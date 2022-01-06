Медина вылетел в Россию для подписания контракта с ЦСКА

Бывший полузащитник «Нью-Йорк Сити» Хесус Медина вылетел в Россию для завершения перехода в ЦСКА, сообщает журналист Бруно Понт в твиттере.
24-летний парагвайский хавбек играл за «Нью-Йорк» три года, в его активе за клуб 118 матчей, 26 голов и 10 результативных передач.
Ранее появлялась информация об условиях контракта Медины с ЦСКА.
уверен что сразу сбежит?
поделись!!!!
уверен что сразу сбежит?
поделись!!!!
во всем мире только "рекордсмен" иииггоорррьььььььььььь известен!!!
во всем мире только "рекордсмен" иииггоорррьььььььььььь известен!!!
И пусть копыта с ходу перейдут на бег :))
И пусть копыта с ходу перейдут на бег :))
Я его понимаю!!! да ВСЕ его понимают!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Я его понимаю!!! да ВСЕ его понимают!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!