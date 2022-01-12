«Динамо» объявило о переходе Смолова

Пресс-служба «Динамо» подтвердила трансфер форварда «Локомотива» .

Форвард подписал контракт с бело-голубыми до 2024 года.

⚡️ Фёдор Смолов — игрок московского «Динамо»!



Форвард подписал контракт с бело-голубыми до 2024 года.



С возвращением, Федя! 🤍💙#ДинамоМосква #Смолов #футбол pic.twitter.com/GwuIbYA2m6

ФК