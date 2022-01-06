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«Ливерпуль» заплатит 60 млн фунтов за футболиста «Порту»

вчера, 19:19

Форвард «Порту» Луис Диас близок к переезду в Англию.

«Ливерпуль» практически согласовал данный трансфер. Сумма сделки составит 60 млн фунтов.

Ранее слухи связывали колумбийца с другим топ-клубом АПЛ.

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Все комментарии
L. F. С.
L. F. С. ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 22:43
Видно что не в теме) траблы с защитой это тема прошлого сезона, в этом году проблемы с полузащитей, в том числе и креативом там. Ну и глубины состава как у того же сити или пенсов нету. А вот с защитей напротив все норм. В кои-то веки Матип живой, появился неплохой Конате, слева Цимикас на подмену, ну и айронмэн Милли еще.
L. F. С.
L. F. С. ответ dzvinka (раскрыть)
вчера в 22:39
Глянул обзор- физуху нужно подтягивать - для АПЛ дрищеват. Из плюсов техника, удар и вроде поле видит неплохо. Ну 60 по мне перебор. Те же Рафинья или Боуэн не хуже смотрятся.
dzvinka
dzvinka ответ L. F. С. (раскрыть)
вчера в 21:24
игрок хороший, резкий, агильный, не боится когда бьют, настрой боевой, но он тощий, и он латинос
60 он конечно не стоит, но за 40 можно было бы взять.
играет левого вингера/инсайда, позиция где ща Мане играет.
Elliada
Elliada
вчера в 20:30
Логика Клоппа непонятна. У Ливерпуля отличные игроки в нападении, на втором месте по забитым мячам в АПЛ и покупают нападающего. Не лучше было бы купить хорошего защитника, а то нынешние постоянно травмируются или болеют. Если защита была бы в порядке, то у МС был бы конкурент за чемпионство
L. F. С.
L. F. С.
вчера в 19:59
Интересно. Не следил за ним, но 60 лямов и Ливерпуль не особо вяжется. Кто знает- что за игрок?
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 19:36
Ну уж очень дорого.
DEIVID_777
DEIVID_777
вчера в 19:27
Отличный выбор.
Carl Lewis
Carl Lewis
вчера в 19:22
Смотрел его игру - топ игрок!
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