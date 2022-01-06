«Ливерпуль» заплатит 60 млн фунтов за футболиста «Порту»

Форвард «Порту» Луис Диас близок к переезду в Англию.
«Ливерпуль» практически согласовал данный трансфер. Сумма сделки составит 60 млн фунтов.
Ранее слухи связывали колумбийца с другим топ-клубом АПЛ.
Форвард «Порту» Луис Диас близок к переезду в Англию.
«Ливерпуль» практически согласовал данный трансфер. Сумма сделки составит 60 млн фунтов.
Ранее слухи связывали колумбийца с другим топ-клубом АПЛ.
60 он конечно не стоит, но за 40 можно было бы взять.
играет левого вингера/инсайда, позиция где ща Мане играет.
60 он конечно не стоит, но за 40 можно было бы взять.
играет левого вингера/инсайда, позиция где ща Мане играет.