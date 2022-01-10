Сёмин: «Сейчас Сергееву нужно выдержать конкуренцию в „Зените“»

Бывший тренер «Локомотива» прокомментировал переход нападающего «Крыльев Советов» в «Зенит».

Для парня переход в «Зенит» — это однозначно шаг вперёд и большой успех. В «Зените» серьёзная конкуренция впереди. Сейчас Сергееву нужно выдержать конкуренцию и отстоять своё место в стартовом составе — это самая главная задача.

Если «Зенит» берёт Сергеева, то, значит, в клубе на него рассчитывают. Думаю, они дадут ему шанс, но всё будет зависеть от самого Ивана, как он использует этот шанс.