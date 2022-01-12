Агент Языджи: «Юсуф очень близок к подписанию контракта с ЦСКА»

Агент Адем Чебеджи, представляющий интересы полузащитника «Лилля» и сборной Турции Юсуфа Языджи, сообщил, что игрок близок к подписанию контракта с ЦСКА.
Да, правда, что Юсуф сейчас очень близок к подписанию контракта с ЦСКА.
Ранее появлялась информация о возможной сумме выкупа Языджи.
Ждемс, отличное подписание на бумаге. Надеюсь турок проявит себя не хуже Влашича, который в один момент был чуть ли не лучшим игроком рпл
Ждемс, отличное подписание на бумаге. Надеюсь турок проявит себя не хуже Влашича, который в один момент был чуть ли не лучшим игроком рпл