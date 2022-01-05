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Селюк о Ганчаренко: «Фраза „Вите надо выйти“ была актуальна с первого дня»

вчера, 13:14

Футбольный агент Дмитрий Селюк отреагировал на увольнение Виктора Ганчаренко с поста главного тренера «Краснодара».

Честно говоря, я думал, что уберут пораньше, но фраза «Вите надо выйти» была актуальна с первого дня. Надеюсь, он не будет ходить по кругу РПЛ. Думаю, ему надо отдохнуть, а, например, БАТЭ его будет очень ждать.

Галицкий дает понять, что «Краснодар» хочет бороться за второе место в чемпионате России. «Быки» дают посыл, что они хотят побеждать. И думаю, что теперь команду возглавит иностранец.

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Все комментарии
andrefino13
andrefino13
вчера в 19:53
Подмахнул Зениту знатно.
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 18:33
Селюк "капитан Очевидность" 😁
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 18:28
Быстро веди негров-настал твой час!!!
ЧиП
ЧиП
вчера в 16:56
Ещё один разошёлся 🤔🧐
Федю опустил, теперь до Витька добрался. Кто следующий? 🧐🤔🤨
Сп62
Сп62
вчера в 16:19
Чем больше вакантных мест, тем уютнее себя чувствуют селюки.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 14:40
Селюку надо сибаса из России!
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 14:09
Ганчаренко иностранец и есть.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 13:59
Без его комментария никак
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 13:57
Даже если Гончаренко выиграет Лигу Чемпионов Селюк будет изливать негатив....
Ибо тот не ставил в состав лучшего защитника Мира - Гогуа....
sv_1969
sv_1969
вчера в 13:51
Селюку до всего дело есть((
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 13:44
Жестко , но справедливо.
Ironigor
Ironigor
вчера в 13:39
Ганчаренко уже в режиме ожидания !!!)
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 13:21
Скорее всего Ганчаренко больше топ - клуб (по габаритам РПЛ конечно) не доверят.
shlomo
shlomo
вчера в 13:20
А я думал, что дадут карт-бланш...
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