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Колосков: «Очень легко прикрыться лимитом и ничего не делать»

вчера, 15:44

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о возможных изменениях в лимите на легионеров. В пятницу журналист Иван Карпов сообщил, что с нового сезона команды смогут заявлять на сезон до 13 иностранцев, но их число на поле будет ограничено 8 футболистами. При этом команды обяжут иметь в заявке 4 доморощенных игроков.

Лимит — какая-то забава, которая время от времени удовлетворяет потребности отдельных кланов РПЛ. Я уже ничему не удивляюсь. Главное, никто не может нормально объяснить, что это даст российскому футболу.

Я вообще крайне осторожно отношусь к такому. Очень легко прикрыться лимитом и ничего не делать. Набрал игрочков, заработал на этом денег, а свои школы начать развивать не хотим. У нас своих игроков практически нет, а мы опять возимся непонятно с чем. Только их и не будет, если места будут занимать иностранцы.

Ну будет сейчас 13 легионеров. Многие клубы воспользуются этим лимитом. Деньги, слава богу, есть. Только это будут как раз те клубы, которые должны давать игроков в сборную. Если у нас будет такое количество иностранцев, из кого тогда формировать национальную команду? У нас и так каждые сборы вылезает по сосенке. Стабильно кто-то где-то мелькает, подает надежды, а через год-два благополучно исчезает. Я уверен, такой лимит нанесет вред нашей сборной и всему российскому футболу.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 19:12
Если паспортисты не будут в РПЛ проходить в основу, пусть начинают в чемпионатах со скромным заработком или в ФНЛ. Отменили сознательно конкуренцию, чтобы распилами заниматься. Зато пилят внутри страны...
cska1948
cska1948 ответ Shineheart (раскрыть)
вчера в 19:02
"Проблема же нашего футбола в том, что у нас провал с подготовкой молодых игроков."
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Отмена лимита проблему подготовки молодых футболистов не решит, а только усугубит! Помните, Федун сказал, что если отменят лимит, то деньги он будет вкладывать не в детско-юношеский футбол, а в покупку ГОТОВЫХ легионеров. И так думает не один Федун. А вот запрет на легионеров и направление денег не на их покупку, а на развитие детско-юношеского футбола может решить эту проблему. Но на это нужно потратить ГОДЫ, а клубы хотят иметь результат СЕГОДНЯ. Поэтому и не идут на радикальные меры. Вот уже много лет кроят лимит и так и эдак, балансируют между поднятием престижа клубного футбола, но при этом не уронить на самое дно престиж сборной. Не понимая, что твёрдо сидеть сразу на двух стульях ещё никому не удавалось. Поэтому медленно, но верно, и клубы, и сборная на международной арене идут на дно...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Shineheart (раскрыть)
вчера в 18:22
Отмена лимита кому создаст конкуренцию? Идеалист. Если Миллер, Федун, или Галицкий при отсутствии лимита купит легов за 10-15 млн, он конкуренцию с нашими допустит? Только легов между собой. А наши будут конкурировать в ФНЛ. Если что то делать реально и радикально, то одновременно с отменой лимита надо вводить запрет на госфинансирование профессионального футбола. Наш бюджет НЕ ДОЛЖЕН содержать госарбайтеров. Если частный владелец из своего кармана готов покупать и содержать, то флаг ему в руки. А за счет Газпрома, ВТБ, РЖД, ВЭБ ни в коем случае. Это госструктуры.
Shineheart
Shineheart ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 17:38
В АПЛ лимит есть. Точнее там есть определённые условия для иностранцев. Качественный отсев. Ну и сборная Англии так на секунду финалист последнего Евро.
У Дании же наоборот штука в том, что ведущие игроки играют НЕ в чемпионате Дании. В этом и есть причина того, что сборная Дании сейчас выше. Там хорошо развита подготовка молодых игроков, а сами игроки стремятся играть в топовых европейских чемпах. Не обязательно в грандах.

