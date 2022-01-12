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Булыкин: «С Кухты сразу будут требовать результат в „Локомотиве“»

вчера, 19:38

Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин оценил подписание в московский клуб нападающего «Славии» Яна Кухты.

Кухте надо сразу показать себя и приносить пользу команде, потому что с него сразу будут требовать результат. Думаю, что ему будет тяжело сначала, но после он быстро вольётся в коллектив.

Замена ли это Смолову? Сложно сказать, потому что мы видели, как не получалась игра у Фёдора в «Локомотиве». Не смог он себя проявить так, как проявил в «Краснодаре», где стал лучшим бомбардиром чемпионата.

Оценивать успешность трансфера Кухты надо будет в конце сезона, тогда точно можно будет сказать успешный это трансфер или провальный, достойная ли это замена Смолову или нет.

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Все комментарии
mihaluch
mihaluch
вчера в 19:46
Ещё только чехов не было в Локо.
протон
протон
вчера в 19:41
Не понял, соглашение подписали, а медицинский осмотр потом?
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