ПСЖ хочет подписать Пакета из «Лиона»

Полузащитник «Лиона» Лукас Пакета может продолжить карьеру в «Пари Сен-Жермен».
Спортивный директор ПСЖ Леонардо считает бразильца идеальным вариантом усиления полузащиты парижан. Сделка по трансферу Пакета может произойти уже будущим летом.
В текущем сезоне Пакета принял участие в 22 играх за «Лион», в которых отметился 7 голами и 4 результативными передачами. Осенью 2020 года он был приобретён у «Милана» за 20 млн евро, а сейчас его стоимость оценивается в 35 млн евро.
Ранее игрок отказался от перехода в английский клуб.