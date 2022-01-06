Бывший тренер Холанда, мистер Бин и старые знакомые. «Краснодар» в панике ищет главного тренера

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06 января 2022, 21:55

Все отказы и надежды на данный момент.

Увольнение Ганчаренко из «Краснодара» стало огромной неожиданностью, причем удивило не столько само решение, как сроки его принятия — через три с половиной недели после завершения осенней части сезона и за 5 дней до начала зимних сборов. К такому расставанию не подготовишься, Сергей Николаевич оставил Виктора Михайловича без работы, поддавшись эмоциям.

Есть версия, что Ганчаренко неадекватно отреагировал на увольнение одного из своих помощников, не отвечал на звонки боссов «Краснодара» и отсиживался вне зоны доступа. Если так, то это удар по профессиональной репутации белорусского специалиста, но все же прошло три с половиной недели. Надеялись, что новогодний стол успокоит строптивого тренера, а он не одумался даже после тройной порции оливье?

Дело ясное, что дело темное. Но совершенно очевидно, что в клубе не были к такому повороту событий, потому что нового тренера ищут в панике и всем миром, не стесняясь утечек информации. Это говорит о том, что под рукой не оказалось подходящего тренера, и теперь сети раскинуты широко и глубоко: надеются поймать Фонсеку и Марша, но могут остаться с Мусаевым или Кононовым в неводе.

Этап 1. Ближайший резерв и лучший тренер по версии новых друзей клуба

После разрыва с Ганчаренко руководство «Краснодара» предложило Василию Березуцкому повышение, на что был получен категоричный отказ. Экс-защитник ЦСКА решил уйти из клуба, оказался солидарен с непосредственным боссом, а не с работодателем. В целом, попытка здравая, ведь с Березуцким «быки» могли сохранить программу зимних сборов, при этом никто не мешал более спокойно искать постоянного наставника. Василию нашли бы место и в новом составе тренерского штаба.

Следующего кандидата извлек из рукава Тимур Гурцкая: профессиональный друг футболистов и тренеров, неофициально поработавший в «Спартаке» и «Локомотиве», сейчас тесно связан с «Краснодаром». Он помогает проворачивать дорогие трансферы и дорого за это берет, а тут был еще и роскошный шанс вернуть в РПЛ своего протеже. Увы, Марко Николич провалил собеседование у Сергея Галицкого, не сумел убедить президента, что сумеет поставить атакующий футбол. «Краснодару» бы другого «лысого шарлатана», того, что работает в «Ман Сити».

Этап 2. Иностранный специалист

В нашумевшем октябрьском интервью у Галицкого спрашивали, почему «Краснодар» делает ставку исключительно на русскоговорящих специалистов. По словам Сергея Галицкого, это не является необходимым атрибутом, просто выбирали самых подходящих на текущий момент специалистов. Что ж, очень может быть, что на этот раз «Краснодар» совсем не прочь назначить иностранца из дальнего зарубежья — сказывается и скудность отечественного рынка, и мнение новых советников, которые лично заинтересованы в больших сделках.

Нашлись посредники, которые связались с Джесси Маршем. Американец успешно тренировал «Зальцбург», где у него раскрылся Эрлинг Холанд, а в «РБ Лейпциг» не справился с управлением: в конце 2021 года его заменил на тренерском мостике наш хороший знакомый Доменико Тедеско. В любом случае американец, проработавший шесть лет в системе «Ред Булл» (до Австрии и Германии работал еще в нью-йоркском филиале), не заинтересовался, он надеется получить работу в одном из топ-чемпионатов.

В шорт-лист «Краснодара» также входят два бывших тренера «Ромы» — португалец Паулу Фонсека и итальянец Эусебио Ди Франческо. Фонсека три года провел в «Шахтёре», а его украинской жене может понравиться идея с переездом в солнечный Краснодар, тем более все остальные варианты сорвались. Прошлым летом Паулу интересовался «Спартак», но испугался финансовых запросов португальца, а теперь агент Фонсеки ответил на слухи об интересе «Краснодара» милым флиртом. Все возможно, если «быки» готовы раскошелиться.

Этап 3. Бывшие/доступные/хоть кто-нибудь

Не впервые в списке кандидатов на тренерский мостик «Краснодара» фигурирует Шота Арвеладзе. Получивший прозвище Мистер Бин во время своих выступлений в Шотландии грузин на тренерском поприще пока не добился успехов, сопоставимых с его футбольной карьерой. С 2010-го по 2015-й тренировал турецкие клубы, потом полгода продержался в «Маккаби» из Тель-Авива, а вот «Пахтакор» дважды сделал чемпионом Узбекистана. Прошлый год провел в творческом отпуске, так что открыт для предложений.

Также рассматривается повторение сценария, по которому в этом сезоне действует «Манчестер Юнайтед» — назначение временного тренера до конца сезона. Ральф Рангник уже занят, но обязательно пришлет кого-нибудь, если к нему обратятся. А если без шуток, «Краснодар» может обратиться к Олегу Кононову или Мураду Мусаеву, которые уже работали в клубе.

Кононов свободен, но, уверен, против него выступят многие в клубе, а Мусаев работает в Азербайджане, и у него контракт с «Сабахом» до 2023 года. Если родной клуб предложит возобновить сотрудничество на постоянной основе, с Мурадом Олеговичем наверняка договорятся, но оставлять полноценную работу ради временной, пусть и в «Краснодаре», ему вряд ли захочется. Так что даже на этом уровне для «быков» все непросто. В самом крайнем случае обратятся к Евгению Калешину или повысят кого-то из клубной академии. Ну, или вот Властимил Петржела всегда готов, как и Александр Мостовой.