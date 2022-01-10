Сенников: «Миранчук слабее своих одноклубников по „Аталанте“»

Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Сенников прокомментировал выступление полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука в матче 21-го тура Серии А против «Удинезе», где россиянин отметился двумя результативными передачами.
Когда Миранчук выходил на замену, он всегда играл ярко. Надеюсь, у него продолжится такая тенденция. После его выхода «Аталанта» уже играла в открытый футбол, было легче себя проявить. Если в следующих матчах он появится в стартовом составе или выйдет на замену и отметится голевым действием, значит Алексей набирает форму.
— Почему Алексей не так часто играет за бергамасков?
Наверное, Миранчуку не хватает мастерства. Я уверен, что всё зависит от готовности футболистов. Если бы он был сильнее своих партнеров по команде, Алексей точно бы играл. Не выдерживает конкуренцию, поэтому не попадает в состав. Миранчук слабее своих одноклубников.
– Трансферное окно в Италии открыто. Что бы вы посоветовали Миранчуку: остаться в «Аталанте» или уйти в аренду?
Если он верит в свои силы, допустим, как Зинченко, которого в начале тоже хотели отдать в аренду, то надо оставаться. Нужно, чтобы Миранчук прогрессировал в «Аталанте». В его возрасте, надо играть, а не сидеть на скамейке запасных.