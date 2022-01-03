«Челси» ждёт решения Тухеля по Лукаку. Клуб не хочет ухода игрока в январе.

Сегодня, 3 января, главный тренер «Челси» Томас Тухель вновь проведет встречу с форвардом Ромелу Лукаку.
Журналист и инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что немецкий специалист снова обсудит с игроком его скандальное интервью.
В клубе не комментируют сложившуюся ситуацию, так как ждут решение от Тухеля. «Челси» не планирует продавать или отдавать Лукаку в аренду в январе.
Тухель тоже перебарщивает, Лукаку должен быть в составе, если нет медицинских и психологических противопоказаний, а то, что он скучает по Италии, так пусть дождётся окончания контракта или предложения другого клуба и уезжает.
Тухель тоже перебарщивает, Лукаку должен быть в составе, если нет медицинских и психологических противопоказаний, а то, что он скучает по Италии, так пусть дождётся окончания контракта или предложения другого клуба и уезжает.
Вообще зачем держать и уговаривать форварда Лукаку в команде за которую он сам не хочет играть, так ещё и даёт не лесные интервью в адрес клуба и тренера , в котором получает совсем не малую зарплату. Я думаю что в такой ситуации к игроку должны будут приняты санкции и конечно однозначно с ним попрощаться. Потому как ничего хорошего из этого не получится. Лукаку просто перестанет играть в своё удовольствие и приносить тот результат на который бы расчитывал клуб, да и внутри команды могут возникнуть конфликты . А такой клуб как Челси может спокойно решить этот вопрос координально, расторгнув контракт с Лукаку, к которому проявляет интерес Тоттенхэм и главный тренер Конте с которым у Лукаку очень хорошие взаимоотношения ещё с времен когда они вместе работали в Интере . Так что этот переход был бы закономерным и удовлетворил обе стороны. Как-то так на мой субъективный взгляд. Всем Добра !!!
Вообще зачем держать и уговаривать форварда Лукаку в команде за которую он сам не хочет играть, так ещё и даёт не лесные интервью в адрес клуба и тренера , в котором получает совсем не малую зарплату. Я думаю что в такой ситуации к игроку должны будут приняты санкции и конечно однозначно с ним попрощаться. Потому как ничего хорошего из этого не получится. Лукаку просто перестанет играть в своё удовольствие и приносить тот результат на который бы расчитывал клуб, да и внутри команды могут возникнуть конфликты . А такой клуб как Челси может спокойно решить этот вопрос координально, расторгнув контракт с Лукаку, к которому проявляет интерес Тоттенхэм и главный тренер Конте с которым у Лукаку очень хорошие взаимоотношения ещё с времен когда они вместе работали в Интере . Так что этот переход был бы закономерным и удовлетворил обе стороны. Как-то так на мой субъективный взгляд. Всем Добра !!!