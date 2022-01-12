Булыкин: «С Кухты сразу будут требовать результат в „Локомотиве“»

Бывший нападающий «Локомотива» оценил подписание в московский клуб нападающего «Славии» .

Кухте надо сразу показать себя и приносить пользу команде, потому что с него сразу будут требовать результат. Думаю, что ему будет тяжело сначала, но после он быстро вольётся в коллектив.

Замена ли это Смолову? Сложно сказать, потому что мы видели, как не получалась игра у Фёдора в «Локомотиве». Не смог он себя проявить так, как проявил в «Краснодаре», где стал лучшим бомбардиром чемпионата.

Оценивать успешность трансфера Кухты надо будет в конце сезона, тогда точно можно будет сказать успешный это трансфер или провальный, достойная ли это замена Смолову или нет.