Смородская: «У нас громадный дефицит российских тренеров»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская оценила идею введения лимита на зарубежных тренеров в РПЛ :

Лимит на иностранных тренеров в РПЛ ? Я против категорически. Все лимиты уничтожают свободную конкуренцию. А свободная конкуренция — это ровно то, что нам нужно. Я противник всех ограничений.

Иностранцы приходят на место российских тренеров? Ой, слушайте, даже смешно это слушать. Кто это говорит? Депутаты, наверное, которые вообще ничего не понимают о ситуации в футболе. Тренеров российских нет. Очень много людей позаканчивали скороспелые курсы, но тренировать они не могут и не хотят. Просто ксива есть и все. У нас громадный дефицит российских тренеров.