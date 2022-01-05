Селюк о Ганчаренко: «Фраза „Вите надо выйти“ была актуальна с первого дня»

Футбольный агент Дмитрий Селюк отреагировал на увольнение Виктора Ганчаренко с поста главного тренера «Краснодара».
Честно говоря, я думал, что уберут пораньше, но фраза «Вите надо выйти» была актуальна с первого дня. Надеюсь, он не будет ходить по кругу РПЛ. Думаю, ему надо отдохнуть, а, например, БАТЭ его будет очень ждать.
Галицкий дает понять, что «Краснодар» хочет бороться за второе место в чемпионате России. «Быки» дают посыл, что они хотят побеждать. И думаю, что теперь команду возглавит иностранец.
Федю опустил, теперь до Витька добрался. Кто следующий? 🧐🤔🤨
Федю опустил, теперь до Витька добрался. Кто следующий? 🧐🤔🤨
Ибо тот не ставил в состав лучшего защитника Мира - Гогуа....
Ибо тот не ставил в состав лучшего защитника Мира - Гогуа....