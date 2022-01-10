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Сенников: «Миранчук слабее своих одноклубников по „Аталанте“»

вчера, 20:51

Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Сенников прокомментировал выступление полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука в матче 21-го тура Серии А против «Удинезе», где россиянин отметился двумя результативными передачами.

Когда Миранчук выходил на замену, он всегда играл ярко. Надеюсь, у него продолжится такая тенденция. После его выхода «Аталанта» уже играла в открытый футбол, было легче себя проявить. Если в следующих матчах он появится в стартовом составе или выйдет на замену и отметится голевым действием, значит Алексей набирает форму.

— Почему Алексей не так часто играет за бергамасков?

Наверное, Миранчуку не хватает мастерства. Я уверен, что всё зависит от готовности футболистов. Если бы он был сильнее своих партнеров по команде, Алексей точно бы играл. Не выдерживает конкуренцию, поэтому не попадает в состав. Миранчук слабее своих одноклубников.

– Трансферное окно в Италии открыто. Что бы вы посоветовали Миранчуку: остаться в «Аталанте» или уйти в аренду?

Если он верит в свои силы, допустим, как Зинченко, которого в начале тоже хотели отдать в аренду, то надо оставаться. Нужно, чтобы Миранчук прогрессировал в «Аталанте». В его возрасте, надо играть, а не сидеть на скамейке запасных.

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Все комментарии
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 22:22
Да не могут наши играть на высоком уровне, тем более это делать стабильно
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 22:06
Зато парень он и, как человек хороший. Глаза говорят об этом. Удачи художнику и футболисту! Быть смелым, дерзким и не стесняться. Остальное есть.
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 21:19
В общем камень в огород Миранчука.
Carl Lewis
Carl Lewis
вчера в 21:16
А кто против он не прав?
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 21:10
У нас их давно и успешно разучили ВЕРИТь в свои силы.Есть только денежное выражение способностей,закреплённое в контракте.
Ironigor
Ironigor
вчера в 20:55
У каждого своё мнение по этому поводу.
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