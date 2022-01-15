«Мы не можем ждать до конца мая». В «Боруссии» высказались о словах Холанда

Председатель совета директоров дортмундской «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке прокомментировал слова нападающего Эрлинга Холанда, который заявил, что руководство «Боруссии» оказывает на него давление в вопросе его будущего в клубе.
Он — спонтанный человек. Может такое себе позволить. С Эрлингом вообще никаких проблем нет. Но он также должен иметь некоторое представление о нашей ситуации. Мы не можем ждать до конца мая.
Контракт Холанда с «Боруссией» истекает летом 2024 года. По информации СМИ, в его подписании заинтересованы «Реал», «Барселона» и «Манчестер Сити».
Поэтому Дортмундцам нужно знать, точно....если Холанд уйдет летом, то они уже сейчас начнут искать потенциальную замену, и за пол года можно прошелестеть рынок...
А то,что у него контракт до 2024 года это не так важно, там есть функция выкупа за 75 мультов, и любой клуб может воспользоваться этим, и Боруссия тут ничего не сможет сделать
Поэтому Дортмундцам нужно знать, точно....если Холанд уйдет летом, то они уже сейчас начнут искать потенциальную замену, и за пол года можно прошелестеть рынок...
А то,что у него контракт до 2024 года это не так важно, там есть функция выкупа за 75 мультов, и любой клуб может воспользоваться этим, и Боруссия тут ничего не сможет сделать