«Вильярреал» и «Атлетико» победителя не выявили

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сегодня, 00:52

В рамках 20-го тура испанской Примеры «Вильярреал» и «Атлетико» сыграли вничью (2:2).

Счет в поединке открыл на 10-й минуте Анхель Корреа из «Атлетико». На 29-й минуте защитник «желтой субмарины» Пау Торрес восстановил равновесие своим точным ударом по воротам соперника. На 58-й минуте встречи защитник «Вильярреала» Альберто Морено забил гол и вывел свою команду вперед. Полузащитник «матрасников» Жоффре Кондогбиа на 68-й минуте вырвал для своей команды одно очко в этом матче.

Отметим, что нападающий «Вильярреала» Жерар Морено на 23-й минуте встречи не реализовал пенальти.

«Атлетико» идет на 5-м месте с 33 очками, «Вильярреал» занимает 8-ю позицию с 29 очками.