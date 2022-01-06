ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиФранция. Лига 1 2021/2022

ПСЖ хочет подписать Пакета из «Лиона»

вчера, 13:43

Полузащитник «Лиона» Лукас Пакета может продолжить карьеру в «Пари Сен-Жермен».

Спортивный директор ПСЖ Леонардо считает бразильца идеальным вариантом усиления полузащиты парижан. Сделка по трансферу Пакета может произойти уже будущим летом.

В текущем сезоне Пакета принял участие в 22 играх за «Лион», в которых отметился 7 голами и 4 результативными передачами. Осенью 2020 года он был приобретён у «Милана» за 20 млн евро, а сейчас его стоимость оценивается в 35 млн евро.

Ранее игрок отказался от перехода в английский клуб.

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Все комментарии
Nazi
Nazi
вчера в 17:49
В полузащите у Парижа один хлам, кроме Вератти и Вейналдума, который пока не в своей тарелке. Пакета мог бы свободно заменить всех остальных еррер, паредесов, дракслеров, которые не тянут на основу ПСЖ..
Сидор новый
Сидор новый
вчера в 17:28
Куда столько игроков...что на третий состав набирают
Alex12357
Alex12357
вчера в 15:45
Хотят создать играющую команду -это похвально!
dzvinka
dzvinka
вчера в 14:40
он конечно прикольный, но на уровень Кака даже близко не вышел, как чаяли ожидания в Милане. Если рядом с ним будет рабочий трудяга по типу Эрреры, то да, он усилит ПСЖ, креативность, паст, умение развернуть ситуацию у него есть, как и талант... не расплескал бы себя среди этих парижских пижонов - что видится вполне ожидаемым поворотом событий.
1 984
1 984
вчера в 14:20
ПСЖ для своих приобретений не хватало только пакета...
протон
протон
вчера в 14:04
Пакет брать будете?)
pxquykmh7vj4
pxquykmh7vj4
вчера в 13:53
Мешок хочет заполучить Пакет
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 13:46
Хотят сделать золотой состав.
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