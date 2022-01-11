«Рома» претендует на Жиго...

Защитник «Спартака» Самуэль Жиго может продолжить карьеру в Италии.
В услугах 28-летнего футболиста заинтересована «Рома».
Контракт француза с «красно-белыми» истекает грядущим летом. Ранее слухи связывали игрока с турецким клубом.
Защитник «Спартака» Самуэль Жиго может продолжить карьеру в Италии.
В услугах 28-летнего футболиста заинтересована «Рома».
Контракт француза с «красно-белыми» истекает грядущим летом. Ранее слухи связывали игрока с турецким клубом.
Все в Италию !
Все в Италию !
- Ну претендовать-то можно на кого угодно, и на что угодно... Это законом не возбраняется...
- Кто-то претендует на соседскую жену, а кто-то на выигрыш 1 млрд. рублей в лотерее, почему-то, "Лото Миллион", и т.д. и т.п....
- Тут как на свадьбе: Нравится? (В смысле, устраивает тебя?) - Женись! (В смысле, покупай, оформляй трансфер и проч.!)
- И чего языком зря трепать?
- Ну претендовать-то можно на кого угодно, и на что угодно... Это законом не возбраняется...
- Кто-то претендует на соседскую жену, а кто-то на выигрыш 1 млрд. рублей в лотерее, почему-то, "Лото Миллион", и т.д. и т.п....
- Тут как на свадьбе: Нравится? (В смысле, устраивает тебя?) - Женись! (В смысле, покупай, оформляй трансфер и проч.!)
- И чего языком зря трепать?