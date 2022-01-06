«Челси» обыграл «Тоттенхэм» в первом матче 1/2 финала Кубка Лиги

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сегодня, 00:35

В первом матче 1/2 финала Кубка английской Лиги «Челси» обыграл «Тоттенхэм» со счетом 2:0.

Голом в составе «синих» на 5-й минуте встречи отметился Кай Хаверц, на 34-й защитник «шпор» Бен Дэвис срезал мяч в свои ворота после подачи Хакима Зиеша в штрафную.

Ответная встреча состоится 12 января, начало — в 22:45 мск.