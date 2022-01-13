Гюндоган выбрал трех лучших футболистов мира. В списке нет Месси и Роналду .

Хавбек «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган во время беседы с фанатами в своем «твиттере» ответил на вопрос о трех лучших игроках мира на данный момент. Немец написал следующие фамилии:
Левандовски, Салах, Бензема.
Примечательно, что в списке нет нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду и форварда ПСЖ Лионеля Месси, который недавно получил «Золотой мяч».
Тут и к бабке гадалке не ходить ! И нечего скрывать !!!)
Лучшие из лучших !!!)
Тут и к бабке гадалке не ходить ! И нечего скрывать !!!)
Лучшие из лучших !!!)