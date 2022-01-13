Гюндоган выбрал трех лучших футболистов мира. В списке нет Месси и Роналду .

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вчера, 23:22

Хавбек «Манчестер Сити» во время беседы с фанатами в своем «твиттере» ответил на вопрос о трех лучших игроках мира на данный момент. Немец написал следующие фамилии:

Левандовски, Салах, Бензема.