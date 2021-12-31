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Нидергаус — о Дзюбе: «Довольно сильный форвард на уровне РПЛ»

вчера, 16:06

Бывший нападающий «Ротора» Владимир Нидергаус оценил игру форварда «Зенита» Артема Дзюбы.

Дзюба — довольно сильный форвард на уровне чемпионата России. А вот что касается еврокубков... Лига чемпионов все же высвечивает. Против более сильных команд его не видно. И не только его. К сожалению, такое сейчас положение дел в российском футболе.

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Все комментарии
galem72
galem72
сегодня в 11:32
Не понимаю, зачем всякие ноунеймы пытаются оценить игру этой стремянки?
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 08:20
Никто и не спорит...
Киркоров - просто Пласидо Доминго...но среди наших певунов....
"Лада" - просто "Феррари"...но среди наших машин...
А уж Дзюба - просто "Левандовски" ...но по меркам РПЛ....

По факту же...если "самым самистым" среди забивак может в лёгкую быть игрок без скорости,без удара и без дриблинга - то тут уж вопросы не к игроку...а к уровню первенства...
Поэтому непонятно...Нидергаус Дзюбу похвалил или РПЛ потроллил...)))
протон
протон
вчера в 23:10
Если честно , любой наш нападающий в лиге чемпионов выглядит хреново . Аршавин вообще последний наш игрок ,который показывал нужный уровень
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 21:50
Откуда откопали Нидергауса??? Из музея? 😂
BDA81
BDA81 ответ mihaluch (раскрыть)
вчера в 20:58
Это соккер пыжеться засветиться на всех источниках))
ABir
ABir
вчера в 20:17
А зачем он его вообще оценивает?
ЖNЕЦ
ЖNЕЦ
вчера в 19:16
нидергаус а ты сам то хоть чего нибудь достиг?!? ну хоть чего нибудь....
berda2003
berda2003
вчера в 17:59
ещё один специалист - я помню этого надёргауза - молчал бы в тряпочку...
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 17:41
Ключевое слово на уровне РПЛ можно было сказать ФНЛ.
Ironigor
Ironigor
вчера в 17:36
Ну и пусть играет.
drug01
drug01
вчера в 17:35
Он всё же лучший
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 17:15
Значит уровень не сильный.
beefs
beefs
вчера в 17:09
ох, опять этот Дзюба, скучно...
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 17:06
Просто он играет в сильнейшей команде РПЛ плюс бьет пенальти которые очень часто назначаются в пользу Зенита, неудивительно что он так много забивает в РПЛ. Но в еврокубках виден его реальный уровень.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 17:00
Недергаус высказался о дергаусе
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 16:54
На уровне РПЛ он просто лучший. Но ЛЧ не тянет и тормозит атаку.
Нужно менять на свежую кровь, хотя и жаль расставаться.
Удачи ему в Рубине или у Черчесова...
ermak6848
ermak6848
вчера в 16:45
    протон
    протон
    вчера в 16:23
    Про ЛЧ - миф. Он там играет идентично и тоже выигрывает весь воздух, в ЛЧ в целом другой уровень конкуренции и сам Зенит мало забивает и выглядит так себе, как и Рукакыч. При этом он все равно лучший бомбардир в ЛЧ среди паспортистов за всю историю

    Сезон 20/21 - Дзюба лучший по компоненту выигранных верховых единоборств среди всех команд турнира - 47.
    Сезон 21/22 - Дзюба на 10 месте - 17 выигранных единоборств, но он и играл мало.
    mihaluch
    mihaluch
    вчера в 16:19
    Каждый хочет засветиться на соккере.
    dеigandre
    dеigandre
    вчера в 16:10
    Они все так комментируют, как будто они были в шаге от получения золотого мяча, а сейчас футболисты кривые, косые…
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