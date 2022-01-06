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«Челси» обыграл «Тоттенхэм» в первом матче 1/2 финала Кубка Лиги

сегодня, 00:35
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)2 : 0Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)ТоттенхэмМатч завершен

В первом матче 1/2 финала Кубка английской Лиги «Челси» обыграл «Тоттенхэм» со счетом 2:0.

Голом в составе «синих» на 5-й минуте встречи отметился Кай Хаверц, на 34-й защитник «шпор» Бен Дэвис срезал мяч в свои ворота после подачи Хакима Зиеша в штрафную.

Ответная встреча состоится 12 января, начало — в 22:45 мск.

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 14:07
Тухель-топище! Ошарашил шпор с первых секунд матча, и если бы Лукаку ударил, вместо того, чтобы отдавать пас из лучшей позиции, было бы эпичное начало с ЛукакакуГолом.
Давно не видел такой мощный Челси, да с несовершенным составом. Молодцы. Надо повторить там счет и выходить в финал.
И да! Уважаемые болельщики Челси, давайте будем хозяевами на своих ветках. Призываю к этому очередной раз. Вместо того, чтобы поздравить команду, какие -то непонятные пикировки друг на друга.
Сауль, наконец, порадовал! Зиеш. Алонсо вообще молодцом был. Не подвела молодежь. Лукаку старался реабилитировать себя. Сыграли настолько сердито, что Конте похвалил Челси.
Поздравляю!
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 09:27
От Лукаку надо избавляться, пока за него можно получить хорошие деньги.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 08:23
Могли бы и крупнее победить.
Gahi
Gahi
сегодня в 07:19
В этой игре чувствовалось после примирения между Тухелем и Лукаку, большое стремление и азарт игроков команды "Челси" проявить себя с первых секунд матча, когда Лукаку врывался в штрафную площадь "Тоттенхэма" не стал бить, а сделал передачу на партнёра, немного точность подвела и после этого стало ясно сегодня победа будет за "Челси". Забив два гола в первом тайме и ещё достаточно моментов упустили чтобы отличиться и при этом контролировали ход матча. Так что Томас Тухель прошёл серьёзное испытания и удержал контроль над командой. Молодец, Удачи.
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 04:37, ред.
Хорошая игра. Должны были побеждать с большей разницей.
А Лукаку, как был так и остаётся инородным телом, особенно в больших матчах последних лет, вообще не вписывается. А все что было запускал мимо, либо в вратаря.
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 03:38
Челси легко разобрался с соперником. Тоттенхэм вряд ли сможет отыграться в ответке. На 90% Челси в финале.
Zak11
Zak11
сегодня в 01:48
Ну и что? Опять Тоттенхэм не удивил. Снова всё тот же уровень. Конте сам сказал, что с Челси у Тоттенхэма огромная пропасть. Где Кейн? Он всегда отсутствует в важных играх. Его словно нет в главных матчах, когда что то решается. Так и смысл тогда всей его статистики?
stanichnik
stanichnik
сегодня в 01:37
Бог даст на ответную игру будет меньше футболистов в лазарете с ковидом
Ironigor
Ironigor
сегодня в 01:32
Первый так и не увидел, записали же на Хаверца ☝😂
Сантус
Сантус ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 01:26
Как это не смешно,но двух автоголов..:)
Ironigor
Ironigor
сегодня в 01:17, ред.
Удивительная победа Челси с помощью автоголов !!!)
Сейчас любая победа нужна. ✌
Сантус
Сантус ответ Октябрь 1917 (раскрыть)
сегодня в 01:11
Регламент.Только с полуфинала.Англия сэр...)))
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 00:44
Кейн не играет
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 00:40
Зачем они играют по два матча?
Akatsuki72
Akatsuki72
сегодня в 00:39
Этот результат особо важен на фоне длительной неудачной серии. Эта победа должна добавить позитива в настроении игроков.
Carl Lewis
Carl Lewis
сегодня в 00:38
В финале с Ливерпулем.
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