«Челси» обыграл «Тоттенхэм» в первом матче 1/2 финала Кубка Лиги

В первом матче 1/2 финала Кубка английской Лиги «Челси» обыграл «Тоттенхэм» со счетом 2:0.
Голом в составе «синих» на 5-й минуте встречи отметился Кай Хаверц, на 34-й защитник «шпор» Бен Дэвис срезал мяч в свои ворота после подачи Хакима Зиеша в штрафную.
Ответная встреча состоится 12 января, начало — в 22:45 мск.
Давно не видел такой мощный Челси, да с несовершенным составом. Молодцы. Надо повторить там счет и выходить в финал.
И да! Уважаемые болельщики Челси, давайте будем хозяевами на своих ветках. Призываю к этому очередной раз. Вместо того, чтобы поздравить команду, какие -то непонятные пикировки друг на друга.
Сауль, наконец, порадовал! Зиеш. Алонсо вообще молодцом был. Не подвела молодежь. Лукаку старался реабилитировать себя. Сыграли настолько сердито, что Конте похвалил Челси.
Поздравляю!
Давно не видел такой мощный Челси, да с несовершенным составом. Молодцы. Надо повторить там счет и выходить в финал.
И да! Уважаемые болельщики Челси, давайте будем хозяевами на своих ветках. Призываю к этому очередной раз. Вместо того, чтобы поздравить команду, какие -то непонятные пикировки друг на друга.
Сауль, наконец, порадовал! Зиеш. Алонсо вообще молодцом был. Не подвела молодежь. Лукаку старался реабилитировать себя. Сыграли настолько сердито, что Конте похвалил Челси.
Поздравляю!
А Лукаку, как был так и остаётся инородным телом, особенно в больших матчах последних лет, вообще не вписывается. А все что было запускал мимо, либо в вратаря.
А Лукаку, как был так и остаётся инородным телом, особенно в больших матчах последних лет, вообще не вписывается. А все что было запускал мимо, либо в вратаря.
Сейчас любая победа нужна. ✌
Сейчас любая победа нужна. ✌