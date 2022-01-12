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Цорн: «Кухта — игрок с отличным менталитетом, с правильным настроем»

вчера, 17:58

Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн прокомментировал переход в команду нападающего «Славии» Яна Кухты.

Ян Кухта — игрок сборной Чехии. Также футболист очень хорошо проявил себя в чешском чемпионате, особенно в последний год, выступая за столичную «Славию». Он знает как эффективно действовать в чужой штрафной, знает как забивать. У него большой объем беговой работы на поле. Кухта — игрок с отличным менталитетом, с правильным настроем, как на поле, так и в раздевалке. Знает, как мотивировать партнеров.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 18:45
должен быть лучше Смолова
STVA 1
STVA 1
вчера в 18:05
сам не похвалишь никто не похвалит
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