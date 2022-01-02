Лукаку излил душу о страданиях в «Челси». Тухель в ярости, форвард не сыграет с «Ливерпулем»

1641126434

02 января 2022, 15:27

Ромелу понесло, а Томас ответил.

Не совсем тихими и спокойными выходят праздничные дни в «Челси». Форвард «синих» Ромелу Лукаку решил не ходить вокруг да около, перед самым Новым годом бельгиец после скомканных последних месяцев в команде косвенно «разнес» главного тренера Томаса Тухеля. Не вдаваясь в домыслы и слухи британских СМИ , мы можем судить лишь о конкретных высказываниях обеих сторон.

Взгляд Лукаку

Под конец ушедшего 2021-го Ромелу стал реже появляться на поле в составе «Челси». Летом клуб отвалил «Интеру» за переход Лукаку около 115 млн фунтов. Поэтому непоподание игрока в состав вызовет вопросы не только у ярого болельщика команды. Да, недавно Ромелу переболел коронавирусом, перенес травму, его отсутствие связано и с этим, но и до этого он пропускал игры или лишь выходил на замены. Пресса и фанаты строили теории о конфликтах, плохой форме и несоответствии Лукаку игровой мысли Тухеля. Но оказалось, что правды от каждой теории понемногу:

Физически я в порядке. Но меня не устраивает ситуация в «Челси». Тухель выбрал другую тактику. Я не доволен, и это нормально. Единственное, что я могу сделать, это не сдаваться и продолжать работать как профессионал.

За 13 игр Лукаку забил только пять мячей. Но после перенесенного ковида он быстро восстановился — в двух матчах в конце 2021-го Ромелу забил 2 гола и сделал ассист, казалось бы, что игрок воспрял и в новом году забетонирует за собой место в основе, но излитая душа, кажется, может все испортить.

Добавило пафоса и признание Ромелу о причинах ухода из «Интера», за который его, мягко говоря, не похвалили фанаты «нерадзурри». Лукаку блистал в миланском клубе, внес ценный вклад в чемпионство, но летом решил уйти, его обвиняли в погоне за деньгами. Сам же игрок выразился так:

Я не должен был уходить из «Интера», мне очень жаль фанатов. Было не время покидать эту команду. «Интер» навсегда в моем сердце, и я надеюсь сыграть там снова. Я от всей души хочу вернуться в «Интер». Я не хочу делать это в конце моей карьеры, я хочу вернуться в «Интер» на пике своей формы. Моё прощание с «Интером» прошло не так, как должно было быть. Я хочу извиниться перед болельщиками.

Взгляд Тухеля

Другой реакции от тренера ждать особо и не следовало — немец очень не доволен:

Нам не понравились его слова. Это приносит шум, который нам не нужен. Но мы не хотим раздувать ситуацию больше, чем она есть на самом деле. Очень легко вырвать слова из контекста и сделать заголовок. Я не чувствую, что он несчастлив, поэтому удивлен его словами. Мы обсудим этот вопрос с Лукаку за закрытыми дверями. Сейчас все подается так, словно мы посадили его на лавку, потому что другие игроки больше подходят нашему стилю. Ромелу играл после трансфера, затем получил травму, подхватил коронавирус, а когда вернулся, без тренировок вышел против «Астон Виллы». Поэтому я удивлен. Может, у него есть какая-то проблема и нужно высказаться. У меня ее нет.

Ко всему прочему, Тухель колко ответил на вопрос касательно выхода из этой ситуации для Ромелу, посоветовав ему хорошо спать, пить много воды, много тренироваться и не давать интервью.

Закономерный итог

Венцом этой громкой и неприятной истории станет реакция Тухеля и руководства клуба. Пресса утверждает, что Лукаку пропустит матч 21-го тура АПЛ с «Ливерпулем», намеченный на 2 января, в качестве наказания. По всей видимости, ни клуб, ни представители игрока заранее не знали об интервью. Посмотрим, какое решение будет принято, превентивные или карательные меры не выходят из моды, но всегда могут иметь последствия.

Сейчас у Тухеля и так несладкое время, из-за травм он потерял Риса Джеймса на шесть недель, а также центрального защитника Андреаса Кристенсена. Виновными в этом Томас назвал АПЛ , руководство лиги, по его мнению, несправедливо распоряжается календарем на фоне новой вспышки коронавируса в командах.

Лукаку показал себя под конец года, но его форма вызывает вопросы. Как повлияет этот скандал на его мотивацию, пока непонятно. Игроки выбирают разные решения — рвать и метать несмотря ни на что, пускать ситуацию на самотек или записаться в мученики. После таких недвусмысленных высказываний, понятен будет любой исход, однако вряд ли что-то изменится кардинально. У Лукаку долгосрочный контракт, «Челси» не станет продавать его в ближайший год-два, аренда тоже выглядит сомнительным решением.

Возможно, фразы и правда вырваны из контекста и в скором времени мы увидим полярные мнения от обеих сторон. Одно известно точно, что мастерство Лукаку при всех его недостатках нужно Тухелю. Веры в Вернера у Томаса, наверное, уже особо и нет. Подписание Ромелу за огромные деньги должно окупаться, даже при самом громком скандале для руководства «Челси» важнее бизнес. Сторонам придется идти на компромиссы, и будет ли Лукаку выполнять свою работу с недовольным лицом, или же конфликт будет улажен, недопонимания явно не станут решающим фактором после заплаченных 115 млн фунтов. Игроку нужно выполнять контрактные обязательства.

Конечно, есть пример Эдена Азара, коллекционирующего травмы на фоне разрушенной самодисциплины в «Реале». Только проблемы со здоровьем могут избавить потенциально удрученного тренерскими решениями игрока от тяжкой участи выходов на поле, но по карьере Лукаку видно, что он человек иного характера. Как говорится, время покажет.