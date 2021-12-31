Нидергаус — о Дзюбе: «Довольно сильный форвард на уровне РПЛ»

Бывший нападающий «Ротора» Владимир Нидергаус оценил игру форварда «Зенита» Артема Дзюбы.
Дзюба — довольно сильный форвард на уровне чемпионата России. А вот что касается еврокубков... Лига чемпионов все же высвечивает. Против более сильных команд его не видно. И не только его. К сожалению, такое сейчас положение дел в российском футболе.
Киркоров - просто Пласидо Доминго...но среди наших певунов....
"Лада" - просто "Феррари"...но среди наших машин...
А уж Дзюба - просто "Левандовски" ...но по меркам РПЛ....
По факту же...если "самым самистым" среди забивак может в лёгкую быть игрок без скорости,без удара и без дриблинга - то тут уж вопросы не к игроку...а к уровню первенства...
Поэтому непонятно...Нидергаус Дзюбу похвалил или РПЛ потроллил...)))
Киркоров - просто Пласидо Доминго...но среди наших певунов....
"Лада" - просто "Феррари"...но среди наших машин...
А уж Дзюба - просто "Левандовски" ...но по меркам РПЛ....
По факту же...если "самым самистым" среди забивак может в лёгкую быть игрок без скорости,без удара и без дриблинга - то тут уж вопросы не к игроку...а к уровню первенства...
Поэтому непонятно...Нидергаус Дзюбу похвалил или РПЛ потроллил...)))
Нужно менять на свежую кровь, хотя и жаль расставаться.
Удачи ему в Рубине или у Черчесова...
Нужно менять на свежую кровь, хотя и жаль расставаться.
Удачи ему в Рубине или у Черчесова...
Сезон 20/21 - Дзюба лучший по компоненту выигранных верховых единоборств среди всех команд турнира - 47.
Сезон 21/22 - Дзюба на 10 месте - 17 выигранных единоборств, но он и играл мало.
Сезон 20/21 - Дзюба лучший по компоненту выигранных верховых единоборств среди всех команд турнира - 47.
Сезон 21/22 - Дзюба на 10 месте - 17 выигранных единоборств, но он и играл мало.