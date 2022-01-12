Гусев: «Опыт Жиркова поможет игрокам „Химок“»

Бывший полузащитник ЦСКА прокомментировал подписание контракта «Химок» с защитником .

Я думаю, что приход Жиркова — это усиление для «Химок». Юра всегда был профессионалом, поэтому, конечно, он поможет «Химкам». Я не знаю, сколько он будет играть, это и главный тренер будет оценивать его состояние, и сам Юра будет смотреть по своему физическому состоянию, будет хватать его на весь матч или будет выходить только на замены, только им будет понятно.

Улучшится ли игра в обороне? Юра на разных позициях может сыграть, у него колоссальный опыт, он сможет за счет этого играть. Безусловно, опыт Жиркова поможет футболистам «Химок». Он может подсказать как в обороне, так и в атаке. Его опыт и подсказ для ребят будет хорошей помощью.