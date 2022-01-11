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Экитике может перейти в «Ньюкасл»

вчера, 10:08

Форвард «Реймса» Уго Экитике может продолжить карьеру в Англии.

К 19-летнему футболисту проявляет интерес «Ньюкасл». Трансферная стоимость игрока оценивается в 6 млн евро.

Контракт Экитике рассчитан до лета 2023 года.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 20:14
Всё, Локомотив точно выбыл из гонки на него, и если она была)
A.S.A
A.S.A
вчера в 14:02
Неужели Эриксен еще не заработал на безбедную старость?! Неужели деньги важнее здоровья??? Весь мир был шокирован произошедшим в матче ЧМ между Данией и Финляндией, и многие молились за его здоровье....а он видите ли играть хочет....я понимаю, жизнь его, но здравый смысл должен же быть у человека....
Устройся в структуру какого нибудь клуба,или открой академию, тренеруй детей, делись своими навыками...имя же уже может работать на тебя!
b8qjqnfvt8x5
b8qjqnfvt8x5
вчера в 11:23
Это весьма любопытно
1 984
1 984
вчера в 11:03
Надо договариваться.
STVA 1
STVA 1
вчера в 10:21
Сорока Экитике)))
fq66umm4hs2e
fq66umm4hs2e
вчера в 10:15
Одной сорокой больше станет
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 10:10
Ньюкасл строит новую команду...
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