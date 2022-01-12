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Гусев: «Опыт Жиркова поможет игрокам „Химок“»

вчера, 19:47

Бывший полузащитник ЦСКА Ролан Гусев прокомментировал подписание контракта «Химок» с защитником Юрием Жирковым.

Я думаю, что приход Жиркова — это усиление для «Химок». Юра всегда был профессионалом, поэтому, конечно, он поможет «Химкам». Я не знаю, сколько он будет играть, это и главный тренер будет оценивать его состояние, и сам Юра будет смотреть по своему физическому состоянию, будет хватать его на весь матч или будет выходить только на замены, только им будет понятно.

Улучшится ли игра в обороне? Юра на разных позициях может сыграть, у него колоссальный опыт, он сможет за счет этого играть. Безусловно, опыт Жиркова поможет футболистам «Химок». Он может подсказать как в обороне, так и в атаке. Его опыт и подсказ для ребят будет хорошей помощью.

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Шуnя771
Шуnя771
вчера в 21:27
Гусев: «Опыт Жиркова поможет игрокам „Химок“»

А Кокорин чем хуже?) До кучи))
David Young
David Young ответ Федор Паршунин (раскрыть)
вчера в 20:20
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Федор Паршунин
Федор Паршунин
вчера в 20:16
Опыт Жиркова может помочь даже футболистам "Химок":
протон
протон
вчера в 19:53
Походу, это не Химки подписали Юру, а Юра купил себе Химки
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 19:52
Жирков погоды не испортит. Может, и увисят Химки в РПЛ...
Carl Lewis
Carl Lewis
вчера в 19:50
Может быть, если они хотят учится.
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