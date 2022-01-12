Цорн: «Кухта — игрок с отличным менталитетом, с правильным настроем»

Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн прокомментировал переход в команду нападающего «Славии» .

Ян Кухта — игрок сборной Чехии. Также футболист очень хорошо проявил себя в чешском чемпионате, особенно в последний год, выступая за столичную «Славию». Он знает как эффективно действовать в чужой штрафной, знает как забивать. У него большой объем беговой работы на поле. Кухта — игрок с отличным менталитетом, с правильным настроем, как на поле, так и в раздевалке. Знает, как мотивировать партнеров.