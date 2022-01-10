«Интер» одержал победу над «Лацио»

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сегодня, 00:41

В рамках 21-го тура итальянской Серии А миланский «Интер» обыграл «Лацио» (2:1).

Счет в этой игре открыл защитник «Интера» Алессандро Бастони на 30-й минуте. Спустя 5 минут Чиро Иммобиле сделал равенство на табло. На 67-й минуте защитник миланцев Милан Шкриньяр вывел свою команду вперед и установил окончательный счет на табло – 2:1.

«Интер» вернул себе лидерство в турнирной таблице Серии А. Клуб набрал 49 баллов и опередил «Милан», идущий вторым, на 1 балл. «Лацио» идет на 6-м месте с 32 очками.