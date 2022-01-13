ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеАнглия. Премьер-Лига 2021/2022

Гюндоган выбрал трех лучших футболистов мира. В списке нет Месси и Роналду

вчера, 23:22

Хавбек «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган во время беседы с фанатами в своем «твиттере» ответил на вопрос о трех лучших игроках мира на данный момент. Немец написал следующие фамилии:

Левандовски, Салах, Бензема.

Примечательно, что в списке нет нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду и форварда ПСЖ Лионеля Месси, который недавно получил «Золотой мяч».

Все новости
Роналду: «Хочу выяснить, смогу ли я играть до 40, 41 или 42 лет»
Вчера, 18:00 Комментарии32
Агент Хуниора Алонсо объяснил, почему игрок решил перейти в «Краснодар»
Вчера, 16:31 Комментарии3
Алексис Санчес: «Когда я не играю, я чувствую себя львом в клетке»
Вчера, 09:57 Комментарии9
Роналду: «Я не хочу быть в МЮ, чтобы бороться за седьмое место»
Вчера, 09:40 Комментарии65
Тухель: «Выйти в финал Кубка Лиги — это невероятное ощущение»
Вчера, 09:05 Комментарии10
Кантона: «Смотреть чемпионат мира в Катаре я не буду»
12 января Комментарии14
Сортировать
Все комментарии
Василий 50
Василий 50
сегодня в 05:07
Они и не заслужили.
амурец
амурец
сегодня в 02:08
Объективно
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 00:58
Согласен с ним!
Adrian von Ziegler
Adrian von Ziegler
сегодня в 00:28
Это не обязательно, он человек, и так думает.
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 00:12
Нормальный выбор.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 00:04, ред.
Гюндоган выбрал трех лучших футболистов мира. В списке нет Месси и Роналду .

Тут и к бабке гадалке не ходить ! И нечего скрывать !!!)
Лучшие из лучших !!!)
Jake Fallop
Jake Fallop
вчера в 23:59
У него личное мнение.. Но не он определяет, к примеру, кто должен получить ЗМ.... И не я... И в этом кайф. .. Хе-хе....
протон
протон
вчера в 23:51
адекватная тройка ЗМ-21.
Elliada
Elliada
вчера в 23:42
На данный момент они лучшие
Imrebellion
Imrebellion
вчера в 23:39
Тут спорить нечего. Одни на закате карьеры. там же и Неймары и Азары. Другие всё еще не раскрываются - Мбаппе, Холанд и т.д.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100