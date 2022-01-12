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Агент Языджи: «Юсуф очень близок к подписанию контракта с ЦСКА»

вчера, 17:47

Агент Адем Чебеджи, представляющий интересы полузащитника «Лилля» и сборной Турции Юсуфа Языджи, сообщил, что игрок близок к подписанию контракта с ЦСКА.

Да, правда, что Юсуф сейчас очень близок к подписанию контракта с ЦСКА.

Ранее появлялась информация о возможной сумме выкупа Языджи.

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 19:31
ТОлько до подписания на улицу не выводите,если он вам нужен!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 18:50
Пора уже начинать подписывать новичков!
протон
протон
вчера в 18:44
А куда Медина пропал? Что-то тишина про него
Ждемс, отличное подписание на бумаге. Надеюсь турок проявит себя не хуже Влашича, который в один момент был чуть ли не лучшим игроком рпл
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 18:13
Надеюсь , армейцы не прогадали.
SHMEL258
SHMEL258
вчера в 18:07
Что ж , посмотрим на турка в деле, если это правда. Надеюсь это усиление.
drug01
drug01
вчера в 17:51
Желаем удачи
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