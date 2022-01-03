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«Валенсия» объявила о переходе Джейсона в «Алавес»

вчера, 12:58

«Валенсия» на официальном сайте объявила о переходе вингера Давида Ремесейро, более известного как Джейсон, в «Алавес».

27-летний испанский футболист выступал за «Валенсию» с 2019 года, с тех пор он провел за клуб 28 матчей.

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Все комментарии
Мaлик
Мaлик
вчера в 13:55
Посмотрим на него уже в Аяксе
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 13:26
Не самый лучший футболист.
xauuuh8qrs3n
xauuuh8qrs3n
вчера в 13:13
Это их дело
Байкал-38
Байкал-38 ответ Mikki (раскрыть)
вчера в 13:08
Спасибо за разъяснения!
Моя история неординарная и думаю будет подсказкой другим пользователям на будущее.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 13:04
Удачи ему там!
Carl Lewis
Carl Lewis
вчера в 13:02
Значит он им нужен.
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