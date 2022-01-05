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«Краснодар» уволил Ганчаренко

вчера, 09:17

«Краснодар» объявил о решении отправить в отставку главного тренера Виктора Ганчаренко и двух его помощников – Василия Березуцкого и Александра Ермаковича.

На данный момент «быки» занимают в таблице РПЛ пятое место. Ганчаренко возглавлял команду с апреля 2021 года.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 23:29
Загадочный момент, однако
CSKA2012
CSKA2012 ответ 3ton (раскрыть)
вчера в 20:46
Головина ))
3ton
3ton ответ CSKA2012 (раскрыть)
вчера в 20:43
Не футбольная Норвегия Холанда и Эдегора вырастила .
Россия кого ?
leonid_spb58
leonid_spb58
вчера в 18:30
на понижение -в Спартак его.....
CSKA2012
CSKA2012 ответ 3ton (раскрыть)
вчера в 17:37
Получше чем Белоруссия )
Сп62
Сп62 ответ ATG (раскрыть)
вчера в 16:04
Посмотрим, что ты скажешь в конце сезона.
Храневец
Храневец
вчера в 15:52
энто вы зря делаете сударь !
Твой Арсен
Твой Арсен
вчера в 15:04, ред.
Ахахаха! В Краснодаре белоруса сразу раскусили! Это вам не ЦСКА, где 4 года в упор не видели последние места в группах еврокубков и ухудшение игровых результатов в РПЛ от сезона к сезону. В Краснодаре не стали ждать пока гром грянет.
A.S.A
A.S.A
вчера в 14:47
Если честно, давно напрашиволось это увольнение...ВМГ не справлялся ни в ЦСКА, ни в Краснодаре.
Палыч82
Палыч82 ответ ATG (раскрыть)
вчера в 14:32
Чем лучше?) Третье место в ЧР и Кубок России?))
makkie
makkie
вчера в 14:22
Ого )))
13 RUS
13 RUS
вчера в 13:58
Галицкий советстся с великим грандсмейстером Фидуном похоже
рже
рже
вчера в 13:26
То что его уволили это небред, это к этому пришли, а вот то что его взяли это был бред!
Главный судья
Главный судья ответ ATG (раскрыть)
вчера в 13:18
Там была унылая игра от обороны и фантастическое везение...
ATG
ATG ответ Главный судья (раскрыть)
вчера в 13:17
Не знаю, при Николече Локо был не хуже , даже лучше чем при Сёмине
Главный судья
Главный судья ответ ATG (раскрыть)
вчера в 13:14
Подожди не известно кто придет ему на смену...если Николич то вообще смешно будет...тот вообще от обороны только и грал и так же с Локо сливался)))
ATG
ATG ответ протон (раскрыть)
вчера в 12:59
Если для тебя это бред - для нас болельщиков Краснодара - это праздник! С таким составом это не игра - а убожество. За чемпионство не боремся!! Один день выиграли, потом проиграли. Не выиграли ни у одного топ клуба рпл. Проиграли в дерби с позором. Игры нет, стиля нет, а как этот Белорус даёт интервью это вообще ужас. На болельщиков ему чихать! Ни разу не извинился за идиотские проигрыши ! Особенно за Кубань! Так что это не бред - а вполне закономерно! Его уволить нужно было ещё раньше!
ATG
ATG
вчера в 12:52
Слава яицам!!! Зачем его вообще взяли заранее Веры в него вообще не было)) А когда про76и Кубани 3:0 в Кубке - вот тогда и нужно было уволить
4RT
4RT
вчера в 12:39
Пойдут в Рубин на смену Слуцкому
ЧиП
ЧиП
вчера в 12:10
😳
Вот так новость🧐
Сдается мне, что дело не столько в стиле игры, а во внутреннем конфликте тренерского штаба и Галицкого.
lotsman
lotsman
вчера в 12:05
Чем Ганчаренко их не устраивал? Играли вроде бы не плохо.
Супервайзер
Супервайзер
вчера в 11:59
Это мода сейчас такая тренеров менять как перчатки ).
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 11:58, ред.
Ганчаренко не жалко, а Васю жаль.
Что день грядущий ему готовит ????
Опять податься в ЦСКА ?
juvenale
juvenale
вчера в 11:53
галицкий оказывается тот еще самодур
makkie
makkie
вчера в 11:52
Отставка физрука и хама Гончаренко давно напрашивалась.
Краснодар играл не пойми во что, а сам Витя только психовал и обвинял всех вокруг. Оказался не лучше Мусаева.
А вообще, Ганчаренко давно сдулся как тренер, ещё в цска - так что теперь одна дорога, в родную Белоруссию.
Главный судья
Главный судья
вчера в 11:48
По ходу Заремка таки покусала Галицкого....
Futurista
Futurista
вчера в 11:40
"Никогда такого не было, и вот опять!" )...
TheBoLt
TheBoLt
вчера в 11:35
Надо отдать должное, Березуцкий поднатаскал Кайо. Прошлый сезон и этот - разница небо и земля
3ton
3ton ответ CSKA2012 (раскрыть)
вчера в 11:33
Россия очень футбольная страна 😂😂😂
Ironigor
Ironigor
вчера в 11:28
«Краснодар» объявил о решении отправить в отставку главного тренера Виктора Ганчаренко и двух его помощников – Василия Березуцкого и Александра Ермаковича.
Галицкий очень своеобразный человек и хозяин своего детища под названием "Краснодар " . Создав целый пласт футбольного мира в Краснодаре, инфраструктуры которой могут позавидовать многие клубы не только в России но и в Европе. Но вот добиться что-то выдающегося пока почему-то не получается. Нет достойных выпускников академии Краснодара, которые могли бы показывать и быть на лидирующих позициях в родном клубе. Большинство игроков играющих за Краснодар, довольно не плохого уровня, но они почти все купленные и за не малые деньги 💰. И сколько уже было главных тренеров , которые так не успев раскрыть свой потенциал вместе с командой, были уволены. Вот и время Ганчаренко пришло , который вместе со своим штабом был отправлен в отставку, а ведь с апреля 2021 года прошло всего восемь месяцев . И кто бы как не относился к самому Ганчаренко, но принимал же решение о его принятии на работу в Краснодар, сам Галицкий. И все эти назначения которые не успевали дать результат, заканчивались отставками . Значит всё таки всё дело в самом хозяине клуба Галицком , которому нужен влиятельный топ тренер и который мог бы заключить нормальный европейский контракт со своими уже условиями, в которых у главного тренера было больше полномочий и свободы действий, для достижения тех целей и задач которые хочет видеть сам Галицкий в своем детище . Может тогда что нибудь и получится. А так это будет как всегда, пора уже Галицкому отдать своё детище в надёжные руки . Качественный менеджерский состав который действительно будет заинтересован в таком проекте как Краснодар, от детских школ, академии до клуба который будет на равных конкурировать и в Европе. А самому Галицкому наблюдать на расстоянии и получать удовольствие от игры его команды. Как-то так, на моё субъективное мнение. Всем Добра, а Быкам Удачи !!!
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