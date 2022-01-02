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Тухель может исключить Лукаку из состава «Челси» на матч с «Ливерпулем»

вчера, 08:52
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)2 : 2Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

Форвард «Челси» Ромелу Лукаку может пропустить матч 21-го тура АПЛ с «Ливерпулем».

Источник сообщает, что главный тренер «синих» Томас Тухель может наказать бельгийца за интервью, в котором он выразил недовольство своим положением в команде и игровой схемой.

Отмечается, что ни клуб, ни представители игрока заранее не знали об интервью.

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Все комментарии
заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 19:23
Не читал интервью,да и в принципе что может сказать футболист,да и ещё сомнительно бельгийского происхождения.
Тухель тренировал ПСЖ и вывел их в финал,в следующем сезоне принял эстафетную палочку от Лэмпса и выиграл ЛЧ,причём с далеко не звёздным составом,в отличии от Жозе. Достижения Ромелу лишь одно Сериал.там он был действительно хорош,НО так и уровень игры - значительно ниже.В АПЛе подставлять голову - не всегда достаточно,а обогнать сериальщика и апл-овца это совсем разные по сложностизадачи,да и верх тоже снимается значительно чаще. В АПЛе и накрывают на пару минут быстрее,чем в стране пасты и пиццы. Если Спартак дважды обыгрывает лидера Сериала,то о чём вообще речь. Интеру надо было покупать Дзюбу на место Лукаку и сдаётся особо в качестве не потеряли,а в деньгах выиграли. Дзюбу за 5 лямов,а бельгийца за 100+. Тухель дал понять не только бельгийцу и остальным - что меньше трепайтесь языком,особенно с журналистами. Ваша задача играть и доказывать свой потенциал на поле,а журналистам улыбаться и говорить,что всё веригуд и побыстрее сматываться.
На данный момент Тухель для Челси гораздо важнее,чем Лукаку,поэтому немец может делать с подопечным всё что хочет.
протон
протон
вчера в 14:55
Очень странное интервью Ромелу. Пускай отдохнёт.
Пусть полирует скамейку теперь.
Надеюсь так и будет. Хавертц с Вернеров вроде уже в строю , вот с ними у нас поболее шансов увидеть красивую и результативную игру
Надеюсь так и будет. Хавертц с Вернеров вроде уже в строю , вот с ними у нас поболее шансов увидеть красивую и результативную игру
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 12:58
Если Тухель это сделает то шансы Челси в этом матче еще сильнее снизятся. Лукаку способен многое дать команде в атаке. Надо обоим сторонам сглаживать конфликт а не обострять.
prayforspecialone
prayforspecialone ответ Сочный сочень (раскрыть)
вчера в 12:37
"Результативность" Вернера заставила призадуматься о забивном нападающем, который будет выходить и решать, когда игра у команды не идет.
Прошлый матч с Виллой - яркий тому пример.
Василий 50
Василий 50
вчера в 12:25
На лавку негра.
Caniggia
Caniggia
вчера в 12:23
Гнать надо в шею за интервью негодяя!
SHMEL
SHMEL
вчера в 12:02
Ищет Лукаку на опу приключения...
Zhgoon
Zhgoon
вчера в 11:50
Это называется непрофессионализм. Сам напросился.
sv_1969
sv_1969 ответ Сочный сочень (раскрыть)
вчера в 11:49
Но Интер его не купит!Беда с финансами я так понял и его продавали из-за этого!
Брулин
Брулин
вчера в 11:39
Похоже, что Ромелу совсем скоро уйдёт в аренду до конца года в московский "Спартак" ... Это то что нужно, без потери заработанной платы. Если так то Зарема молодец!
Сочный сочень
Сочный сочень
вчера в 11:23
Сколько бы я не думал о том, зачем Челси приобрел Лукаку, не могу найти ни одного логического объяснения
Челси по итогам прошлого сезона стал лучшим клубом Европы. Причем качество игры действительно было на высоте. В начале текущего сезона Челси так же выглядел непобедимой машиной, способной побеждать всех и вся как в АПЛ , так и в Лиге Чемпионов
Тут в составе появляется этот распиаренный боров, и начинаются большие проблемы. Челси скатывается на третье место в АПЛ и лишь со второго места выходит в 1/8 ЛЧ. При этом игра команды в это время совсем не впечатляет.
Неужели Лукака был приобретен из-за повестки, расового и гендерного разнообразия? Бред конечно. Но ничего лучше на ум не приходит.
