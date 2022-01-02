Тухель может исключить Лукаку из состава «Челси» на матч с «Ливерпулем»

Форвард «Челси» Ромелу Лукаку может пропустить матч 21-го тура АПЛ с «Ливерпулем».
Источник сообщает, что главный тренер «синих» Томас Тухель может наказать бельгийца за интервью, в котором он выразил недовольство своим положением в команде и игровой схемой.
Отмечается, что ни клуб, ни представители игрока заранее не знали об интервью.
Челси по итогам прошлого сезона стал лучшим клубом Европы. Причем качество игры действительно было на высоте. В начале текущего сезона Челси так же выглядел непобедимой машиной, способной побеждать всех и вся как в АПЛ , так и в Лиге Чемпионов
Тут в составе появляется этот распиаренный боров, и начинаются большие проблемы. Челси скатывается на третье место в АПЛ и лишь со второго места выходит в 1/8 ЛЧ. При этом игра команды в это время совсем не впечатляет.
Неужели Лукака был приобретен из-за повестки, расового и гендерного разнообразия? Бред конечно. Но ничего лучше на ум не приходит.
В данный момент этот негроид повис балластом на шее Челси и тянет его на дно. По хорошему надо избавляться от него и возвращаться к наигранной в прошлом сезоне и начале текущего схеме. Пока Челси не потерял шансы на победу в АПЛ и ЛЧ.
На поле Лукака точно не нужен, а содержать такого дорогого персонажа на лавке просто глупо
Пусть переходит в принтер или баварию
Челси по итогам прошлого сезона стал лучшим клубом Европы. Причем качество игры действительно было на высоте. В начале текущего сезона Челси так же выглядел непобедимой машиной, способной побеждать всех и вся как в АПЛ , так и в Лиге Чемпионов
Тут в составе появляется этот распиаренный боров, и начинаются большие проблемы. Челси скатывается на третье место в АПЛ и лишь со второго места выходит в 1/8 ЛЧ. При этом игра команды в это время совсем не впечатляет.
Неужели Лукака был приобретен из-за повестки, расового и гендерного разнообразия? Бред конечно. Но ничего лучше на ум не приходит.
В данный момент этот негроид повис балластом на шее Челси и тянет его на дно. По хорошему надо избавляться от него и возвращаться к наигранной в прошлом сезоне и начале текущего схеме. Пока Челси не потерял шансы на победу в АПЛ и ЛЧ.
На поле Лукака точно не нужен, а содержать такого дорогого персонажа на лавке просто глупо
Пусть переходит в принтер или баварию