Проблема же нашего футбола в том, что у нас провал с подготовкой молодых игроков. Но даже те, которые просачиваются портятся потому что если уж попадают в основы клубов, то всё. Лимит гарантирует место в команде, в старте. А в добавок поскольку у нас провал с подготовкой молодых, то просачиваемые выходят на вес золота. Их подписывают за слишком большие деньги и им уже нет смысла покидать РПЛ. Потому что в Европе таких денег не дадут.
Ну и на выходе имеем: засветившийся игрок получает жирный контракт и место в команде. ВСЁ. У него цель достигнута. Зачем ему прогрессировать? Больше он уже получать не будет - больше получают только звезды топ-чемпионатов, а на таком уровне никто из наших не играет. Поэтому финансовый стимул не работает. Игровой - место в основе\команде - тоже. Это место гарантирует лимит. Трофеи? РПЛ\Кубок России выиграет. А больше так и так ничего. ЛЧ - нет. ЛЕ - тоже вряд ли. Это надо себя поднимать на 2 уровня выше. Т.е. смысла пахать нет.

Понятно, что отмена лимит ещё сильнее в первые годы снизит уровень футболистов российских. Но эта отмена создаст конкуренцию. Создаст условия для роста.
Ironigor
Ironigor
вчера в 16:14
Человек который был у руля РФС столько лет, оказывается ничего не понимает что такое лимит и как с этим бороться. Ну а про детские школы в точку . Нужно прежде всего заниматься тренерским штабом , которые могли бы правильно и самое главное эффективно работать в детском и юношеском футболе , чтобы в клубы попадали игроки которые могли бы конкурировать с игроками основных составов . А школы для подготовки таких тренеров у нас нет . И учить самих тренеров некому , да и с финансовой точки зрения нет вообще никакого подхода . Вот и получается, что и тренеров негде взять и детей . Остаётся только надеяться что рождаемость одарённых молодых игроков повысится !!!))) Вот как-то так. Всем Добра !!!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 16:14
Могу пояснить суть проблемы. У каждой федерации и РПЛ в том числе могут быть две цели. 1. Престиж в Европе на клубном уровне и 2. Уровень сборной и ее рейтинг. Пути достижения этих целей не совпадают. Примеры. 1. АПЛ без вариантов первая в Европе по престижу клубов. Сб. Англии давно не была даже в топ-3. Хотя в АПЛ нет никакого лимита и у многих команда англичан в составе нет вообще, или 2-3 не более. Отсутствие лимита налицо? Идем далее 2. Дания. В клубном европейском рейтинге далеко не в лидерах, а сборная уже долгое врем в топ-10. В первенстве Дании в клубах играют на 90% свои, легионеров практически нет.
Вывод. Нам надо определиться что нам требуется . Либо место сборной выше 33, на котором мы сейчас, тогда лимит 3 лега +_ 8 наших на поле. Либо удовлетворение амбиций Миллера, Федуна, Костина, Белозерова и 11 легов на поле + 7 легов на лавке, а оставшихся 7 мести в заявке нашим для роли тренировочных фишек. Так что выбор за нами. Лично мне сборная важнее и я буду смотреть на Агаларова, Грулева, Сафонова, Дивеева, с ораздо большим интересом, чем на гастроли малкомов, венделов, промесов, анджоринов и прочих в Европе. Но это дело вкуса. Никому ничего не навязываю. Выражаю свое мнение. А смотреть Менди, Смолингла, Стерлинга, Имобиле, Дибалу и других звезд я могу и по ТВ. Меня это устраивает.
beefs
beefs
вчера в 16:06
скоро российский футбол будут смотреть только эксперты, стадионы построили, бабло распределили а дальше что, теперь поиграются лимитами, на большее же не способны...
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 15:50
Всё проверяется эмпирическим путём.Ну как "синхронизация с лучшими европейскими чемпионатами для успешного выступления в еврокубках"!
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 15:46
Критиковать тоже очень легко.
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