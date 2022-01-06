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Бенжамен Менди переведен в одну из самых строгих тюрем Великобритании

вчера, 09:47

Защитник «Манчестер Сити» Бенжамен Менди, который обвиняется в семи случаях изнасилования, переведён из тюрьмы категории В в тюрьму категории А, где содержатся заключённые, которые совершили особо тяжкие преступления.

Француз находился в тюрьме HMP Altcourse в Ливерпуле, но сейчас игрок переведён в тюрьму Strangeways в Манчестере. Такое решение было принято в мерах безопасности.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 13:22
То есть имея столько бабла, что может купить себе гарем прямо с конкурса красоты, он ходил и периодически насиловал кого-то.
Ну не знаю...))
В общем на Западе делают всё, чтобы мужчины боялись женщин и предпочитали не женщин...
Но интересно, что его перевели туда, где у него больше болельщиков. Это новое слово в тюремном деле.
Футболисты должны сидеть там, где их будут больше любить?
протон
протон
вчера в 13:21
Оформили трансфер так сказать
Где его будут чаще любить
С этим персонажем, чувствую, мы выучим географию Британских тюрем
Romeo 777
Romeo 777 ответ dzvinka (раскрыть)
вчера в 12:46
Даааа уж 7 приводов🤦🏽‍♂️ Значит по заслугам...чем только люди думают, хотя даже людьми их назвать сложно
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 12:43
Жаль цензура сайта не позволит мне высказать все, что я думаю об этом..."человеке".
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
вчера в 12:23
Не было никаких изнасилований.Вчера смотрю интересные случаи в ммй,девушка сама поцеловалась с бойцом,затем сама села к другому на йух когда тот сидел и крутила задницей сама при людях,затем в суд отдала этих двоих,мол они к ней приставали и хотели изнасиловать,такие же эти семь "изнасилований".
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 12:07
У нас бы он не сидел.
David Young
David Young ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
вчера в 12:03
.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 11:58
Менди , из тюрьмы Strangeways
: Кто назвал меня " кролик одноразовый " ? )))))))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 11:29
Интересно, заведено ли у них перевоспитывать насильников как у нас в стране?
Неплохо бы было, шобы этот ниггер сам прошёл через то, что творил.
Дошло бы гораздо лучше.
А то перед ними только на колено становятся, если косо посмотришь....
Ислам0926
Ислам0926
вчера в 11:22
Манчестер бесплатно уводить Менди лет этак на 15
RTS-25
RTS-25
вчера в 11:08
Организует команду "Манчестер Тауэр" и будет гонять пятнистого по дворику.
Там хоть стоишь, хоть лежис - всё равно сидишь.
dzvinka
dzvinka ответ Romeo 777 (раскрыть)
вчера в 11:07, ред.
7 приводов, с разными барышнями, некоторые из которых несовершеннолетние, в компании с друганами, которые, смею предположить, уже активно свидетельствуют друг против друга спасая свою 63, а хата то чья была - Менди, получается кто он - организатор?!
клеветой мог быть 1 случай, но столько и такая толпа людей.. и продолжительно во времени... группа этих 56ов по видимому придумали себе такое развлечение, цеплять ципок в клубах, приводить домой, и там уже не особо спрашивать кто что хочет, а делать то, что хотят они.
В любом случае после приговора узнаем больше деталей, но я думаю все будет не слишком далеко отописанных мной предположений исходя из уже имеющейся информации в сети.
п.с. где-то читал, что на судебных то слушаньях Менди не особо скорбящим предстает, хмылится, лыбится и моргает глазом карефанам... поведение не особо похоже на человека неоправданно обвиненного в делах, о которых он и помыслить не мог, сдается мне. Но кто знает, мож он такой вот оптимист по жизни))
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 11:04
Своего рода тоже ТРАНСФЕР!
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 10:50
Интересно, его заслуженно упекли за решетку, и он правда совершал эти деяния или же просто клевета...
David Young
David Young ответ Gahi (раскрыть)
вчера в 10:50
.
Gahi
Gahi
вчера в 10:49, ред.
Менди не Менди, но в мендячут по полной программе. И сразу вспомнилось программа Время с музыкой Manchester et Liverpool ♥, прогноз погоды.
xaks9vj2g9yy
xaks9vj2g9yy
вчера в 10:40
Так и надо похотливому рубероиду
AmIIIeR89
AmIIIeR89 ответ Mikki (раскрыть)
вчера в 10:14
Для него это счастье. Чем строже режим, тем проще таким зекам как Менди
SHMEL
SHMEL
вчера в 10:11
Наверное в этой очень строгой тюрьме Англии в комнатах нет(о боже) телевизоров и микроволновок...Виноват-пусть сидит.
sash71
sash71
вчера в 10:10
Это, что нужно иметь в голове чтоб вот так испоганить собственную жизнь ?
Mikki
Mikki
вчера в 09:56
Самый печальный трансфер из Ливерпуля в Манчестер.
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