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Кавазашвили: «Для Федуна Газизов — заноза в заднице. Правда за Шамилем»

вчера, 13:45

Бывший вратарь сборной СССР и «Спартака» Анзор Кавазашвили высказался о судебных разбирательствах генерального директора «Уфы» Шамиля Газизова с владельцем московского клуба Леонидом Федуном.

Никто из «Спартака» не опровергает информацию о расписке, по которой акции клуба должны отойти Газизову, значит, так оно и есть. Просто удивительно, как парень из Уфы смог разуть миллиардера из списка богатейших людей России. Такое возможно только в нашем футболе.

Для Федуна Газизов — заноза в заднице, ведь правда на стороне Шамиля. За такое дилетантство Федун распалится своими миллионами, ну или примет Газизова в качестве партнера, что вряд ли случится.

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Все комментарии
Tostao
Tostao ответ Tostao (раскрыть)
вчера в 19:55
Я отвечал на твой пост, а не на новость. В новости про поговорку нет ничего.
"Где хохол прошёл, еврею делать нечего", - оригинал поговорки.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 17:06
А ведь были другие времена ветеран, когда в заднице, за место занозы, был фен. Поэтому для "приличных джентльменов" заноза так, укус комара. И хорошо, что так. Надеюсь хватит ума решить проблему по человече.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Tostao (раскрыть)
вчера в 16:21
Советую еще раз прочитать новость. Речь о Газизове и Федуне. Кто из них в Европу хочет? Желательно отвечать по теме.
Tostao
Tostao ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 15:54
Вообще-то, говорили не про армян, а несколько про других представителей бывшего Союза, которые нынче в Европу хотят.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 15:09
Эпопея продолжается!
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 15:04
Кавазашвили до сих пор думает,что Федуну деньги достались личным трудом и талантом. Странные люди...
Брулин
Брулин
вчера в 14:46
Анзор Кавазашвили: «Ваноли должен быть самым выдающимся тренером в мире, чтоАнзор Кавазашвили: «Ваноли должен быть самым выдающимся тренером в мире, чтобы за короткий срок поставить «Спартаку» игру»бы за короткий срок поставить «Спартаку» игру»
Некакойшенко
Некакойшенко
вчера в 14:37
Газизов в акции полез
И Федуну прочёл ликбез
Но Лёня скромная натура
На демона достал обрез........
Comentarios
Comentarios
вчера в 14:35
Горец часть восьмая
STVA 1
STVA 1
вчера в 14:30
похоже для деда сам Федун заноза)))
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 14:28
Суд ещё не решил куда надо двигаться.
d2mg22ynuauv
d2mg22ynuauv
вчера в 14:23
Весьма наглядный образ
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
вчера в 14:23, ред.
ANATOLY KANDAUROV
Раньше было изречение, где армянин побывал, еврею делать нечего. Теперь новая формула " Где башкир побывал, еврею надо акции отдать, иначе...."

А кто побывал в ЦСКА если еврею Гинеру теперь делать нечего в армейском клубе, да ещё и акции отобрали?
Ironigor
Ironigor
вчера в 14:19
Насчёт занозы в заднице , это уж точно. Да вот вместо занозы скорее всего кактус 🌵 !!!))
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 14:09
Просто один мелкий проходимец пытается обуть проходимца побогаче. Здесь нет положительных персонажей - есть просто грызня за халявные бабки.
lotsman
lotsman
вчера в 14:09
Чем быстрее закончатся разборки в Спартаке, тем лучше для команды будет.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 13:57
Раньше было изречение, где армянин побывал, еврею делать нечего. Теперь новая формула " Где башкир побывал, еврею надо акции отдать, иначе...."
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 13:52
Клоунада даже на Новый Год актуальна.
idres
idres
вчера в 13:50
Шоу продолжается... а чем дело закончится, будем посмотреть
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