В данный момент этот негроид повис балластом на шее Челси и тянет его на дно. По хорошему надо избавляться от него и возвращаться к наигранной в прошлом сезоне и начале текущего схеме. Пока Челси не потерял шансы на победу в АПЛ и ЛЧ.
На поле Лукака точно не нужен, а содержать такого дорогого персонажа на лавке просто глупо
Пусть переходит в принтер или баварию
sv_1969
sv_1969
вчера в 10:56
Негр попутал берега!
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 10:47
Очередной неудачный заход Лукаку в "Челси". Не его команда.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 10:43
Этож Лукаку,ему всё можно,преклоните колено!
Gahi
Gahi
вчера в 10:19
Интересная ситуация складывается между тренером и игроком в команде которая явно не пойдёт на пользу клубу. В августе месяце "Челси" купил Лукаку у "Интера" за 115 млн евро. Контракт – до 2026 года, а сам футболист будет получать 12 миллионов евро в год и плюс бонусы. Хотя до этого форвард уже выступал за "Челси" и принадлежал клубу с 2011 по 2014 год, однако два сезона за это время провел в аренде в "Вест Бромвиче" и "Эвертоне" за тем последний клуб объявил о трансфере и контракте футболиста на 5 лет. Летом в 2017 года Лукаку переходит в "Манчестер Юнайтед" а через два года в августе 2019 года в "Интер". И вот спустя два года Лукаку вновь за большие деньги возвращается в "Челси" и снова непонятная ситуация в которой много неясностей, что побудило игрока команды выразить своё мнение относительно работы тренера и его философии игры, что он так заскучал по "Интеру". Конечно всё это перед важной игрой против команды "Ливерпуля" может отразиться на результат. Да и сам Тухель понимает всю эту обстановку вокруг интервью и говорит так - «Чтобы добиться успеха, необязательно, чтобы в раздевалке всегда царила гармония, – дополняет Тухель. – Нет нужды обнимать друг друга и восторгаться друг другом каждый день. Иногда полезно быть на грани». Так что посмотрим, выпустит Тухель на поле Лукаку исходя из его слов на сегодняшней матч против "Ливерпуля", результат которого так важен для "Челси". Удачи
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 10:00
Лишнего болтать не надо. Тухель такого не прощает:
sash71
sash71
вчера в 09:47
Я тут на стороне Тухеля однозначно. Во первых ... Лукаку никто дубиной не гнал в Челси, человек сам захотел своими ногами перейти туда из "любимого" Интера. Во вторых ... в каждом клубе мира существуют правила и традиции, раз уж решился на переход, которые принимаешь. В третьих ... в клубе тренер это икона, который для всех является авторитетом. Я с трудом представляю подобные вольности игроков при таких личностях какими были и есть к примеру Фабио Каппело, сэр Алекс Фергюсон, Марчелло Липпи, Отмар Хитцфельд, Карло Анчелотти и тд. И в четвёртых ... плохому танцору все прекрасно знают, что мешает так, что Ромелу в этом случае не должен искать причины своего грустного положения где нибудь во вне, а только в себе и посыпать голову пеплом только свою.
Дедуктор
Дедуктор
вчера в 09:43
Вот, и Тухель "тренеришкой" стал.
Рукаку, паньмаишь. В смысле, Лукаку. Есть опробованный способ. Эффективный. Эту Лукаку - да в Арсенал! В ссылку. Но готовьтесь, конечно, что пару голов он в ворота бригады Тухеля отгрузит.
particular
particular
вчера в 09:36, ред.
Дан старт обоюдным выпадам и упрёкам, которые могут привести к расставанию...
Elliada
Elliada
вчера в 09:33
Столько денег потрачено впустую
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 09:19
Скорее всего так оно и будет.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 09:18
Тогда сливать его надо прям щас и на замену взять кого-то, возможно Икарди
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 09:10
1.В мире больших денег правду говорить нельзя.
2.Это наказуемо.
3.Репутация тренера "держащего всё под контролем" важней результата.
4.Всем интересна реакция "наколеновстяющих" в случае тухельной дискриминации Лукаку.
5.Европейцы "толерантны и свободны" только в своих фантазиях...по факту всё заточено на деньги...не согласен - см. пункт 1 и пункт 2...
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 09:10
Начинаются репрессии.
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 09:02
Там Лукаку и агент уже во всю оправдываются, типа не так поняли) грозятся судом каким то журналистам 🤦🏽‍♂️
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