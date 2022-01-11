«Ман Юнайтед» без Роналду обыграл «Астон Виллу» в 3-м раунде Кубка Англии

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сегодня, 00:51

«Манчестер Юнайтед» одержал победу над «Астон Виллой» со счётом 1:0 в матче 3-го раунда Кубка Англии.

Единственный гол в матче забил полузащитник МЮ Скот МакТоминэй с передачи Фреда на 8-й минуте встречи.

Нападающий Криштиану Роналду не попал в заявку «Манчестер Юнайтед» по решению главного тренера клуба Ральфа Рангника. Немецкий специалист предоставил Роналду отдых.

Соперником «красных дьяволов» в 4-м раунде Кубка Англии станет «Мидлсбро».