Грабители напали на защитника «Манчестер Сити» в его доме

Защитник «Манчестер Сити» в своём инстаграме сообщил, что на него было совершено нападение.

К сожалению, сегодня на меня напали четыре труса, которые сделали мне больно и хотели сделать больно моей семье. Вот что случается, когда ты пытаешься оказать сопротивление. У них получилось забрать все драгоценности и оставить моё лицо в таком состоянии. Я не понимаю, как могут существовать такие подлые люди. Самое важное для меня — семья. К счастью, с ней всё в порядке. После стольких препятствий в моей жизни это просто ещё одно, которое я преодолею. Крепкий и сильный, как всегда.