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«Интер» одержал победу над «Лацио»

сегодня, 00:41
ИнтерЛоготип футбольный клуб Интер (Милан)2 : 1Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)ЛациоМатч завершен

В рамках 21-го тура итальянской Серии А миланский «Интер» обыграл «Лацио» (2:1).

Счет в этой игре открыл защитник «Интера» Алессандро Бастони на 30-й минуте. Спустя 5 минут Чиро Иммобиле сделал равенство на табло. На 67-й минуте защитник миланцев Милан Шкриньяр вывел свою команду вперед и установил окончательный счет на табло – 2:1.

«Интер» вернул себе лидерство в турнирной таблице Серии А. Клуб набрал 49 баллов и опередил «Милан», идущий вторым, на 1 балл. «Лацио» идет на 6-м месте с 32 очками.

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Все комментарии
Sadjon
Sadjon
сегодня в 07:46
Интер заслужил победу.......
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 07:38
В принципе, ожидаемо.
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 07:05
Интер был хорош. С победой!
112910415
112910415
сегодня в 06:17
сильно хочется в чемпионы !
A.S.A
A.S.A
сегодня в 06:16
Интер с важной победой, и возвращением на первое место! Борьба в СерииА за первую строчку идет жесткая! Тем интересней нам, нейтральным зрителям
Василий 50
Василий 50
сегодня в 04:25
Простая рядовая победа.
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 01:50
Договорняк Чего уж там
1bear
1bear
сегодня в 01:37
Сегодня за Интер забили защитники , но трудная победа одержана !
протон
протон
сегодня в 01:33
Важная победа Интера, Форца!!!
stanichnik
stanichnik ответ alexgurzan (раскрыть)
сегодня в 01:06
Спасибо, просветили!
alexgurzan
alexgurzan ответ stanichnik (раскрыть)
сегодня в 01:04
Доброй ночи.
Следует опираться именно на время попадания в блок "лучший комментарий", соответственно можно претендовать только ещё на одно попадание в "лучшие".
stanichnik
stanichnik
сегодня в 00:53, ред.
Доброго Здоровья!
Скажите, если комментарий к новости был опубликован в прошедших календарных сутках, а дополнительные очки за признание его лучшим были начислены в следующих сутках( разница три минуты), можно ли претендовать ещё на очки за два лучших комментария в этих сутках?
Comentarios
Comentarios
сегодня в 00:45
Хороший матч. Правда думал ничья будет
Ironigor
Ironigor
сегодня в 00:43
Интер с Победой !!!
Adrian von Ziegler
Adrian von Ziegler
сегодня в 00:43
Интер был фаворитом.
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