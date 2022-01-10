Червиченко — о Березуцких в ЦСКА: «Двум родным людям работать комфортнее»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал возвращение в ЦСКА .

Видимо, братская работа Василию всё-таки ближе. Василий Березуцкий уже поработал с более опытным специалистом, набрался этого опыта — пора самому совершенствоваться. Мне кажется, что у Алексея опыта тоже не так много, но, может, совместными усилиями у братьев как раз и получится. Двум родным людям работать комфортнее — это безусловно. Нет опасения, что один другого подсидит, хотя так тоже бывает. Так хоть деньги в семье останутся (смеётся).