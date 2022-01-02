Тухель может исключить Лукаку из состава «Челси» на матч с «Ливерпулем»

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вчера, 08:52

Форвард «Челси» Ромелу Лукаку может пропустить матч 21-го тура АПЛ с «Ливерпулем».

Источник сообщает, что главный тренер «синих» может наказать бельгийца за интервью, в котором он выразил недовольство своим положением в команде и игровой схемой.

Отмечается, что ни клуб, ни представители игрока заранее не знали об интервью.