«Фиорентина» разгромно проиграла «Торино». Кокорин отыграл 17 минут

1641837918

вчера, 21:05

«Фиорентина» уступила «Торино» со счётом 0:4 в матче 21-го тура Серии А.

На 19-й минуте первый гол в ворота «фиалок» отправил Вильфрид Синго. На 23-й минуте Йосип Брекало удвоил преимущество «Торино», а на 31-й минуте Брекало довёл счёт до разгромного. Точку в матче поставил гол Антонио Санабрии на 58-й минуте.

Российский нападающий Александр Кокорин появился на поле на 73-й минуте, однако не помог своей команде забить даже гол престижа.

«Фиорентина» занимает 6-е место (32 очка), «Торино» идёт на 9-м месте (28 очков).