Агент Языджи: «Юсуф очень близок к подписанию контракта с ЦСКА»

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вчера, 17:47

Агент Адем Чебеджи, представляющий интересы полузащитника «Лилля» и сборной Турции , сообщил, что игрок близок к подписанию контракта с ЦСКА .

Да, правда, что Юсуф сейчас очень близок к подписанию контракта с ЦСКА .

Ранее появлялась информация о возможной сумме выкупа Языджи.