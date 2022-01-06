ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

Медина вылетел в Россию для подписания контракта с ЦСКА

вчера, 19:58

Бывший полузащитник «Нью-Йорк Сити» Хесус Медина вылетел в Россию для завершения перехода в ЦСКА, сообщает журналист Бруно Понт в твиттере.

24-летний парагвайский хавбек играл за «Нью-Йорк» три года, в его активе за клуб 118 матчей, 26 голов и 10 результативных передач.

Ранее появлялась информация об условиях контракта Медины с ЦСКА.

Все новости
СлухиРоналду недоволен игрой под руководством Рангника
Сегодня, 09:06 Комментарии1
СлухиПочеттино хочет видеть Стерлинга в ПСЖ. «Сити» не намерен отпускать игрока
Сегодня, 00:31 Комментарии11
Слухи«Барселона» следит за ситуацией Рюдигера в «Челси»
Сегодня, 00:15 Комментарии6
СлухиЭвертон вновь заинтересовал «Наполи»
Сегодня, 00:12 Комментарии4
Слухи«Тоттенхэм» готов предложить Перишичу более выгодный контракт, чем «Интер»
Вчера, 23:43 Комментарии4
«Решают директор и президент». Шевченко — о Миранчуке в «Дженоа»
Вчера, 23:24 Комментарии12
Сортировать
Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 06:05
С мешком кокса? 😁
shur
shur
вчера в 22:29
...будем знать , вот кони удивили...!!!
mОr158
mОr158 ответ particular (раскрыть)
вчера в 21:49
я так понимаю ,ты что то знаешь?
уверен что сразу сбежит?
поделись!!!!
cska59
cska59 ответ particular (раскрыть)
вчера в 21:48, ред.
Хороший стих.
mОr158
mОr158 ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
вчера в 21:47
кроме как вкусить климат,он понюхает запах ипподрома,увидит отсутствие зрителей (ваши даже евро игры не ходят) хотя о чем я ?!? где ваши и где еврокубки?!?
во всем мире только "рекордсмен" иииггоорррьььььььььььь известен!!!
cska59
cska59
вчера в 21:47
Уже ждем.
mОr158
mОr158 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
вчера в 21:43
не фрукт,а овощ
particular
particular
вчера в 21:42
Лети, лети, спасительный хавбек
И пусть копыта с ходу перейдут на бег :))
mОr158
mОr158
вчера в 21:42
когда узнал в какое дерь...... летит,развернул самолет...
Я его понимаю!!! да ВСЕ его понимают!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 21:12
Посмотрим на него в ЦСКА.
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 21:12
Пиндосы стали играть в соккер ?
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 20:55
Ждём в Москве, пройти медосмотр и подписать контракт. Удачи..
Кроликов
Кроликов
вчера в 20:30
Напишите, пожалуйста, когда прилетит, как будет добираться до гостиницы.... Просто очень интересно!
Elliada
Elliada
вчера в 20:26
В его понимании Чемпионат России выше чемпионата США?
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 20:21
Посмотрим , что это за фрукт.
sv_1969
sv_1969 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
вчера в 20:13
Интересно будет посмотреть
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 20:07
Пусть приедет помёрзнет чуток, чтобы вкусил климат.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 20:01
Ждем , будем надеяться, что все получится.
Cat01
Cat01
вчера в 19:59
Очень хорошо
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100