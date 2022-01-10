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Фарке может возглавить «Краснодар»

вчера, 10:40

Экс-рулевой «Норвича» Даниэль Фарке может продолжить карьеру в России.

Утверждается, что «Краснодар» обсуждает с 45-летним немцем условия контракта, переговоры находятся на продвинутой стадии.

Якобы на данный момент Фарке является основным кандидатом на вакантный пост главного тренера «быков».

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Все комментарии
dzvinka
dzvinka
вчера в 18:54, ред.
Фарке топовый тренер как для РПЛ, чувак умеет поставить игру комбинационную имея в составе разных Пукки. На голову лучше любого российского тренера. Это будет за счастье если он согласится туда приехать, в чем я лично сомневаюсь, ибо он вполне сможет найти себе работу в команде из верхней части таблицы Бундеслиги, следующим летом к примеру.
протон
протон
вчера в 15:54
Поражаюсь комментаторам, под одной новостью Шварц становится гением за счёт работы в Динамо, когда процент побед с Майнцем у него был ниже, чем у Гиздоля с аутсайдерами.
Теперь Фарке для них простак, всего-то 2 раза выводил команду в АПЛ распродавая оба раза ключевых игроков, а на вход закупаясь другим шлаком.
Фарке крутой представитель немецкой школы тренеров, уверен, что 3 немецких тренера смогут поставить зрелищный футбол в наших дебрях.
ДСА
ДСА
вчера в 15:40
Похоже российских тренеров не рассматривают вообще.
sv_1969
sv_1969
вчера в 15:29
Приветствую! Может ты и прав! Главное чтобы Галицкий дал ему материал с кем работать.
Alexnvr
Alexnvr
вчера в 14:34
Шварц тоже ноунэйм, однако Динамо играет весьма неплохо. Его Норвич весьма неплохо атаковал. Сильно надеюсь что его подпишут и он сможет поднять Краснодар в ЕК. А Ханчарэнку таки уволили общими молитвами (с)))))))
санек002
санек002
вчера в 12:36
ДА УЖ!КОГО ТОЛЬКО НЕ ПРОБОВАЛИ УЖЕ?
David Young
David Young ответ Федор Паршунин (раскрыть)
вчера в 12:03
.
galem72
galem72
вчера в 12:02
Просто отличный тренер для небольшой команды. С Даниэлем Нориджи отлично носились в атаку.
A.S.A
A.S.A ответ stanichnik (раскрыть)
вчера в 11:59
Приветствую дружище! Ну они дают результат(Рангник не в счет)
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 11:57
Тренерская чехарда продолжается...
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 11:56
Глупое руководство Краснодара). Вирус, какой-то идёт. Я догадываюсь почему). Оно конечно к лучшему, что все так происходит.
Пусть обратят свой орлиный взгляд в сторону Кайрата. Пока там полный трындец, иначе самим придет "стьюдень").
A.S.A
A.S.A
вчера в 11:56, ред.
Ну многие недооценивают этого тренера, но именно он смог вернуть Норвидж в АПЛ, вииграв с ним Семпионшип в сезоне 18/19...правда в АПЛ канарейки не задержались, и вылетели обратно в Шип, но ровно через год он снова вывел Норвидж в АПЛ и снова победил с ними в Шипе, а это как многие знают весьма коварный турнир...
Даниэль сторонник атакующего футбола, так что Галицкий возможно и сделал выбор в его пользу. Плюс любит работать со скандинавскими игроками, а в Краснодаре любят приглашать таких футболистов, тем более что в атаке имеются и Клаэссен, и Ботхейм....
Пожелаем удачи Быкам, хочется чтоб в РПЛ было больше атакующих и конкурентных команд
старина
старина ответ Comentarios (раскрыть)
вчера в 11:32
Да с 2015 по 2017 годы.Потом уехал в Норвич
vitechechek
vitechechek ответ Leha-ha50 (раскрыть)
вчера в 11:30
Или журналисты желтых газетенок)
Ironigor
Ironigor
вчера в 11:20
Кто не спрятался , Галицкий не виноват !)))
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 11:14
Руководство собственника начинает превращаться в самодурство??? Бывает,от сознания собственного величия. Может продолжить строить парки,с этим у него лучше получилось,чем со строительством футбольного клуба-лидера?
Sadjon
Sadjon
вчера в 11:14
Ну не самый известный тренер.....
beefs
beefs
вчера в 11:06
и где его откопали, не на слуху...
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 11:05
Галицкий всеми силами поддерживает интерес к РПЛ в период зимней паузы:
Comentarios
Comentarios
вчера в 11:00
Вроде 2ю команду Дортмунда еще тренировал
sv_1969
sv_1969 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
вчера в 10:58
Действительно... После Норвича строит игру к Быкам. 🤔
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 10:56
Галицкий продолжает удивлять.
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
вчера в 10:52
Галицкому виднее...
1bear
1bear
вчера в 10:43
не Рангник , и на том спасибо
stanichnik
stanichnik
вчера в 10:43
Пошла мода на немецких тренеров
4epxwtmb43wq
4epxwtmb43wq
вчера в 10:41
Это ещё Хто?
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