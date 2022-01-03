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«Челси» ждёт решения Тухеля по Лукаку. Клуб не хочет ухода игрока в январе

вчера, 12:11

Сегодня, 3 января, главный тренер «Челси» Томас Тухель вновь проведет встречу с форвардом Ромелу Лукаку.

Журналист и инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что немецкий специалист снова обсудит с игроком его скандальное интервью.

В клубе не комментируют сложившуюся ситуацию, так как ждут решение от Тухеля. «Челси» не планирует продавать или отдавать Лукаку в аренду в январе.

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Все комментарии
заDOOMчивый
заDOOMчивый
сегодня в 01:00
Трансферами сейчас управляет Марина, потому что что то с трудом верится что Лэмп хотел Вернера и Хаверца,у него и без них всё получалось. Сомневаюсь,что Тухель бредил Ромелом. Хотя могу ошибаться.Что скажете фаны Челси?
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 21:37
Это будет провал если Челси его отдаст после того как столько денег на него потратили.
Сантус
Сантус
вчера в 20:24
Да понятно всё с негрилой(пардон за мой английский)).Интер покупают шейхи,денег будет до-утра.Чувствовал он там себя богом,а при появлении денег может вообще не париться.А АПЛ что?Рубка,травмы,погода,давление.Решил маленько сдетонировать перед ТО...одно не учёл,фанаты интера уже его прокляли.Тут тоже засада.В аренду ему нужно,на Чукотку.)Возможно Абрамович и команду там создаст под него...))
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 19:24
хитрый Тошка провернул такой план,что бы по дешёвке купить Маккаку,Левий много не даст.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 19:22
Тухеля обвинят в расизме и вышлют в Германию,поэтому Ромелу должен обратиться в организацию по ущемлению прав темнокожих футболистов.а Челси оштрафовать на энную сумму,что бы не повадно было и других клубам вести себя аналогично. Ведь не зря же рыцари Британии преклоняют колена перед "шоколадными".
Red_team
Red_team ответ Рауль-Зидан (раскрыть)
вчера в 18:33
Согласен, МЮ нужно было толкать Погба за условную сотку, зря нянчились с ним
steelhead
steelhead
вчера в 17:45
А Леви тем временем ищет аватарку Абрамовича в вотсапе))))
sash71
sash71
вчера в 16:46
Не нужен он в Челси уже. Все равно рано или поздно начнёт разлагать команду изнутри
A.S.A
A.S.A
вчера в 16:43
Действительно, раздули из мухи слона....
Да, Лукаку высказал свое мнение, но это же не мешает ему отлично выполнять свою основную задачу-забивать голы! С этим он справляется, а его голы приносят клубу очки, это самое главное. Да и зачем наступать себе на горло (это я про Тухеля) когда у тебя играть в атаке некому, а лучшего держать на лавке из-за шумихи в прессе...я понимаю, если бы Ромелу нарушил дисциплину как к примеру это сделал Обамианг...тогда да, можно для профилактики подержать на лавке, чтоб за ум взялся
Сейчас этим поступком Челси загнал себя в угол.....продать Лукаку можно, но не отобьют те деньги, за которые его брали, плюс зимой трудно будет найти подходящую замену. А в атаке играть толком некому....
Думаю лучше потерпеть до лета, и летом продать....
lobsterdam
lobsterdam ответ Дима Логинов (раскрыть)
вчера в 16:04
Прежде чем покупать неликвид (недвижимость) в виде лукаки, Тухелю надо было крепко задуматься и внимательно присмотреться к его прошлому, т.к. у лукаки репутация-то совсем небезупречная, типа пятая нога у собаки... И кто теперь его возьмет за такие же деньги?
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан ответ Red_team (раскрыть)
вчера в 14:55
Погба в свое время тоже можно было продать ,находились дурачки которые 100 лямов готовы были выложить, например Перес ,но МЮ вципился как за Синицу Ока .Я всегда задавался вопросом кто больший идиот Перес который предлагал такие деньги или руководители МЮ которые отказали в покупки . У боссов мю есть привычка всеми силами держаться и удерживать тех кто за них играть не хочет
Akatsuki72
Akatsuki72
вчера в 14:28
Изначально у меня были сомнения по поводу этого трансфера, но я надеялся на лучшее, но увы случается худшее... не знаю, как всё это закончится, но когда игрок публично такое говорит, то это демонстрирует его непрофессионализм, такие игроки клубу не нужны. Поэтому нужно продавать, тут правда момент удобный выбрать нужно, чтобы как можно меньше на трансфере потерять, а на этом трансфере в любом случае потеряют в деньгах.
azkan
azkan
вчера в 14:26
Тут вопрос еще как примет Лукаку Стэмфорд Бридж. Выход и любая неудача будет сопровождаться свистом. Тяжко ему будет играть.
