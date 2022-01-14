Мамаев устроил скандал в аэропорту «Шереметьево»

Новобранец «Химок» Павел Мамаев отказался показать содержимое сумок при досмотре багажа в аэропорту.
Это случилось, когда команда отправлялась на тренировочный сбор в Турцию.
Утверждается, что позднее Мамаев все-таки выполнил просьбу, но остался недоволен действиями сотрудников аэропорта «Шереметьево».
Надо было сразу наручники нацепить и в отделение и пипец карьере. "Химки" ещё пожалеют, что подписали это 14ка.
Надо было сразу наручники нацепить и в отделение и пипец карьере. "Химки" ещё пожалеют, что подписали это 14ка.