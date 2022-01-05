«Краснодар» снова уволил тренера. Судьба чемпионства РПЛ зависит от выбора Галицкого...

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05 января 2022, 11:58

Нужно создать конкурента для «Зенита».

Решение в стиле «Краснодара»

Не ищите в списке из Ташуева, Муслина, Кононова, Шалимова, Мусаева и Ганчаренко наставника для чемпионской команды, поскольку его там нет. Галицкий за двенадцать лет ни разу не выбрал тренера, чье назначение вызвало бы у соперников опасения. А мотивация команды вечными разговорами о стиле бессмысленная, ведь что для Сергея Николаевича интересно, то для футболистов – медленная смерть.

Спортсмен живет, побеждая. А если ему скучно, то результаты будут соответствующими. «Краснодару» повезло, что в клубе есть такие дерзкие и амбициозные люди, как Сафонов – карьеру Акинфеева не считает пределом мечтаний, Крыховяк (доказывает Рангнику и «Локомотиву», что те ошиблись), или Кабелла (нашел клуб, где может быть лидером, оставаясь собой). Но этого мало, ведь в худших матчах «быки» играли словно сильная команда без главного тренера.

Ганчаренко на многие процессы пытался повлиять, но он непростой человек, как и сам Галицкий. В собственной голове белорус точно создал «Краснодар», который ему нравился сильнее, чем нынешний. Но еще в день назначения разводили руками. Нельзя пригласить мясника вырезать аппендикс и ждать, что шрам потом видно не будет, а пациент выживет. Ганчаренко и близко не тренер философии, на которой помешан владелец «Краснодара».

А вот убрать тренера короткой строчкой на сайте клуба в начале января – их стиль. Уже по форме прощания без «желаем успехов» понятно, что разошлись некрасиво. Похоже, Михайлович вспылил после отставки его ассистентов Зубика и Бьянки.

Тренер пытался навести порядок

Отставка Виктора Михайловича ожидаемая и не совсем логичная, так в футболе тоже бывает. Раз уж выбрали именно его, то надо давать время, сложно перестроить команду за короткое время. «Краснодар» перестал быть комбинационным, зато с помощью Кабелла, Сперцяна и наконечника Кордобы мог стать успешным в вертикальном футболе.

Прессинг и контратаки у «быков» красивые – хотя не факт, что такой стиль одобрял владелец клуба. А оборона, если бы не глупые обрезы и фокусы в стиле Петрова, вообще бы могла уйти на перерыв, пропустив меньше всех. Ганчаренко пытался научить команду возвращаться к своим воротам, чего «Краснодар», в принципе, никогда не умел – Мусаев в Европе ставил «автобус» в сложнейших матчах, не разменивался.

Но все плюсы подхода Ганчаренко работают, когда есть реализация. И тут белорус наступал на старые грабли. Как ЦСКА не мог забить с пенальти – так «Краснодар» этого не умеет. Как у «армейцев» реализация через раз огорчала, так и у «горожан» разница между созданным и забитым самая крупная в лиге со знаком минус. Но по многим параметрам, как обычно, «Краснодар» среди лидеров РПЛ .

Впрочем, у всей полезной статистики по «горожанам» как аргумента в пользу тренера есть один серьезный минус. Крутые цифры у команды годами. Часто «Краснодар» по объективным показателям играет качественнее, чем будущий чемпион страны. И это ничего не меняет. Галицкий приводил в качестве квалификации Мусаева высокие места в РПЛ и победы в Европе, но Мурад Олегович сейчас тренирует в Азербайджане.

Поскольку Сергей Николаевич в футболе искренний, но упрямый, то вряд ли признает, что не умеет назначать тренеров. И в окружении, по всему видно, нет человека, который может с аргументами возразить боссу и быть услышанным. Галицкий — это миллиардер из провинции, который уволил очередного тренера.

«Краснодар» ближе всех к прорыву

Если они после десяти ошибок в восемнадцати турах на пятом месте в семи пунктах от Лиги чемпионов, вторые по пропущенным мячам, вторые по качеству моментов и по прессингу, то представьте, что будет, если Галицкий угадает с главным тренером. Конечно, сам владелец рассказывал, что в будущем наставника выберут из собственной академии. Но не пора ли разок попробовать поставить на тренера?

Тут чисто психология. Галицкий построил большой бизнес из крохотного, прекрасно понимает, насколько важен сильный начальник. Но сам выбирает то мягкого Кононова, то колючего Ганчаренко, и попаданий нет. Недавно «Краснодар» стал десятым – финишировали хуже, чем «Спартак» после первой части сезона. Сейчас им до этой строчки столько же, как до «Динамо». А «Зенит» оторвался на девять очков, в чемпионской борьбе «горожан» сейчас нет.

ЦСКА прыгнул в таблице чуть выше уровня показанной игры, а «Динамо» рвануло и должно закрепиться, чтобы не упасть, как «Локомотив» и «Спартак». Кто же остается? Про «Сочи» все сказал Аршавин – считает, что они «старшему брату» не помеха. Остается «Краснодар», где есть все составляющие успеха, кроме ключевого ингредиента – тренерского. Достаточно одного решения, а его все нет.

«Быки» легко могли идти первыми

Понятно, почему в клуб сватают Марко Николича, но подождем. Сергей Николаевич хлебнул в прошлом году из горького колодца скоротечности жизни, понимает, что качество следующих решений должно быть выше уровня предыдущих. Пора попадать в цель, а не коллекционировать моменты, как «Краснодар» умеет. Причем нет никакой прямой связи между результатом и скучной игрой.

Месите всех без обороны, с сэйвами Сафонова и с дикой атакой, как «Бавария» с 56 голами в 17 матчах Бундеслиги, и будет вам счастье. У «Зенита» нужно забирать очки, но нехитрый секрет неудач «Краснодара» последних лет не в очных матчах с чемпионом, а в осечках с новичками из ФНЛ и аутсайдерами. В этом сезоне Ганчаренко мог обыграть «Химки» (две осечки), «Крылья Советов», «Уфу» и «Нижний Новгород». Реальные ведь задачи, верно?

Суммарно получил бы 41 балл и с этим показателем возглавлял бы таблицу зимой. И не надо рассказывать, что «Краснодар» не может выигрывать у середняков. Должен, даже полуторным составом. По ожидаемым очкам «горожане» лишь на один пункт ниже «Зенита», они уже наиграли на лидерство. А проблемы с игроками не всегда влияли на количество моментов, хотя к нехватке кадров пора привыкать. Весной может повториться история АПЛ , новый тренер – ждут Марко Николича, не имеет права повторять ошибки Ганчаренко.

«Краснодар» не показывает максимальный результат в сезоне, когда три из четырех москвичей страдают, а потенциал огромный. Причем это несоответствие уже не бесит, а стало привычным. Галицкий принял верное решение, отпустив сложного для успешной кооперации человека, но главный шаг впереди.