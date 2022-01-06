Медина вылетел в Россию для подписания контракта с ЦСКА

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вчера, 19:58

Бывший полузащитник «Нью-Йорк Сити» Хесус Медина вылетел в Россию для завершения перехода в ЦСКА , сообщает журналист Бруно Понт в твиттере.

24-летний парагвайский хавбек играл за «Нью-Йорк» три года, в его активе за клуб 118 матчей, 26 голов и 10 результативных передач.