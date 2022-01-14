ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

Смородская: «У нас громадный дефицит российских тренеров»

сегодня, 14:53

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская оценила идею введения лимита на зарубежных тренеров в РПЛ:

Лимит на иностранных тренеров в РПЛ? Я против категорически. Все лимиты уничтожают свободную конкуренцию. А свободная конкуренция — это ровно то, что нам нужно. Я противник всех ограничений.

Иностранцы приходят на место российских тренеров? Ой, слушайте, даже смешно это слушать. Кто это говорит? Депутаты, наверное, которые вообще ничего не понимают о ситуации в футболе. Тренеров российских нет. Очень много людей позаканчивали скороспелые курсы, но тренировать они не могут и не хотят. Просто ксива есть и все. У нас громадный дефицит российских тренеров.

Все новости
Колосков: «Очень легко прикрыться лимитом и ничего не делать»
Сегодня, 15:44 Комментарии1
Терюшков: «Я за запрет легионеров в нашем чемпионате»
Сегодня, 12:45 Комментарии10
Шешуков: «О существовании Заремы в „Спартаке“ я вообще не подозревал»
Сегодня, 10:28 Комментарии10
Самедов назвал верным решение Ещенко закончить игровую карьеру
Вчера, 21:26 Комментарии7
Федотов рассказал, какую задачу руководство «Сочи» поставило перед командой
Вчера, 18:24 Комментарии7
Червиченко: «Жирков точно не испортит картины в „Химках“»
Вчера, 18:06 Комментарии4
Сортировать
Все комментарии
Cat01
Cat01
сегодня в 15:27
Просто их не замечают
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 15:20
Права Смородская. Еврокубки показывают это. Штампуют тренеров, как печатный станок. Качества нет одно количество. Добавьте сюда менталитет, опухшие лица рулевых, как будто снимали стресс всю ночь горячительным.. Со свечкой не стоял, но складывается такое представление. Пусть доказывают, что имеют право носить гордо имя ТРЕНЕРА. Результатами, воспитанием своих игроков на поле и в не поля, в быту. А не стараться прикрываться бесполезными штрафами миллионеров, которые давно положили на эти штрафы болт.
rubinovyi2
rubinovyi2
сегодня в 15:09
"Кто это говорит? Депутаты, наверное, которые вообще ничего не понимают о ситуации в футболе."
Это говорит человек,про которого Семин выразился коротко и емко..
"У меня нет конфликта с Ольгой Юрьевной: у нее есть конфликт с футболом."
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 14:59
Это результат деятельности боссов,включая тебя.
4gr4kb7s7qsa
4gr4kb7s7qsa
сегодня в 14:59
Не твоё бабье дело
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
сегодня в 14:57
Дефицит может и есть. Вопрос в качестве.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100