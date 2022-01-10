Фарке может возглавить «Краснодар»

Экс-рулевой «Норвича» Даниэль Фарке может продолжить карьеру в России.
Утверждается, что «Краснодар» обсуждает с 45-летним немцем условия контракта, переговоры находятся на продвинутой стадии.
Якобы на данный момент Фарке является основным кандидатом на вакантный пост главного тренера «быков».
Даниэль сторонник атакующего футбола, так что Галицкий возможно и сделал выбор в его пользу. Плюс любит работать со скандинавскими игроками, а в Краснодаре любят приглашать таких футболистов, тем более что в атаке имеются и Клаэссен, и Ботхейм....
Пожелаем удачи Быкам, хочется чтоб в РПЛ было больше атакующих и конкурентных команд
Даниэль сторонник атакующего футбола, так что Галицкий возможно и сделал выбор в его пользу. Плюс любит работать со скандинавскими игроками, а в Краснодаре любят приглашать таких футболистов, тем более что в атаке имеются и Клаэссен, и Ботхейм....
Пожелаем удачи Быкам, хочется чтоб в РПЛ было больше атакующих и конкурентных команд