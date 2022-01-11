«Ман Юнайтед» без Роналду обыграл «Астон Виллу» в 3-м раунде Кубка Англии

«Манчестер Юнайтед» одержал победу над «Астон Виллой» со счётом 1:0 в матче 3-го раунда Кубка Англии.
Единственный гол в матче забил полузащитник МЮ Скот МакТоминэй с передачи Фреда на 8-й минуте встречи.
Нападающий Криштиану Роналду не попал в заявку «Манчестер Юнайтед» по решению главного тренера клуба Ральфа Рангника. Немецкий специалист предоставил Роналду отдых.
Соперником «красных дьяволов» в 4-м раунде Кубка Англии станет «Мидлсбро».
Позор !!! Зато два гола Астон Виллы не засчитали , тут VAR был на высоте и без помощи главного судьи обошлось . Чудеса оказывается случаются не только в российском футболе ⚽️ !!!))) Очень жаль команду Джеррарда .
Позор !!! Зато два гола Астон Виллы не засчитали , тут VAR был на высоте и без помощи главного судьи обошлось . Чудеса оказывается случаются не только в российском футболе ⚽️ !!!))) Очень жаль команду Джеррарда .