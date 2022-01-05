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Колосков — об увольнении Ганчаренко: «Не понимаю логику этого решения»

вчера, 11:24

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков отреагировал на увольнение Виктора Ганчаренко с поста главного тренера «Краснодара».

Не понимаю логику этого решения. Это какая-то ерунда. Закончилась первая часть сезона, команда играет средне, но идет на пятом месте. Но «Краснодар» именно играет в футбол, никаких нареканий к Ганчаренко не было.

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Все комментарии
andrefino13
andrefino13 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 20:01
Как минимум у пяти команд, такой состав, и не факт, что по качеству, Краснодар выше пятого. Зенит, Динамо, Спартак, ЦСКА (играют вместе лет пять одни и те же)... А в Краснодаре кто, вялый Вильена, Кабелья по настроению, Классон?
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 18:31
Просто Галицкий вышел с опохмелки и прозрел. Ему всё время его гендир показывал таблицу,где "Краснодар" на втором месте.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 14:34
Только состав у Ганчаренко дорогой был
Ironigor
Ironigor
вчера в 14:15
Не понимаю логику этого решения. Это какая-то ерунда. Закончилась первая часть сезона, команда играет средне, но идет на пятом месте.

Очень удивительно слушать от человека который большую часть своей жизни находится как никто другой внутри футбола и который руководил им.
" Закончилась первая часть сезона, команда играет средне ", - скорее всего именно вот эти показатели и являются ключевыми в принятии этого решения , хозяином клуба. Очень не хочется видеть человеку который создал этот клуб, делает столько хорошего для его развития, вкладывает свои личные деньги 💰 💰 💰, и конечно же хочет видеть и такую же отдачу . И ему как любому человеку хочется от своего детя видеть лучшего во всём или хотя-бы не хуже, что естественное явление для любого родителя , кем он и является для " Краснодара ". И волен делать то что считает нужным, и будет делать всё чтобы его клуб стал лучшим . И это его право ! А вот к вам и вашей конторе РФС, уж больше всего вопросов, как небыло футбола в стране, так ещё больше от него отдоляемся . Вот и мы не понимаем вашу логику, вместе с вашими последователями . Что вы вообще сделали для развития нашего футбола ⚽️, где он вообще сейчас находится, на каком месте мирового рейтинга. Сидите там вечный президент РФС, а толку ноль , и даже ушли в минуса , деградация полная , целого спортивного пластера в стране . Зато критиковать кого-то вы мастера - неперебивай , герои лозугов , пожиратели бюджетов страны !!!) Сначало наведите порядок в своём логове !!!
Всем Добра !!!
протон
протон
вчера в 12:56
Че то скучное какое то межсесонье подумал Галицкий
stanichnik
stanichnik
вчера в 12:52
Теперь с обсуждения возможного перехода в Динамо Смолова переключимся на отставку Гончаренко в Краснодаре.
ДСА
ДСА
вчера в 12:05
Результатов нет, даже в Кубке Кубани разгромно проиграли.
sv_1969
sv_1969
вчера в 11:41
Тебе не надо понимать сейчас! А вот когда стоял у власти надо было!
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 11:40
Деду всё время всё непонятно, может ему пора не думать.
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 11:33
По-любому чем-то задел кого-то в клубе. Ну не могли же просто так послать его
1 984
1 984
вчера в 11:30
Кто платит, тот и музыку заказывает.
cbuy894dz3nh
cbuy894dz3nh
вчера в 11:27
Чем-то не угодил, вот и уволили.
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