И другим игрокам Челси это тоже навредит. Там сложно все.
Тупой поступок конечно. Ну любишь ты Интер, и хрен с тобой. Но зачем приплетать сюда Реал, Барсу и Баварию?
Онотолий Вассерман
Онотолий Вассерман
вчера в 14:24, ред.
Чё та вспомнился Коста который у Конте тоже в январе в Китай засобирался...может у них там в Фулхэме(на Стэмфорд бридж)аномалия какая то что игрокам на мозги в январе действовать начинает?)
JackNorz
JackNorz
вчера в 14:16
Пусть Рукаку из Зенита возьмут, а Лукаку в Питер отправят
Djebrael
Djebrael
вчера в 14:11
Посмотрим о чем договорятся
ДСА
ДСА
вчера в 13:23
Если африканец упёрся, то его не сдвинешь.
Adrian von Ziegler
Adrian von Ziegler
вчера в 13:11
А что он сказал?
протон
протон
вчера в 13:11
Цитата: "Тухель хочет обсудить с бельгийским футболистом его интервью, его состояние и поведение в поисках лучшего решения"
Значит так,
Его состяние: "зарвавшийся афробельгиец"
Его Поведение: "садись, двойка"
Поиск лучшего решения: "вали из клуба, либо полируй лавку"
НО, Абрамович звонит Тухелю: Понимаешь, ли Томас...., такое дело..... ставь Ромеллу в основу.
fineflat
fineflat
вчера в 13:08
Также ныл Диего Коста, ушел потом. Но Диего играл круто пока Лукаку не набрал такую форму. Сначала Тухелю надо сохранить свой пост в конце сезона а потом ясно будет что с Лукаку. Лукаку это игрок чемпионата он будет забивать средним клубам против защитников топовых клубов как Ван Дайк он действует не уверено это не Дрогба ему надо обратно в Италию. Не думаю что Челси отдаст его дешево думаю сумма также будет ближе к 100 млн. Посмотрели на него пол года все понятно такой же как был.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 13:06
Извенится и останется!
Red_team
Red_team
вчера в 12:59
Если Шпоры таки продадут Кейна, то пусть горилла идет к Конте, у него он заиграет
Red_team
Red_team
вчера в 12:53, ред.
Капец провальный трансфер, похуже Погба в МЮ. Разница только в том, что Лукаку продать можно конечно. Хотя теперь хоть половину суммы бы отбить. Челси то еще можно понять, хотели хорошего напа взять, хоть и переплатили сильно. Но чего этому горилле неймется, сам поперся, сам же и ноет. Тьху... Я сначала еще жалел, что его из МЮ турнули, теперь то понимаю почему
Ironigor
Ironigor
вчера в 12:52
«Челси» ждёт решения Тухеля по Лукаку. Клуб не хочет ухода игрока в январе.
Вообще зачем держать и уговаривать форварда Лукаку в команде за которую он сам не хочет играть, так ещё и даёт не лесные интервью в адрес клуба и тренера , в котором получает совсем не малую зарплату. Я думаю что в такой ситуации к игроку должны будут приняты санкции и конечно однозначно с ним попрощаться. Потому как ничего хорошего из этого не получится. Лукаку просто перестанет играть в своё удовольствие и приносить тот результат на который бы расчитывал клуб, да и внутри команды могут возникнуть конфликты . А такой клуб как Челси может спокойно решить этот вопрос координально, расторгнув контракт с Лукаку, к которому проявляет интерес Тоттенхэм и главный тренер Конте с которым у Лукаку очень хорошие взаимоотношения ещё с времен когда они вместе работали в Интере . Так что этот переход был бы закономерным и удовлетворил обе стороны. Как-то так на мой субъективный взгляд. Всем Добра !!!
Брулин
Брулин
вчера в 12:52
Зачем Челси игрок за 115 млн который не нужен тренеру? Понятно что денег полно и все такое ,но выглядет крайне глупо все это
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 12:51
Наверно на колено не встали.
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 12:46
Пусть Лукаку выкупит свой контракт и валит в Италию.
Дима Логинов
Дима Логинов
вчера в 12:40
Раздули из мухи слона. В детской школе я бы ещё понял нянченье, но это профессиональный клуб, в котором игрок за свою работу получает огромные деньги. Видение жизни у всех может быть разное - это нормально, но работу нужно выполнять одинаково качественно независимо от взглядов на те или иные вещи.
Тухель тоже перебарщивает, Лукаку должен быть в составе, если нет медицинских и психологических противопоказаний, а то, что он скучает по Италии, так пусть дождётся окончания контракта или предложения другого клуба и уезжает.
particular
particular
вчера в 12:36
В контракте наверняка оговорено - кому, когда и какие давать вью... Вдуть ему штраф по верхней планке, что бы другие думали, прежде чем жаловаться на свою не лёгкую судьбу... Возможно, Тухелю удастся выровнять ситуацию...
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 12:20
Грановская должна проводить встречу, и только
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