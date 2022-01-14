Кольядо: «Куман в „Барселоне“ отбил у меня желание тренироваться»

Полузащитник «Гранады» , права на которого принадлежат «Барселоне», подверг критике бывшего главного тренера «блауграны» .

Я демонстрировал уровень в команде. Выбор был за ним. Может, ему что-то не нравилось или не нравился лично я. Но, в конце концов, с Куманом я потерял желание тренироваться.

Я потерял искру. У меня сложилась такая ситуация, а он не обращался ко мне, не разговаривал со мной. Я не хочу вдаваться в подробности. Были сложные ситуации, но «Барса» — клуб моей жизни.