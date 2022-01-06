Бенжамен Менди переведен в одну из самых строгих тюрем Великобритании

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вчера, 09:47

Защитник «Манчестер Сити» , который обвиняется в семи случаях изнасилования, переведён из тюрьмы категории В в тюрьму категории А, где содержатся заключённые, которые совершили особо тяжкие преступления.

Француз находился в тюрьме HMP Altcourse в Ливерпуле, но сейчас игрок переведён в тюрьму Strangeways в Манчестере. Такое решение было принято в мерах безопасности.