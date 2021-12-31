ГлавнаяНовостиКриминалАнглия. Премьер-Лига 2021/2022

Грабители напали на защитника «Манчестер Сити» в его доме

вчера, 08:38

Защитник «Манчестер Сити» Жоау Канселу в своём инстаграме сообщил, что на него было совершено нападение.

К сожалению, сегодня на меня напали четыре труса, которые сделали мне больно и хотели сделать больно моей семье. Вот что случается, когда ты пытаешься оказать сопротивление. У них получилось забрать все драгоценности и оставить моё лицо в таком состоянии. Я не понимаю, как могут существовать такие подлые люди. Самое важное для меня — семья. К счастью, с ней всё в порядке. После стольких препятствий в моей жизни это просто ещё одно, которое я преодолею. Крепкий и сильный, как всегда.

Грабители напали на защитника «Манчестер Сити» в его доме

Все новости
В «Манчестер Сити» шокированы нападением грабителей на Жоау Канселу
Вчера, 09:45 Комментарии9
Дом полузащитника «Интера» ограбили во время матча Серии А
23 декабря 2021 Комментарии4
Игрока «Наполи» Унаса ограбили возле его дома
18 декабря 2021 Комментарии8
Канчельскис обратился в полицию из-за угроз расправой
01 декабря 2021 Комментарии15
СлухиРоналду мог получать незаконные выплаты от «Ювентуса» во время локдауна
30 ноября 2021 Комментарии8
Виллу Видаля ограбили. Воры вынесли золото, но не смогли угнать Ferrari
28 ноября 2021 Комментарии20
Сортировать
Все комментарии
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР ответ Gahi (раскрыть)
сегодня в 03:39
    Asper
    Asper
    вчера в 19:48
    Грабители пробрались в дом Винни Джонса и вынесли всё - ужас, побои, унижения
    Сочный сочень
    Сочный сочень
    вчера в 19:36
    И быстрее выкладывать в Инстаграм свои боевые царапины
    Болот Сарбанов
    Болот Сарбанов
    вчера в 15:59
    Думаю теперь не станет опускаться на колени.
    Dudikoff
    Dudikoff
    вчера в 15:44, ред.
    Стать жертвой вооруженных грабителей может каждый. Получить в бубен, лечь на пол под дулом и отдать ценности, когда угрожают твоим близким - нет ничего постыдного. Только вот зачем в инсте преподносить это, как героизм. Типа я сражался, но силы были не равны)) Смешно
    a3r3v3
    a3r3v3
    вчера в 14:07
    Хоть собаку себе заведи,"защитник"
    Шуnя771
    Шуnя771
    вчера в 12:11
    Увы... Определенная часть человечества деградирует семимильными шагами.
    Продают детей, убивают родителей за деньги, грабят тех кем многие гордятся....
    То что раньше было святым, в 21 веке стало подвергаться ревизии...
    Свиные рыла рвутся к алтарю, при этом крушат иконостас...
    На амвон карабкаются полуголые девки, чтобы проорать похабщину, а не воспеть духовный гимн...
    sash71
    sash71
    вчера в 12:02
    пАнаехалО всякого беженца вот и результат
    протон
    протон
    вчера в 11:59
    Футболисты тоже не подарок, если с лёту поймают с ноги грабителей, то мало не покажется с мощью мышц в ногах. )))
    David Young
    David Young ответ Futurista (раскрыть)
    вчера в 11:54
    /
    David Young
    David Young ответ протон (раскрыть)
    вчера в 11:54
    .
    протон
    протон ответ Futurista (раскрыть)
    вчера в 11:50, ред.
    Грабители не дураки, они не пойдут грабить Дзюбу зная чем он занимается там дома. А может и пойдут чисто для компромата) но если Дзюба на грабителей пойдет то мало не покажется)
    Futurista
    Futurista ответ протон (раскрыть)
    вчера в 11:48
    Или "Дзюба ограбил грабителей"...
    sihafazatron
    sihafazatron
    вчера в 11:47
    Говорят, что это Зинченко себе место в основе выбивает)
    протон
    протон
    вчера в 11:44
    Сейчас сложно надеяться только на свою физическую составляющую в таких случаях, у грабителей что угодно может быть в голове, например тот злополучный случай с М. Кругом. Ведь грабители то не шли убивать артиста певца. М. Круг был физически силен, и что-то пошло не так в конечном счете те применили огнестрельное оружие. У меня был родственник он в свое время занимался тяжелой атлетикой, был многократным призером, убили пырнув в подъезде финкой когда не справились с ним 4 человек. По дороге в больницу на скорой скончался. Так что берегите себя.
    Zhgoon
    Zhgoon ответ Gahi (раскрыть)
    вчера в 11:40
    Потому что напускали в Европу всяких беженцев, которым футбол по барабану.
    протон
    протон
    вчера в 11:38
    Представил новость "Четверо грабителей напали на Ибрагимовича, больше их никто не видел"
    Lews Therin Telamon
    Lews Therin Telamon ответ Gahi (раскрыть)
    вчера в 11:28, ред.
    Раньше другим было не только отношение болельщиков к футболистам, но и футболистов к болельщикам. Теперь, когда футболом безраздельно правят деньги, отношение к футболистам утратило сакральный смысл (за исключением, разве что, таких звёзд как КриРо и Месси). Да даже тот же Месси, не будь так жаден, до сих пор играл бы в родном клубе.
    Союзник противников
    Союзник противников ответ 4RT (раскрыть)
    вчера в 11:05
    Ну а как же без селфи в нынешнем мире (и скорее выложить в сеть)???Дзюба знает...
    Союзник противников
    Союзник противников ответ Gahi (раскрыть)
    вчера в 11:04
    Судя по фразе " Вот что случается, когда ты пытаешься оказать сопротивление.",
    то скорее призыв к "толстовству"-непротивлению злу насилием.Или перевод абсолютно кривой.
    4RT
    4RT
    вчера в 10:41
    Дали в репу и всё отобрали,а он ещё этим бравирует.
    ОПС
    ОПС
    вчера в 09:57
    Да, и такое в жизни случается.
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    вчера в 09:53
    Бандюганы совсем распоясались! 😜
    Gahi
    Gahi
    вчера в 09:23
    Молодец что можешь постоять за себя и готов защитить свою семью. Но удивляет другое что очень часто мы стали слышать о нападениях на жилое помещение футболистов со стороны негодяев, которые готовы на всё ради наживы таким способом. Помню когда много лет тому назад, если футболист такого уровня жил в городе за команду которую он играет, то большая честь была для жителей города чтобы с ним поздороваться. А теперь всё изменилось, какое должно быть состояние у футболиста когда он будет выходить играть за команду города после такого случая. Но при всём что случилось, желаю Жоау Канселу стать ещё сильнее духом, чтобы продолжать быть надёжной опорой для своей семьи и команды "Манчестер Сити". Удачи
    Absinthe2
    Absinthe2
    вчера в 09:21
    "забрать все драгоценности и оставить моё лицо в таком состоянии"
    Как они могли оставить лицо в таком состоянии? Зачем оно теперь ему нужно? Абидна
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    вчера в 09:11
    Никакого почтения к человеку...
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    вчера в 09:04
    Совсем обнаглели английские воры.
    КЭТиК
    КЭТиК
    вчера в 08:53
    Зарабатывают миллионы, а о безопасности не думают.
    beefs
    beefs
    вчера в 08:47
    очень жаль что такое еще существует, особое сожаление семье...
    ЮЗИК
    ЮЗИК
    вчера в 08:45
    Грабители совсем распоясались
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100