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«Рома» претендует на Жиго

вчера, 14:43

Защитник «Спартака» Самуэль Жиго может продолжить карьеру в Италии.

В услугах 28-летнего футболиста заинтересована «Рома».

Контракт француза с «красно-белыми» истекает грядущим летом. Ранее слухи связывали игрока с турецким клубом.

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Все комментарии
war4ar
war4ar
вчера в 23:48
Жиго не уровень ромы, он хорош в отборе и игре головой. Только вот игрок , постоянно теряющй позицию , не может играть в топ клубе. Для рфпл да, он безусловно крутой игрок , но в серии а таких жиго навалом. Во Франции ему будет легче , если перейдёт в Лион. А Спартак на вырученные деньги стоит поискать защитника более надёжного в обороне
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ
вчера в 18:24, ред.
Жиго понимает чтобы переписать контракт с КБ,нужен спрос).почти уверен что Жиго,Азмун останутся в рпл
Главный судья
Главный судья
вчера в 18:21
Правильно он перерос рпл...тем более что проект спартак все равно загнулся...
steelhead
steelhead
вчера в 18:01
Что Жиго, что Джикия - просто пара распиаренных посредственностей. Покупать их никто никогда не будет, только если по окончанию контракта за бесплатно заберут.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 17:39
Очередь на Жиго растет.
RuyVik
RuyVik
вчера в 17:36
Жиго надоело на 9-м месте обитать, сбежать хоть в Рому на лавку, после спартака он ни на что не способен.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 17:22
Жиго начинает смахивать на Азмуна.
kust07
kust07
вчера в 17:20
В Спартаке Жмго не развивается. Рома неплохой вариант для него
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 16:55
Да уж.... Спартак это 63 мира !
Все в Италию !
ywu5pej44kqz
ywu5pej44kqz
вчера в 16:36
Спартаку он не нужен
a3r3v3
a3r3v3
вчера в 16:15
Потом еще десяток клубов нарисуют
1 984
1 984
вчера в 16:12
Надо договариваться.
Хиромант
Хиромант
вчера в 15:59, ред.
«Рома» претендует на Жиго...

- Ну претендовать-то можно на кого угодно, и на что угодно... Это законом не возбраняется...

- Кто-то претендует на соседскую жену, а кто-то на выигрыш 1 млрд. рублей в лотерее, почему-то, "Лото Миллион", и т.д. и т.п....

- Тут как на свадьбе: Нравится? (В смысле, устраивает тебя?) - Женись! (В смысле, покупай, оформляй трансфер и проч.!)

- И чего языком зря трепать?
протон
протон
вчера в 15:46
Жиго прям нарасхват
STVA 1
STVA 1
вчера в 15:45
А останется в КБ
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 15:42
До лета придется подождать.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 15:37
Надо бежать Пока трамваи ходят...
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
вчера в 15:11
Надо договариваться.
mihaluch
mihaluch
вчера в 14:56
Из Спартака в Рому это прогресс.
Cat01
Cat01
вчера в 14:52
Скорее беги
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