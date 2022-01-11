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«Вест Хэм» проявляет интерес к Головину

вчера, 13:38

Полузащитник «Монако» Александр Головин может сменить клубную прописку.

На 25-летнего игрока претендует «Вест Хэм». Контракт футболиста рассчитан до лета 2024 года. Трансферная стоимость хавбека оценивается в 25 млн евро.

Ранее слухи связывали Головина с другим клубом АПЛ.

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Все комментарии
BDA81
BDA81 ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 19:23
Я согласен , что Головин игрок хорошего уровня,но травматичный. Так что не знаю от куда утки такие,но в АПЛ думаю мало кто заинтересуется им кокрас из-за травматизма. Ну а Влашич вообще ошибка природы и не знаю кто им так сильно заинтересовался,что он попал к нам. По моему от Крала и то толку больше.
KTS22
KTS22
вчера в 19:16
На лавку
Байкал-38
Байкал-38 ответ steelhead (раскрыть)
вчера в 19:15
Если мы начнём вспоминать тренеров и национальности игроков, особенно конфликтные ситуации, то можем зайти в тупик. Не все тренеры как Карпин, который не любит негров и в открытую говорит об этом.
Странности? Я к примеру тоже иногда смотрю и удивляюсь как покупают некоторых заоблачные цены и навсегда потом оправдываются данные траты.
10-12? Ну это реально мало за такого игрока, как минимум в два раза больше.
Вон Чалова тоже выставляли, но его никто не купил.
steelhead
steelhead ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 18:55
Чтобы попробовать, надо, чтобы позвали. Если не ошибаюсь, Мойес тренировал Билю в Эвертоне, вряд ли он с тех пор поклонник футболистов из РФ. Просто надо понимать, что отъезд из ЦСКА в Монако за 30 попахивал странностями, и уйти почти за те же деньги - но уже в рынке, ну не знаю. Имхо, клуб немножко греет сайтики, напоминая, что Саня есть и в продаже. Реальная цена его 10-12, не больше.
Байкал-38
Байкал-38 ответ steelhead (раскрыть)
вчера в 18:43, ред.
Александру травмы мешают, может это его основная проблема. Но он хороший игрок и если уж сравнивать его с Влашичем, то это небо и земля.
Александр ни разу не дал усомниться в своём мастерстве, а Влашич в последнее время в РПЛ был реально посмешищем, он больше вредил армейцам чем играл. Ну, а его нынешнее положение в АПЛ ещё раз подтверждает кто он и зачем он.
Опять же я исхожу из того принципа - "Пока не попробуешь не узнаешь".
Так, что если сам Головин захочет, то почему бы и нет.
steelhead
steelhead ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 18:31
Не поленился, залез в статистику. В этом сезоне в Лиге1 два гола, две передачи. Ну, может и норм, но уж не игрок, о котором все мечтают.
BDA81
BDA81
вчера в 18:22
ну кого нам только не приписывают)))Осталось только еще Миранчука)))
Байкал-38
Байкал-38 ответ steelhead (раскрыть)
вчера в 18:20
Может с Саней Кокориным перепутали?
Влашич только один отрезок себя показал, когда был в аренде ЦСКА. Заполучив контракт, в последнее время был вообще посмешищем РПЛ, даже не понимаю, как это убожество можно было купить. Агент хорошо сработал.
Головин же когда играет лидер Монако и проводит великолепные матчи.
lobsterdam
lobsterdam ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 18:06
Италия- да, но там нет таких денег за таких игроков...
steelhead
steelhead
вчера в 18:06
К Влашичу соседом по лавке??? Так Влашич получше Сани, и то не играет.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 17:20
Совсем пропащий.Одна ошибка -и карьера под хвост.
particular
particular
вчера в 17:18
Наверняка, Монако будет не против... Хотя в АПЛ Головина могут окончательно доломать...
Байкал-38
Байкал-38 ответ lobsterdam (раскрыть)
вчера в 17:09
Ну я думаю он сам разберётся, где ему играть, без нас, хотя Испания или Италия ему ближе по стилю. Даже наверное Италия больше чем Испания. Это раньше Италия играла в закрытый футбол, а сейчас более атакующий, думающий.
lobsterdam
lobsterdam ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 16:58
Это все одни пустые разговоры. Монако уже задрал на него до 40 млн. Но вряд ли в АПЛ кто найдется на него за такую сумму да и ему не надо бы туда.
Байкал-38
Байкал-38 ответ makkie (раскрыть)
вчера в 16:37
Ни в коем случае, просто подумал, что АПЛ лучше для таких как Соболев, в смысле там научат быть мужиком, а не тем кем сейчас является. А Головину может и интенсивность здоровье подправит. Надо просто к нагрузкам привыкнуть и всё.
Не думай о плохом, всё будет хорошо! С прошедшими и наступающим!!!
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 16:34
Похоже на очередные слухи
makkie
makkie ответ Байкал-38 (раскрыть)
вчера в 16:19
Зачем ты провоцируешь?
Байкал-38
Байкал-38 ответ makkie (раскрыть)
вчера в 16:12
Лучше дельфина всея Руси (Соболева) в АПЛ отправить, там его быстро в лазарет отправят и отучат от ныряний и слёзных выспрашиваний.
А Головин справится не переживай.
sash71
sash71
вчера в 16:06
Вест Хем клуб с амбициями и если попадут в ЛЧ то им в любом случае нужно усилить состав. Будет ли им полезен Головин вопрос сложный. Мое мнение хороший игрок должен уметь играть в любом чемпионате.
Carl Lewis
Carl Lewis ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
вчера в 15:58
Согласен с Вами.
протон
протон
вчера в 15:30
Что бы Влашичу на лавке сиделось вместе веселее
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 15:25
Хорошая команда,надо попробовать себя в Англии!
makkie
makkie
вчера в 15:21
Головин и во Франции то через раз играет, а уж в АПЛ не будет вылезать с лазаретов. Там здоровье нужно!
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258 ответ nikoladolgov (раскрыть)
вчера в 15:04
Таких работоспособных как Головин ещё поискать, уж в чём, в чём, а в лентяйстве он никогда замечен не был.
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
вчера в 15:03
Мне кажется Саше не нужно менять клуб. В Монако у него всё хорошо, а в Англии не известно как сложится. Влашич вон тоже блистал в России, а в Англии сник...
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 14:52
Вест Хэм это интересный вариант. Он тоже играет в еврокубках как и Монако, но АПЛ сильнее чемпионата Франции. Играет команда в атакующий футбол что подходит Головину. Ему стоит рассмотреть это предложение.
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 14:49
В АПЛ Головин точно не потянет , лентяй!
beefs
beefs
вчера в 14:39
все что делается к лучшему...
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 14:29
Головин немного подешевел.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 14:22
Ну, а что пусть попробует себя в самой динамичной лиге, тем более ВХ сейчас на подъёме. Если не получится, то можно потом в Испанию или Италию уехать, думаю Головину не составит проблем найти себе команду.
А слушать всех, мол не получится, это не для тебя, так лучше сразу уехать в Мухосранск и играть на "первенство водокачки" вот там то наверное уж точно получится.
Так, что не слушай никого, надейся на свои силы и ничего не бойся, всё у тебя получится!
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