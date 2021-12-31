Нидергаус — о Дзюбе: «Довольно сильный форвард на уровне РПЛ»

Бывший нападающий «Ротора» Владимир Нидергаус оценил игру форварда «Зенита» .

Дзюба — довольно сильный форвард на уровне чемпионата России. А вот что касается еврокубков... Лига чемпионов все же высвечивает. Против более сильных команд его не видно. И не только его. К сожалению, такое сейчас положение дел в российском футболе.