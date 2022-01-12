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«Динамо» объявило о переходе Смолова

вчера, 17:29

Пресс-служба «Динамо» подтвердила трансфер форварда «Локомотива» Фёдора Смолова.

Фёдор Смолов — игрок московского «Динамо»!

Форвард подписал контракт с бело-голубыми до 2024 года.

С возвращением, Федя!

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Все комментарии
Зеленыйслоник
Зеленыйслоник
вчера в 22:04
По сути, это повышение-из кризисного Локо в претендента на чемпионство, надеюсь, Федор сделает еще один камбэк своей карьеры.
lotsman
lotsman
вчера в 22:03
Свершилось, ОН вернулся!!!))
Hypnoz
Hypnoz
вчера в 21:05
Круговорот воды в природе... !
steelhead
steelhead ответ Правдин Семён (раскрыть)
вчера в 21:04
Мне кажется, Федя к стыкам сборной хочет подготовиться, а про новоиспеченного тренера Локо все понял. Вот и решил у Шварца потренироваться перед стыками. Отсюда и на меньшую зп согласился. Ну хочет чувак на ЧМ сыграть, это же гуд. Ясно, что романтик, но это в данном случае и неплохо).
steelhead
steelhead
вчера в 20:54
Столько спецов на ветке. Тюкавин в РПЛ осенью забил 4, Грулев 6, и, если не ошибаюсь, Грулев забивать начал в конце октября. Конечно, при таких то голеадорах Федя потеряется и разложит команду. Риск. В чем риск? Он условно бесплатно пришел, контракт короткий. Что, за него 10 лямов Евро отдали?
Правдин Семён
Правдин Семён
вчера в 20:35
Будет интересно посмотреть. Если любит родной клуб-покажет уровень.
7xgyyyudfpuf
7xgyyyudfpuf
вчера в 19:31
Зря они его подписали.
1bear
1bear
вчера в 19:17
Неожиданно,но всё равно удачи Смолову !
particular
particular
вчера в 19:16, ред.
Вроде взяли форварда, а атакующий потенциал не увеличился...
pomor45
pomor45 ответ AmIIIeR89 (раскрыть)
вчера в 19:05
Так не вливают же, а растаскивают через ФК. Очень удобно, безопасно и эффективно ... для расхитителей.
протон
протон
вчера в 18:36
Клаудиньё получает 1.7,а смолов около 2,ура лимиту))
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 18:35
Может по новому раскроется у Шварца
баск
баск
вчера в 17:54
В общем-то не ожидал, что Федю подпишут.

Того, что его подпишут так быстро, не ожидал тем более.
А уж такого, что он согласится на кратное уменьшение лички- вообще
не представлял.
Выходит так, что Точилин по поводу футбольной мотивации Смолова
оказался прав..

Ну, раз такое дело- в пору высказаться и об отношении к этому трансферу.

Думаю, что как минимум глубину состава в атаке Федя обеспечит наверняка.
А может стать и чем-то бОльшим, посмотрим.

Многие справедливо помнят, что у нас он был пофигистом.
Это верно, ещё как был.
Но не стоит забывать и о том, что в тот период им лишь затыкали дыры
на флангах, тогда как Смолов- прирожденный центрфорвард (как фланговый игрок он как раз малополезен), а в Динамо на позиции ЦФ тогда безраздельно царствовал Кураньи, вытеснить которого было нереально.
Вот потому Смолов и валял гламурного дурака.

Зато Тарханов и Кононов с Шалимовым использовали его как раз в качестве ЦФ.
Результат этого известен и не требует комментариев.
В Локомотиве его голов было меньше, но Локо Сёмина и Николича- команды скорее обороны и сушки игрЫ, чем забивные.

В Динамо Смолов теперь будет использоваться, я думаю, на своём законном месте, так что усиления игры ждать вполне резонно, кмк.
И конкуренции по позиции тоже добавится, Костику это сейчас не повредит.

В общем, Феде- успешно влиться в команду и удачи.)
1 984
1 984
вчера в 17:52
Ну что ж. Вот и свершилось то, о чём говорили все последние дни Вот только как бы динамовцев не пришлось в будущем пожалеть об этом трансфере. С одной стороны, несмотря на критику, Фёдор но является одним из сильнейших форвардов страны, к тому же он сможет добавить опыта для динамовского молодняка. Не стоит также забывать что Динамо - не чужой для Смолова клуб.
Но при этом, если что-то пойдёт не так - Фёдор, может стать бомбой замедленного действия и сможет негативно повлиять на моральный фон в команде. К тому же Фёдор уже не молод, и сложно сказать сколько он ещё сможет играть на приличном для РПЛ уровне.
Этот трансфер весьма рискованный. Сможет ли он оправдать себя покажет время. Как бы то ни было - хочу пожелать динамовцам удачи. Там уже собралась весьма интересная молодая команда.
Gorasul
Gorasul
вчера в 17:52
Какое позорище, мне кажется динамо щас все возненавидят, столько лет работать над имиджем чтобы за один день всё про-рать...
AmIIIeR89
AmIIIeR89
вчера в 17:50
3,5 сезона в Локо
29 голов
3 млн. евро в год
891 млн рублей за 3,5 сезона
362,000 евро за гол
30,7 млн руб за гол
30 б..ть миллионов государственных денег за 1 мать его гол!
Когда это прекратится?
Пофиг, пусть у нас будет 2-3 команды в лиге, пофиг, пусть они будут уровня чемпионата Буркина-Фасо, пофиг!!! Хватит вливать тут государственное бабло!!!
Roger Young
Roger Young
вчера в 17:48
Удачи, хотя конечно уже сбитый летчик.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 17:40
Поздравляю Динамо с этим преобретением
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 17:40
Наконец то мы дождались
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