Колосков — об увольнении Ганчаренко: «Не понимаю логику этого решения»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков отреагировал на увольнение с поста главного тренера «Краснодара».

Не понимаю логику этого решения. Это какая-то ерунда. Закончилась первая часть сезона, команда играет средне, но идет на пятом месте. Но «Краснодар» именно играет в футбол, никаких нареканий к Ганчаренко не было.