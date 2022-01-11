Экитике может перейти в «Ньюкасл»

Форвард «Реймса» Уго Экитике может продолжить карьеру в Англии.
К 19-летнему футболисту проявляет интерес «Ньюкасл». Трансферная стоимость игрока оценивается в 6 млн евро.
Контракт Экитике рассчитан до лета 2023 года.
Форвард «Реймса» Уго Экитике может продолжить карьеру в Англии.
К 19-летнему футболисту проявляет интерес «Ньюкасл». Трансферная стоимость игрока оценивается в 6 млн евро.
Контракт Экитике рассчитан до лета 2023 года.
Устройся в структуру какого нибудь клуба,или открой академию, тренеруй детей, делись своими навыками...имя же уже может работать на тебя!
Устройся в структуру какого нибудь клуба,или открой академию, тренеруй детей, делись своими навыками...имя же уже может работать на тебя!