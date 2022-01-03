Кавазашвили: «Для Федуна Газизов — заноза в заднице. Правда за Шамилем»

Бывший вратарь сборной СССР и «Спартака» Анзор Кавазашвили высказался о судебных разбирательствах генерального директора «Уфы» Шамиля Газизова с владельцем московского клуба Леонидом Федуном.
Никто из «Спартака» не опровергает информацию о расписке, по которой акции клуба должны отойти Газизову, значит, так оно и есть. Просто удивительно, как парень из Уфы смог разуть миллиардера из списка богатейших людей России. Такое возможно только в нашем футболе.
Для Федуна Газизов — заноза в заднице, ведь правда на стороне Шамиля. За такое дилетантство Федун распалится своими миллионами, ну или примет Газизова в качестве партнера, что вряд ли случится.
"Где хохол прошёл, еврею делать нечего", - оригинал поговорки.
"Где хохол прошёл, еврею делать нечего", - оригинал поговорки.
И Федуну прочёл ликбез
Но Лёня скромная натура
На демона достал обрез........
И Федуну прочёл ликбез
Но Лёня скромная натура
На демона достал обрез........
Раньше было изречение, где армянин побывал, еврею делать нечего. Теперь новая формула " Где башкир побывал, еврею надо акции отдать, иначе...."
А кто побывал в ЦСКА если еврею Гинеру теперь делать нечего в армейском клубе, да ещё и акции отобрали?
Раньше было изречение, где армянин побывал, еврею делать нечего. Теперь новая формула " Где башкир побывал, еврею надо акции отдать, иначе...."
А кто побывал в ЦСКА если еврею Гинеру теперь делать нечего в армейском клубе, да ещё и акции отобрали?