Колосков: «Очень легко прикрыться лимитом и ничего не делать»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о возможных изменениях в лимите на легионеров. В пятницу журналист Иван Карпов сообщил, что с нового сезона команды смогут заявлять на сезон до 13 иностранцев, но их число на поле будет ограничено 8 футболистами. При этом команды обяжут иметь в заявке 4 доморощенных игроков.
Лимит — какая-то забава, которая время от времени удовлетворяет потребности отдельных кланов РПЛ. Я уже ничему не удивляюсь. Главное, никто не может нормально объяснить, что это даст российскому футболу.
Я вообще крайне осторожно отношусь к такому. Очень легко прикрыться лимитом и ничего не делать. Набрал игрочков, заработал на этом денег, а свои школы начать развивать не хотим. У нас своих игроков практически нет, а мы опять возимся непонятно с чем. Только их и не будет, если места будут занимать иностранцы.
Ну будет сейчас 13 легионеров. Многие клубы воспользуются этим лимитом. Деньги, слава богу, есть. Только это будут как раз те клубы, которые должны давать игроков в сборную. Если у нас будет такое количество иностранцев, из кого тогда формировать национальную команду? У нас и так каждые сборы вылезает по сосенке. Стабильно кто-то где-то мелькает, подает надежды, а через год-два благополучно исчезает. Я уверен, такой лимит нанесет вред нашей сборной и всему российскому футболу.
Вывод. Нам надо определиться что нам требуется . Либо место сборной выше 33, на котором мы сейчас, тогда лимит 3 лега +_ 8 наших на поле. Либо удовлетворение амбиций Миллера, Федуна, Костина, Белозерова и 11 легов на поле + 7 легов на лавке, а оставшихся 7 мести в заявке нашим для роли тренировочных фишек. Так что выбор за нами. Лично мне сборная важнее и я буду смотреть на Агаларова, Грулева, Сафонова, Дивеева, с ораздо большим интересом, чем на гастроли малкомов, венделов, промесов, анджоринов и прочих в Европе. Но это дело вкуса. Никому ничего не навязываю. Выражаю свое мнение. А смотреть Менди, Смолингла, Стерлинга, Имобиле, Дибалу и других звезд я могу и по ТВ. Меня это устраивает.
Вывод. Нам надо определиться что нам требуется . Либо место сборной выше 33, на котором мы сейчас, тогда лимит 3 лега +_ 8 наших на поле. Либо удовлетворение амбиций Миллера, Федуна, Костина, Белозерова и 11 легов на поле + 7 легов на лавке, а оставшихся 7 мести в заявке нашим для роли тренировочных фишек. Так что выбор за нами. Лично мне сборная важнее и я буду смотреть на Агаларова, Грулева, Сафонова, Дивеева, с ораздо большим интересом, чем на гастроли малкомов, венделов, промесов, анджоринов и прочих в Европе. Но это дело вкуса. Никому ничего не навязываю. Выражаю свое мнение. А смотреть Менди, Смолингла, Стерлинга, Имобиле, Дибалу и других звезд я могу и по ТВ. Меня это устраивает.