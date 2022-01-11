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«Ман Юнайтед» без Роналду обыграл «Астон Виллу» в 3-м раунде Кубка Англии

сегодня, 00:51
Манчестер ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Манчестер Юнайтед1 : 0Логотип футбольный клуб Астон Вилла (Бирмингем)Астон ВиллаМатч завершен

«Манчестер Юнайтед» одержал победу над «Астон Виллой» со счётом 1:0 в матче 3-го раунда Кубка Англии.

Единственный гол в матче забил полузащитник МЮ Скот МакТоминэй с передачи Фреда на 8-й минуте встречи.

Нападающий Криштиану Роналду не попал в заявку «Манчестер Юнайтед» по решению главного тренера клуба Ральфа Рангника. Немецкий специалист предоставил Роналду отдых.

Соперником «красных дьяволов» в 4-м раунде Кубка Англии станет «Мидлсбро».

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Все комментарии
eleven LC
eleven LC
сегодня в 01:35
Такому МЮ не видать титулов в этом сезоне!
sash71
sash71
сегодня в 01:25
Теперь ждём 05.02 игру против Мидлсбро
Sexual Harassment
Sexual Harassment
сегодня в 01:14
Шоу разбивает лицо сопернику в своей штрафной? Нет ни пенальти ни проверки ВАР.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 01:08
Первый раз видел, чтобы VAR пригласил главного судью в поле определить офсайд !!! Это какой-то цирк 🎪 Шапито , а ещё родоначальники футбола ⚽️ .
Позор !!! Зато два гола Астон Виллы не засчитали , тут VAR был на высоте и без помощи главного судьи обошлось . Чудеса оказывается случаются не только в российском футболе ⚽️ !!!))) Очень жаль команду Джеррарда .
Bensurr
Bensurr
сегодня в 01:05
Первый гол Виллы был забит чисто,но свистун помог мю.
sash71
sash71
сегодня в 01:01
Вообщем МЮ с трудной но все таки с победой. В отдельных моментах им просто повезло, что Вилла на закатала в их ворота мяча четыре минимум и это при том, что два забитых гола арбитр отменил. Оборона МЮ это одна сплошная катастрофа. Если Рангник с ней ничего не сделает то МЮ расчитывать не на что. Считаю гером матча стал Де Хеа, который в отдельных моментах был великолепен. Его уверенные действия помогли МЮ выстрадать победу и выйти в следующий раунд. С победой !
Dudikoff
Dudikoff
сегодня в 00:56
Очень жаль Виллу. Рагнарек отскочил, конечно
Gahi
Gahi
сегодня в 00:56
Как и ожидалось матч между командами "Манчестер Юнайтед" и "Астон Вилла" пройдёт в интересной и бескомпромиссной борьбе между соперниками за Кубок Англии. Забив уже в дебюте матча на 8 минуте гол "Манчестер Юнайтед после чего отдал инициативу сопернику за что два раза поплатились за это, игроки "Астон Виллы" забили два гола но судьи с помощью ВАРа их отменили. В целом гости ничем не уступали хозяевам и тем более владения мячом 57% на 43% было на их стороне. Но этого оказалось не достаточно для того чтобы гости смогли изменить результат матча. Спасибо командам за игру и успехов в следующих матчах. Удачи
ZeroRiot
ZeroRiot
сегодня в 00:56
Отскочил, а не выбил.
Carl Lewis
Carl Lewis
сегодня в 00:54
Судья, а не МЮ.
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