«Челси» ждёт решения Тухеля по Лукаку. Клуб не хочет ухода игрока в январе.

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вчера, 12:11

Сегодня, 3 января, главный тренер «Челси» вновь проведет встречу с форвардом .

Журналист и инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что немецкий специалист снова обсудит с игроком его скандальное интервью.

В клубе не комментируют сложившуюся ситуацию, так как ждут решение от Тухеля. «Челси» не планирует продавать или отдавать Лукаку в аренду в январе.