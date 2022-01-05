Колосков — об увольнении Ганчаренко: «Не понимаю логику этого решения»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков отреагировал на увольнение Виктора Ганчаренко с поста главного тренера «Краснодара».
Не понимаю логику этого решения. Это какая-то ерунда. Закончилась первая часть сезона, команда играет средне, но идет на пятом месте. Но «Краснодар» именно играет в футбол, никаких нареканий к Ганчаренко не было.
Очень удивительно слушать от человека который большую часть своей жизни находится как никто другой внутри футбола и который руководил им.
" Закончилась первая часть сезона, команда играет средне ", - скорее всего именно вот эти показатели и являются ключевыми в принятии этого решения , хозяином клуба. Очень не хочется видеть человеку который создал этот клуб, делает столько хорошего для его развития, вкладывает свои личные деньги 💰 💰 💰, и конечно же хочет видеть и такую же отдачу . И ему как любому человеку хочется от своего детя видеть лучшего во всём или хотя-бы не хуже, что естественное явление для любого родителя , кем он и является для " Краснодара ". И волен делать то что считает нужным, и будет делать всё чтобы его клуб стал лучшим . И это его право ! А вот к вам и вашей конторе РФС, уж больше всего вопросов, как небыло футбола в стране, так ещё больше от него отдоляемся . Вот и мы не понимаем вашу логику, вместе с вашими последователями . Что вы вообще сделали для развития нашего футбола ⚽️, где он вообще сейчас находится, на каком месте мирового рейтинга. Сидите там вечный президент РФС, а толку ноль , и даже ушли в минуса , деградация полная , целого спортивного пластера в стране . Зато критиковать кого-то вы мастера - неперебивай , герои лозугов , пожиратели бюджетов страны !!!) Сначало наведите порядок в своём логове !!!
Всем Добра !!!
Очень удивительно слушать от человека который большую часть своей жизни находится как никто другой внутри футбола и который руководил им.
" Закончилась первая часть сезона, команда играет средне ", - скорее всего именно вот эти показатели и являются ключевыми в принятии этого решения , хозяином клуба. Очень не хочется видеть человеку который создал этот клуб, делает столько хорошего для его развития, вкладывает свои личные деньги 💰 💰 💰, и конечно же хочет видеть и такую же отдачу . И ему как любому человеку хочется от своего детя видеть лучшего во всём или хотя-бы не хуже, что естественное явление для любого родителя , кем он и является для " Краснодара ". И волен делать то что считает нужным, и будет делать всё чтобы его клуб стал лучшим . И это его право ! А вот к вам и вашей конторе РФС, уж больше всего вопросов, как небыло футбола в стране, так ещё больше от него отдоляемся . Вот и мы не понимаем вашу логику, вместе с вашими последователями . Что вы вообще сделали для развития нашего футбола ⚽️, где он вообще сейчас находится, на каком месте мирового рейтинга. Сидите там вечный президент РФС, а толку ноль , и даже ушли в минуса , деградация полная , целого спортивного пластера в стране . Зато критиковать кого-то вы мастера - неперебивай , герои лозугов , пожиратели бюджетов страны !!!) Сначало наведите порядок в своём логове !!!
Всем Добра !!!