулин
вчера в 12:42
Руководство Спартака каждые полгода начинает поддерживать нового главного тренера.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 12:37
Если трансферы пошли сразу, то значит нового тренера и не спрашивали.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 12:26
Спасибо Диме ,что не облил Ваноли помоями ,как мы уже привыкли !
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 12:02
Если осуществлять трансферы из Тироля, Шарлеруа, Факела...и Сент Трюйдена - то зачем менять тренера ???
Это усиления ???.....для клуба чей Босс за год стал богаче на 4 млрд евро ??

Прогоним Руя...отдадим почти 50 млн евро по арендам (Роша,Крал,Тиль)...позовём не тренера а помощника - и будем ждать чемпионства...???

Я вообще ничего не понимаю.....
Сп62
Сп62
вчера в 11:53
Ваноли всех построит.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 11:47
Есть адекватные среди наших
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