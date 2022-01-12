«Динамо» объявило о переходе Смолова

Пресс-служба «Динамо» подтвердила трансфер форварда «Локомотива» Фёдора Смолова.
Фёдор Смолов — игрок московского «Динамо»!
Форвард подписал контракт с бело-голубыми до 2024 года.
С возвращением, Федя!
⚡️ Фёдор Смолов — игрок московского «Динамо»!— ФК «Динамо» Москва (@fcdynamo) January 12, 2022
Форвард подписал контракт с бело-голубыми до 2024 года.
С возвращением, Федя! 🤍💙#ДинамоМосква #Смолов #футбол pic.twitter.com/GwuIbYA2m6
Но при этом, если что-то пойдёт не так - Фёдор, может стать бомбой замедленного действия и сможет негативно повлиять на моральный фон в команде. К тому же Фёдор уже не молод, и сложно сказать сколько он ещё сможет играть на приличном для РПЛ уровне.
Этот трансфер весьма рискованный. Сможет ли он оправдать себя покажет время. Как бы то ни было - хочу пожелать динамовцам удачи. Там уже собралась весьма интересная молодая команда.
Но при этом, если что-то пойдёт не так - Фёдор, может стать бомбой замедленного действия и сможет негативно повлиять на моральный фон в команде. К тому же Фёдор уже не молод, и сложно сказать сколько он ещё сможет играть на приличном для РПЛ уровне.
Этот трансфер весьма рискованный. Сможет ли он оправдать себя покажет время. Как бы то ни было - хочу пожелать динамовцам удачи. Там уже собралась весьма интересная молодая команда.
Того, что его подпишут так быстро, не ожидал тем более.
А уж такого, что он согласится на кратное уменьшение лички- вообще
не представлял.
Выходит так, что Точилин по поводу футбольной мотивации Смолова
оказался прав..
Ну, раз такое дело- в пору высказаться и об отношении к этому трансферу.
Думаю, что как минимум глубину состава в атаке Федя обеспечит наверняка.
А может стать и чем-то бОльшим, посмотрим.
Многие справедливо помнят, что у нас он был пофигистом.
Это верно, ещё как был.
Но не стоит забывать и о том, что в тот период им лишь затыкали дыры
на флангах, тогда как Смолов- прирожденный центрфорвард (как фланговый игрок он как раз малополезен), а в Динамо на позиции ЦФ тогда безраздельно царствовал Кураньи, вытеснить которого было нереально.
Вот потому Смолов и валял гламурного дурака.
Зато Тарханов и Кононов с Шалимовым использовали его как раз в качестве ЦФ.
Результат этого известен и не требует комментариев.
В Локомотиве его голов было меньше, но Локо Сёмина и Николича- команды скорее обороны и сушки игрЫ, чем забивные.
В Динамо Смолов теперь будет использоваться, я думаю, на своём законном месте, так что усиления игры ждать вполне резонно, кмк.
И конкуренции по позиции тоже добавится, Костику это сейчас не повредит.
В общем, Феде- успешно влиться в команду и удачи.)
Того, что его подпишут так быстро, не ожидал тем более.
А уж такого, что он согласится на кратное уменьшение лички- вообще
не представлял.
Выходит так, что Точилин по поводу футбольной мотивации Смолова
оказался прав..
Ну, раз такое дело- в пору высказаться и об отношении к этому трансферу.
Думаю, что как минимум глубину состава в атаке Федя обеспечит наверняка.
А может стать и чем-то бОльшим, посмотрим.
Многие справедливо помнят, что у нас он был пофигистом.
Это верно, ещё как был.
Но не стоит забывать и о том, что в тот период им лишь затыкали дыры
на флангах, тогда как Смолов- прирожденный центрфорвард (как фланговый игрок он как раз малополезен), а в Динамо на позиции ЦФ тогда безраздельно царствовал Кураньи, вытеснить которого было нереально.
Вот потому Смолов и валял гламурного дурака.
Зато Тарханов и Кононов с Шалимовым использовали его как раз в качестве ЦФ.
Результат этого известен и не требует комментариев.
В Локомотиве его голов было меньше, но Локо Сёмина и Николича- команды скорее обороны и сушки игрЫ, чем забивные.
В Динамо Смолов теперь будет использоваться, я думаю, на своём законном месте, так что усиления игры ждать вполне резонно, кмк.
И конкуренции по позиции тоже добавится, Костику это сейчас не повредит.
В общем, Феде- успешно влиться в команду и удачи.)