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«Фиорентина» разгромно проиграла «Торино». Кокорин отыграл 17 минут

вчера, 21:05
ТориноЛоготип футбольный клуб Торино (Турин)4 : 0Логотип футбольный клуб Фиорентина (Флоренция)ФиорентинаМатч завершен

«Фиорентина» уступила «Торино» со счётом 0:4 в матче 21-го тура Серии А.

На 19-й минуте первый гол в ворота «фиалок» отправил Вильфрид Синго. На 23-й минуте Йосип Брекало удвоил преимущество «Торино», а на 31-й минуте Брекало довёл счёт до разгромного. Точку в матче поставил гол Антонио Санабрии на 58-й минуте.

Российский нападающий Александр Кокорин появился на поле на 73-й минуте, однако не помог своей команде забить даже гол престижа.

«Фиорентина» занимает 6-е место (32 очка), «Торино» идёт на 9-м месте (28 очков).

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Все комментарии
karnager
karnager
сегодня в 00:41
шут гороховый раскрашенный вышел на поле ?
juchok
juchok ответ Gahi (раскрыть)
вчера в 22:34
я правильно понял, что после первого тайма Торо вели 3-0, а во втором счет стал 4-0? Кокорин вышел на 74 минуте, верно?
Futurista
Futurista
вчера в 22:25
Сашка тренера сливает)...
виктор бочарников
виктор бочарников
вчера в 22:13
Маловато 17 мин, человек недавно титул заработал,могли бы и в старт поставить 😀.
Boricku
Boricku
вчера в 22:08
Саша лучший, помогает клубу зарплатную ведомость осваивать
Жека90
Жека90
вчера в 21:54
Зэка на 17 минут прогулки выпустили
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 21:54
Удивительный результат. Что это с фиалками случилось? Они были сами не свои в этом матче.
lotsman
lotsman
вчера в 21:48
Я поверил в Торино и ставка моя сыграла.))
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 21:33
У шута прогресс. Торино не забила после его выхода, это самое главное! Ничего не понимаем в колбасных обрезках).
ARMENIAN
ARMENIAN
вчера в 21:26
они ему просто цену набивают, чтобы хоть как-то продать.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 21:18, ред.
Матч всё равно уже был проигран, можно и Саню выпустить
ДСА
ДСА
вчера в 21:16
Если бы его выпустили при счёте 3-0 в пользу Фиорентины....
Cat01
Cat01
вчера в 21:13
Не везёт Кокоше
протон
протон
вчера в 21:10
Вышел Саша. Пару раз зацепился за мяч. А дальше пошли одни сплошные ошибки. И чуть гол не привёз после своего неуклюжего действия. После 80-ой минуты я выключил матч. Нет слов. Играет он, а стыдно мне... Ещё и игрока травмировал у Торино. В колено ему попал. Итог - игрок хромая покинул поле. Саша как футболист закончился. Я буду в шоке, если его реально кто-нибудь из наших клубов подпишет!
протон
протон
вчера в 21:09
Фиорентина без Кокорина пропустила 4, а с ним 0. Сразу видно, что Саша - лидер команды и только тренер этого не понимает
Gahi
Gahi
вчера в 21:06
В этом матче команда "Торино" опровергла самые уверенные прогнозы которые авансом выдавали команде "Фиорентина" против хозяев этой игры. Команда "Торино" в первом тайме буквально смяло своим прессингом защитные редуты гостей и смогла забить три мяча в ворота своих противников. С интересом ожидался второй тайм чем всё таки сможет ответить "Фиорентина" чтобы исправить ситуацию, но к сожалению они пропустили четвертый гол. Для того чтобы помочь команде на поле тренеры гостей выпускают Александра Кокорина, который после такой критики в свой адрес должен был грызть грунт в этом матче чтобы проявить себя, но увы Кокорин не стал сегодня Миранчуком который вчера вышел на замену как и Александр на 74 минуте смог принять участия в трёх голах в двух после его передачи, а третий гол после того как он оригинально пропустил мяч партнёру по команде который и установил окончательный счёт 2:6. Но Кокорин за отведённое время ничем не проявил себя и его команда проиграла 4:0. А команду "Торино" хочется поздравить с яркой победой и успехов в следующей игре. Удачи
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