Сенников: «Миранчук слабее своих одноклубников по „Аталанте“»

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вчера, 20:51

Бывший футболист «Локомотива» прокомментировал выступление полузащитника «Аталанты» в матче 21-го тура Серии А против «Удинезе», где россиянин отметился двумя результативными передачами.

Когда Миранчук выходил на замену, он всегда играл ярко. Надеюсь, у него продолжится такая тенденция. После его выхода «Аталанта» уже играла в открытый футбол, было легче себя проявить. Если в следующих матчах он появится в стартовом составе или выйдет на замену и отметится голевым действием, значит Алексей набирает форму.

— Почему Алексей не так часто играет за бергамасков?

Наверное, Миранчуку не хватает мастерства. Я уверен, что всё зависит от готовности футболистов. Если бы он был сильнее своих партнеров по команде, Алексей точно бы играл. Не выдерживает конкуренцию, поэтому не попадает в состав. Миранчук слабее своих одноклубников.

– Трансферное окно в Италии открыто. Что бы вы посоветовали Миранчуку: остаться в «Аталанте» или уйти в аренду?