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Нападающий «Саутгемптона» Бройя установил рекорд АПЛ

вчера, 08:38
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Албанский форвард «Саутгемптона» Армандо Бройя отметился забитым мячом в поединке 18-го тура АПЛ с «Брентфордом». Встреча состоялась накануне и завершилась со счетом 4:1 в пользу «святых».

Отмечается, что в возрасте 20 лет и 123 дней Бройя стал самым молодым футболистом в истории АПЛ, забивавшим в каждом из первых 4 домашних игр в стартовом составе своей команды. Кроме того, Армандо — первый футболист после экс-нападающего «Челси» Диего Косты, которому покорилось такая результативная серия.

Контракт форварда принадлежит «Челси», а в «Саутгемптоне» он выступает на правах аренды. В нынешнем сезоне он провел 16 матчей в АПЛ, забил 5 мячей и сделал 1 голевую передачу.

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Все комментарии
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 09:43
Вот еще один рекорд для АПЛ.
ОПС
ОПС
вчера в 09:30
Хорошо постарался.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 08:40
Рад за него...
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