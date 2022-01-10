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Сёмин: «Сейчас Сергееву нужно выдержать конкуренцию в „Зените“»

вчера, 22:15

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал переход нападающего «Крыльев Советов» Ивана Сергеева в «Зенит».

Для парня переход в «Зенит» — это однозначно шаг вперёд и большой успех. В «Зените» серьёзная конкуренция впереди. Сейчас Сергееву нужно выдержать конкуренцию и отстоять своё место в стартовом составе — это самая главная задача.

Если «Зенит» берёт Сергеева, то, значит, в клубе на него рассчитывают. Думаю, они дадут ему шанс, но всё будет зависеть от самого Ивана, как он использует этот шанс.

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Все комментарии
SHMEL
SHMEL
вчера в 22:51, ред.
Да не смешите вы, иностранцев с бешенными зарплатами типо посадят на лавку, а Сергеев будет играть...Сергеев прекрасно знал, что его берут на лавку, с правом иногда щупать газон во время официальных матчей.
stanichnik
stanichnik
вчера в 22:50
Иван кандидат в нашу Главную команду страны, поэтому ему обязательно надо дать шанс с первых игр проявить себя в новой команде, а дальше всё будет зависеть от него самого. А ещё не мешало бы доказать в первую очередь своему оппоненту "Дэтпулу", кто лидер на поле, а кто шут.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 22:25
Задача - вытеснить Дзюбу.
mihaluch
mihaluch
вчера в 22:22
А чтобы и не использовать.
drug01
drug01
вчера в 22:19
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