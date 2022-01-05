Селюк о Ганчаренко: «Фраза „Вите надо выйти“ была актуальна с первого дня»

Футбольный агент Дмитрий Селюк отреагировал на увольнение с поста главного тренера «Краснодара».

Честно говоря, я думал, что уберут пораньше, но фраза «Вите надо выйти» была актуальна с первого дня. Надеюсь, он не будет ходить по кругу РПЛ . Думаю, ему надо отдохнуть, а, например, БАТЭ его будет очень ждать.

Галицкий дает понять, что «Краснодар» хочет бороться за второе место в чемпионате России. «Быки» дают посыл, что они хотят побеждать. И думаю, что теперь команду возглавит иностранец.