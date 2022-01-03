«Валенсия» объявила о переходе Джейсона в «Алавес»

«Валенсия» на официальном сайте объявила о переходе вингера Давида Ремесейро, более известного как Джейсон, в «Алавес».
27-летний испанский футболист выступал за «Валенсию» с 2019 года, с тех пор он провел за клуб 28 матчей.
«Валенсия» на официальном сайте объявила о переходе вингера Давида Ремесейро, более известного как Джейсон, в «Алавес».
27-летний испанский футболист выступал за «Валенсию» с 2019 года, с тех пор он провел за клуб 28 матчей.
Моя история неординарная и думаю будет подсказкой другим пользователям на будущее.
Моя история неординарная и думаю будет подсказкой другим пользователям на будущее.