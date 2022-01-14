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Артета — об игре с «Ливерпулем»: «„Арсенал“ не сдался, мы отлично боролись»

сегодня, 13:33
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль0 : 0Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)АрсеналМатч завершен

Наставник «Арсенала» Микель Артета прокомментировал результат первого полуфинального поединка Кубка английской лиги с «Ливерпулем» (0:0).

«Арсенал» не сдался, мы отлично боролись, продемонстрировали решимость, ощущение братства. Вы видели эмоции. Спасибо игрокам. Не знаю, вдохновило ли их удаление. Чтобы играть в таких поединках, нужен определённый настрой, и парни его показали. Нам пришлось играть так, как мы играли, хоть это и не наш футбол.

Я пока не пересматривал момент с удалением Джаки, но момент проверяли, наверное, это красная. Строить какие-то планы, с учётом числа доступных футболистов, очень сложно. У нас нет полузащиты. То, чем мы занимаемся, неестественно.

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Все комментарии
Elliada
Elliada
сегодня в 14:49
В ответной игре выиграют у Ливерпуля
beefs
beefs
сегодня в 13:35
сам себе накапал на голову...
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