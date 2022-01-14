Колосков: «Очень легко прикрыться лимитом и ничего не делать»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о возможных изменениях в лимите на легионеров. В пятницу журналист Иван Карпов сообщил, что с нового сезона команды смогут заявлять на сезон до 13 иностранцев, но их число на поле будет ограничено 8 футболистами. При этом команды обяжут иметь в заявке 4 доморощенных игроков.

Лимит — какая-то забава, которая время от времени удовлетворяет потребности отдельных кланов РПЛ . Я уже ничему не удивляюсь. Главное, никто не может нормально объяснить, что это даст российскому футболу.

Я вообще крайне осторожно отношусь к такому. Очень легко прикрыться лимитом и ничего не делать. Набрал игрочков, заработал на этом денег, а свои школы начать развивать не хотим. У нас своих игроков практически нет, а мы опять возимся непонятно с чем. Только их и не будет, если места будут занимать иностранцы.

Ну будет сейчас 13 легионеров. Многие клубы воспользуются этим лимитом. Деньги, слава богу, есть. Только это будут как раз те клубы, которые должны давать игроков в сборную. Если у нас будет такое количество иностранцев, из кого тогда формировать национальную команду? У нас и так каждые сборы вылезает по сосенке. Стабильно кто-то где-то мелькает, подает надежды, а через год-два благополучно исчезает. Я уверен, такой лимит нанесет вред нашей сборной и всему российскому футболу.