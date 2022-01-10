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«Вильярреал» и «Атлетико» победителя не выявили

сегодня, 00:52
ВильярреалЛоготип футбольный клуб Вильярреал2 : 2Логотип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)АтлетикоМатч завершен

В рамках 20-го тура испанской Примеры «Вильярреал» и «Атлетико» сыграли вничью (2:2).

Счет в поединке открыл на 10-й минуте Анхель Корреа из «Атлетико». На 29-й минуте защитник «желтой субмарины» Пау Торрес восстановил равновесие своим точным ударом по воротам соперника. На 58-й минуте встречи защитник «Вильярреала» Альберто Морено забил гол и вывел свою команду вперед. Полузащитник «матрасников» Жоффре Кондогбиа на 68-й минуте вырвал для своей команды одно очко в этом матче.

Отметим, что нападающий «Вильярреала» Жерар Морено на 23-й минуте встречи не реализовал пенальти.

«Атлетико» идет на 5-м месте с 33 очками, «Вильярреал» занимает 8-ю позицию с 29 очками.

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Все комментарии
NOVA
NOVA
сегодня в 09:42
    ОПС
    ОПС
    сегодня в 08:32
    Хороший счет.
    УЕСКА
    УЕСКА
    сегодня в 08:30
    Вильярреал сейчас очень хорош. Атлетико может быть доволен ничьей.
    SHMEL
    SHMEL
    сегодня в 08:03
    Ничья конечно боевая, но кому-то по весне может не хватить очков до кубков.
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    сегодня в 06:56
    Обычное дело, бывает...
    ABir
    ABir
    сегодня в 05:48
    Боевая ничья
    ddspp3m7fcsf
    ddspp3m7fcsf
    сегодня в 04:26
    Матрасы пожалеют об этом, весной.
    Василий 50
    Василий 50
    сегодня в 04:24
    Атлетико зря теряет очки.
    stanichnik
    stanichnik
    сегодня в 03:52
    Похоже Атлетико тоже, вслед за Барсой выбывает из гонки преследования.
    Ironigor
    Ironigor
    сегодня в 01:47
    Хороший боевой матч.
    протон
    протон
    сегодня в 01:30
    Вспомнил Руни, прослезился.. казалось бы причем тут МЮ...
    nikoladolgov
    nikoladolgov
    сегодня в 01:17
    Играть не умеют !Ё
    IKER-RAUL
    IKER-RAUL
    сегодня в 00:58, ред.
    Команда Эмери заслуживала победу, жаль, что упустили
    Добивание с пенальти было чистым, судья крючкотвор украл гол
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