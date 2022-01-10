ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

Червиченко — о Березуцких в ЦСКА: «Двум родным людям работать комфортнее»

вчера, 21:37

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал возвращение Василия Березуцкого в ЦСКА.

Видимо, братская работа Василию всё-таки ближе. Василий Березуцкий уже поработал с более опытным специалистом, набрался этого опыта — пора самому совершенствоваться. Мне кажется, что у Алексея опыта тоже не так много, но, может, совместными усилиями у братьев как раз и получится. Двум родным людям работать комфортнее — это безусловно. Нет опасения, что один другого подсидит, хотя так тоже бывает. Так хоть деньги в семье останутся (смеётся).

Не уверен, что от двух Березуцких будет больше пользы, чем от одного. Считаю, что ЦСКА немного не хватает тренерского опыта. Отрыв небольшой, но в ЦСКА привыкли быть повыше, поэтому и ходили разговоры о Николиче.

Все новости
Орлов назвал плюсы и недостатки Ивана Сергеева
Вчера, 23:51 Комментарии7
Геркус: «Переход Сергеева в „Зенит“ — это спорное решение»
Вчера, 23:00 Комментарии4
Сёмин: «Сейчас Сергееву нужно выдержать конкуренцию в „Зените“»
Вчера, 22:15 Комментарии5
Сенников: «Миранчук слабее своих одноклубников по „Аталанте“»
Вчера, 20:51 Комментарии6
Осинькин: «Сергеев готов конкурировать за место в составе „Зенита“»
Вчера, 20:22 Комментарии7
Иван Сергеев: «„Крылья Советов“ и Самара – навсегда в моем сердце»
Вчера, 19:38 Комментарии6
Сортировать
Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 01:43
Поживем , увидим на что сподобятся близняшки.
ABir
ABir
вчера в 23:10
Одна голова хорошо, а две лучше
протон
протон
вчера в 22:17
Ну если только их одеть одинаково и поставить напротив зеркала, то точно будет толк
Futurista
Futurista
вчера в 22:15
Процветает кумовство)...
Ironigor
Ironigor
вчера в 21:40
Не верю в гений двух берёз !!!
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100