ПСЖ хочет подписать Пакета из «Лиона»

1641465825

вчера, 13:43

Полузащитник «Лиона» может продолжить карьеру в «Пари Сен-Жермен».

Спортивный директор ПСЖ Леонардо считает бразильца идеальным вариантом усиления полузащиты парижан. Сделка по трансферу Пакета может произойти уже будущим летом.

В текущем сезоне Пакета принял участие в 22 играх за «Лион», в которых отметился 7 голами и 4 результативными передачами. Осенью 2020 года он был приобретён у «Милана» за 20 млн евро, а сейчас его стоимость оценивается в 35 млн евро.

Ранее игрок отказался от перехода в английский клуб.