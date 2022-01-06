Бенжамен Менди переведен в одну из самых строгих тюрем Великобритании

Защитник «Манчестер Сити» Бенжамен Менди, который обвиняется в семи случаях изнасилования, переведён из тюрьмы категории В в тюрьму категории А, где содержатся заключённые, которые совершили особо тяжкие преступления.
Француз находился в тюрьме HMP Altcourse в Ливерпуле, но сейчас игрок переведён в тюрьму Strangeways в Манчестере. Такое решение было принято в мерах безопасности.
клеветой мог быть 1 случай, но столько и такая толпа людей.. и продолжительно во времени... группа этих 56ов по видимому придумали себе такое развлечение, цеплять ципок в клубах, приводить домой, и там уже не особо спрашивать кто что хочет, а делать то, что хотят они.
В любом случае после приговора узнаем больше деталей, но я думаю все будет не слишком далеко отописанных мной предположений исходя из уже имеющейся информации в сети.
п.с. где-то читал, что на судебных то слушаньях Менди не особо скорбящим предстает, хмылится, лыбится и моргает глазом карефанам... поведение не особо похоже на человека неоправданно обвиненного в делах, о которых он и помыслить не мог, сдается мне. Но кто знает, мож он такой вот оптимист по жизни))
клеветой мог быть 1 случай, но столько и такая толпа людей.. и продолжительно во времени... группа этих 56ов по видимому придумали себе такое развлечение, цеплять ципок в клубах, приводить домой, и там уже не особо спрашивать кто что хочет, а делать то, что хотят они.
В любом случае после приговора узнаем больше деталей, но я думаю все будет не слишком далеко отописанных мной предположений исходя из уже имеющейся информации в сети.
п.с. где-то читал, что на судебных то слушаньях Менди не особо скорбящим предстает, хмылится, лыбится и моргает глазом карефанам... поведение не особо похоже на человека неоправданно обвиненного в делах, о которых он и помыслить не мог, сдается мне. Но кто знает, мож он такой вот оптимист по жизни))
: Кто назвал меня " кролик одноразовый " ? )))))))
: Кто назвал меня " кролик одноразовый " ? )))))))