«Краснодар» уволил Ганчаренко

«Краснодар» объявил о решении отправить в отставку главного тренера Виктора Ганчаренко и двух его помощников – Василия Березуцкого и Александра Ермаковича.
На данный момент «быки» занимают в таблице РПЛ пятое место. Ганчаренко возглавлял команду с апреля 2021 года.
Галицкий очень своеобразный человек и хозяин своего детища под названием "Краснодар " . Создав целый пласт футбольного мира в Краснодаре, инфраструктуры которой могут позавидовать многие клубы не только в России но и в Европе. Но вот добиться что-то выдающегося пока почему-то не получается. Нет достойных выпускников академии Краснодара, которые могли бы показывать и быть на лидирующих позициях в родном клубе. Большинство игроков играющих за Краснодар, довольно не плохого уровня, но они почти все купленные и за не малые деньги 💰. И сколько уже было главных тренеров , которые так не успев раскрыть свой потенциал вместе с командой, были уволены. Вот и время Ганчаренко пришло , который вместе со своим штабом был отправлен в отставку, а ведь с апреля 2021 года прошло всего восемь месяцев . И кто бы как не относился к самому Ганчаренко, но принимал же решение о его принятии на работу в Краснодар, сам Галицкий. И все эти назначения которые не успевали дать результат, заканчивались отставками . Значит всё таки всё дело в самом хозяине клуба Галицком , которому нужен влиятельный топ тренер и который мог бы заключить нормальный европейский контракт со своими уже условиями, в которых у главного тренера было больше полномочий и свободы действий, для достижения тех целей и задач которые хочет видеть сам Галицкий в своем детище . Может тогда что нибудь и получится. А так это будет как всегда, пора уже Галицкому отдать своё детище в надёжные руки . Качественный менеджерский состав который действительно будет заинтересован в таком проекте как Краснодар, от детских школ, академии до клуба который будет на равных конкурировать и в Европе. А самому Галицкому наблюдать на расстоянии и получать удовольствие от игры его команды. Как-то так, на моё субъективное мнение. Всем Добра, а Быкам Удачи !!!
Галицкий очень своеобразный человек и хозяин своего детища под названием "Краснодар " . Создав целый пласт футбольного мира в Краснодаре, инфраструктуры которой могут позавидовать многие клубы не только в России но и в Европе. Но вот добиться что-то выдающегося пока почему-то не получается. Нет достойных выпускников академии Краснодара, которые могли бы показывать и быть на лидирующих позициях в родном клубе. Большинство игроков играющих за Краснодар, довольно не плохого уровня, но они почти все купленные и за не малые деньги 💰. И сколько уже было главных тренеров , которые так не успев раскрыть свой потенциал вместе с командой, были уволены. Вот и время Ганчаренко пришло , который вместе со своим штабом был отправлен в отставку, а ведь с апреля 2021 года прошло всего восемь месяцев . И кто бы как не относился к самому Ганчаренко, но принимал же решение о его принятии на работу в Краснодар, сам Галицкий. И все эти назначения которые не успевали дать результат, заканчивались отставками . Значит всё таки всё дело в самом хозяине клуба Галицком , которому нужен влиятельный топ тренер и который мог бы заключить нормальный европейский контракт со своими уже условиями, в которых у главного тренера было больше полномочий и свободы действий, для достижения тех целей и задач которые хочет видеть сам Галицкий в своем детище . Может тогда что нибудь и получится. А так это будет как всегда, пора уже Галицкому отдать своё детище в надёжные руки . Качественный менеджерский состав который действительно будет заинтересован в таком проекте как Краснодар, от детских школ, академии до клуба который будет на равных конкурировать и в Европе. А самому Галицкому наблюдать на расстоянии и получать удовольствие от игры его команды. Как-то так, на моё субъективное мнение. Всем Добра, а Быкам Удачи !!!