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Кольядо: «Куман в „Барселоне“ отбил у меня желание тренироваться»

сегодня, 11:57

Полузащитник «Гранады» Алекс Кольядо, права на которого принадлежат «Барселоне», подверг критике бывшего главного тренера «блауграны» Рональда Кумана.

Я демонстрировал уровень в команде. Выбор был за ним. Может, ему что-то не нравилось или не нравился лично я. Но, в конце концов, с Куманом я потерял желание тренироваться.

Я потерял искру. У меня сложилась такая ситуация, а он не обращался ко мне, не разговаривал со мной. Я не хочу вдаваться в подробности. Были сложные ситуации, но «Барса» — клуб моей жизни.

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beefs
beefs
сегодня в 12:16
ну что же всякое бывает в жизни...
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
сегодня в 12:16
Куман не тренер а какой не понятное сушество.Он совсем не обшался с половиной команды,даже не смотрел в их сторону,он антитренер,надеюсь его не пригласит ни один топ клуб,он мерзость.
Cat01
Cat01
сегодня в 12:01
Такой видно тренер
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