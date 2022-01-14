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Мамаев устроил скандал в аэропорту «Шереметьево»

вчера, 19:32

Новобранец «Химок» Павел Мамаев отказался показать содержимое сумок при досмотре багажа в аэропорту.

Это случилось, когда команда отправлялась на тренировочный сбор в Турцию.

Утверждается, что позднее Мамаев все-таки выполнил просьбу, но остался недоволен действиями сотрудников аэропорта «Шереметьево».

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Все комментарии
berda2003
berda2003 ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 23:17
да, особенно... ну, ты понял...
barcamilan
barcamilan
вчера в 23:12
мамайка с огнем играет
bratskij
bratskij
вчера в 22:56
То что он контуженный в ЦСКА знали, потому и выгнали как собаку бездомную.
Loko57
Loko57
вчера в 22:31
Вот и закончился пай-мальчик, истинное лицо всегда вылезет наружу...
Tostao
Tostao ответ steelhead (раскрыть)
вчера в 22:16, ред.
Безопасность пассажиров превыше всего. Таможенникам по барабану - Мамаев это или ещё черт знает кто. Есть подозрение по содержимому груза, не выеживайся - покажи! Не, ля, надо повы... я. Надо же, звезду, мля, потревожили.
Надо было сразу наручники нацепить и в отделение и пипец карьере. "Химки" ещё пожалеют, что подписали это 14ка.
Сантус
Сантус ответ steelhead (раскрыть)
вчера в 21:56
А где унижение собственно?Пару раз тоже попадал под такую процедуру.Что то вызвало сомнение у сканируещего,посмотрел.Есть ещё рандомный осмотр багажа ,немцы как то тоже пригласили вежливо.Почекали маркерами , свободен.Мне кажется просто учитывая прошлое Мамая все ищут черную кошку в темной комнате...)
Сантус
Сантус
вчера в 21:50
А с чего бузить?В аэропорту в целях безопасности могут шмонать багаж,или так быстро Мамай забыл что такое шмон?
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 21:17
Почитал комментарии. Одна дурь...
Caniggia
Caniggia
вчера в 20:55
Это не скандал. Так, пустячок. Но скоро подтянется Кокоша, подключится Глушак, вот тогда начнутся шоу!
stanichnik
stanichnik
вчера в 20:50
Есть правила, будьте любезны выполняйте
shur
shur
вчера в 20:41
...что я вам первоходка, век воли невидать!!!
протон
протон
вчера в 20:31
может полупроводниковые материалы перевозил? как в СССр были под запретом
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 20:31
Думаю в Шереметьево он был много раз и с правилами знаком
steelhead
steelhead
вчера в 20:27
Странные комменты. Ну ведь его провоцируют такими действиями. Он свое оттрубил, зачем унижать человека? Нарушил закон, понес наказание. Кто-то считает, что потом надо всю жизнь над оступившимся издеваться? Ангелы, что ли? Он как раз прав, не нужно терпилой быть, в 63 всех этих фсбешников-погранцов.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 20:27
Паша неизлечим.
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
вчера в 20:26
И почему я не удивлён?
sv_1969
sv_1969
вчера в 20:20
Дурак всегда горд в своей дурости и пьяный проспится а дурак никогда))
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 20:09
Вот какая Цаца!).
Locomotive Breath
Locomotive Breath
вчера в 19:56
Alexnvr
Alexnvr
вчера в 19:54
Я так понимаю что стулья были прикреплены к полу? Как сказал предыдущий человек, не хватает Кокоши и соберётся трио Коко - Мама - Глушак. Смогут втроём по саунам со своим самогоном ходить.
протон
протон
вчера в 19:48
Тюрьма их уму разуму не научила.
протон
протон ответ Союзник противников (раскрыть)
вчера в 19:47
Да то что он был подвыпивший это очевидно, такое на трезвую голову не сделаешь учитывая что ты в тюрьме еще срок мотанул, возможно была ёмкость содержащая спирт.
drug01
drug01
вчера в 19:45
Знакомая картина
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 19:41
Скоро приедет Кокоша в Химки и организуют классное трио Кокоша-мамай-губошлёп.
Союзник противников
Союзник противников ответ beefs (раскрыть)
вчера в 19:41
ВИП влип!
Союзник противников
Союзник противников ответ протон (раскрыть)
вчера в 19:40
Или разборный стул,или шампанское.Что ешё может быть у этого орла???
beefs
beefs
вчера в 19:39
Он же вип, для него особые условия...
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 19:38
Это не просьба,писатели,это-требование безопасности полётов.К ногтю 75,что и было сделано.
Ironigor
Ironigor
вчера в 19:35
Кокорина встречает , всё по накатанной схеме !!!)))
протон
протон
вчера в 19:34, ред.
а что было в сумке интересно, он ведь не первый раз летает, и знает правила.
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