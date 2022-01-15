«Мы не можем ждать до конца мая». В «Боруссии» высказались о словах Холанда

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сегодня, 08:55

Председатель совета директоров дортмундской «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке прокомментировал слова нападающего , который заявил, что руководство «Боруссии» оказывает на него давление в вопросе его будущего в клубе.

Он — спонтанный человек. Может такое себе позволить. С Эрлингом вообще никаких проблем нет. Но он также должен иметь некоторое представление о нашей ситуации. Мы не можем ждать до конца мая.