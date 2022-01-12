Нападающий «Саутгемптона» Бройя установил рекорд АПЛ

Албанский форвард «Саутгемптона» Армандо Бройя отметился забитым мячом в поединке 18-го тура АПЛ с «Брентфордом». Встреча состоялась накануне и завершилась со счетом 4:1 в пользу «святых».
Отмечается, что в возрасте 20 лет и 123 дней Бройя стал самым молодым футболистом в истории АПЛ, забивавшим в каждом из первых 4 домашних игр в стартовом составе своей команды. Кроме того, Армандо — первый футболист после экс-нападающего «Челси» Диего Косты, которому покорилось такая результативная серия.
Контракт форварда принадлежит «Челси», а в «Саутгемптоне» он выступает на правах аренды. В нынешнем сезоне он провел 16 матчей в АПЛ, забил 5 мячей и сделал 1 голевую передачу.