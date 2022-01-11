«Вест Хэм» проявляет интерес к Головину

Полузащитник «Монако» Александр Головин может сменить клубную прописку.
На 25-летнего игрока претендует «Вест Хэм». Контракт футболиста рассчитан до лета 2024 года. Трансферная стоимость хавбека оценивается в 25 млн евро.
Ранее слухи связывали Головина с другим клубом АПЛ.
А слушать всех, мол не получится, это не для тебя, так лучше сразу уехать в Мухосранск и играть на "первенство водокачки" вот там то наверное уж точно получится.
Так, что не слушай никого, надейся на свои силы и ничего не бойся, всё у тебя получится!
А слушать всех, мол не получится, это не для тебя, так лучше сразу уехать в Мухосранск и играть на "первенство водокачки" вот там то наверное уж точно получится.
Так, что не слушай никого, надейся на свои силы и ничего не бойся, всё у тебя получится!