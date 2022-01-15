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«Мы не можем ждать до конца мая». В «Боруссии» высказались о словах Холанда

сегодня, 08:55

Председатель совета директоров дортмундской «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке прокомментировал слова нападающего Эрлинга Холанда, который заявил, что руководство «Боруссии» оказывает на него давление в вопросе его будущего в клубе.

Он — спонтанный человек. Может такое себе позволить. С Эрлингом вообще никаких проблем нет. Но он также должен иметь некоторое представление о нашей ситуации. Мы не можем ждать до конца мая.

Контракт Холанда с «Боруссией» истекает летом 2024 года. По информации СМИ, в его подписании заинтересованы «Реал», «Барселона» и «Манчестер Сити».

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Все комментарии
sash71
sash71 ответ A.S.A (раскрыть)
сегодня в 11:22
Я подозреваю, что вся возня и возникает сейчас вокруг этих 75 мультиков. Конечно когда Боруссия подписывала норвежца то менеджеры естественно моделировали ситуацию как с повышением ценника на игрока так же и с его понижением. Но за то короткое время находясь в команде Холланд показал своей сверх удачной игрой, что он вполне конкурентно способный малый и его поставили в один ряд с Мбаппе, Винисиусом, Фоденом ценник которых так же подскочил до астрономической суммы в 150 млн. Райола наблюдая за такой картиной так же подсчитал свои дивиденты и ему как никому хочется как можно быстрее заключить сделку. Руководство Боруссии естественно тоже не хочет терять свою денюжку и начинает давить на Эрлинга с подписанием нового соглашения в котором, я уверен, сумма тех же отступных будет иной. Мир футбола это мир больших денег и тут уже вступают другие правила игры.
A.S.A
A.S.A ответ sash71 (раскрыть)
сегодня в 10:40
Ну тут возможда другаю ситуёвина....всем и так понятно,что Райола захочет уже этим летом пристоить Холланда, и заработать много денег, но так же в прессе идут слухи, что якобы Холланд готов провести еще один сезон в Дортмунде....вот по этой причине у Вацке и возникают проблемы, да, они могут всем отказать, и Холланд будет вынужден играть но это будет не по его желанию, а из-за того, что надо....может нарушиться микроклимат в команде, будут лишние проблемы и т.д и т.п...
Поэтому Дортмундцам нужно знать, точно....если Холанд уйдет летом, то они уже сейчас начнут искать потенциальную замену, и за пол года можно прошелестеть рынок...
А то,что у него контракт до 2024 года это не так важно, там есть функция выкупа за 75 мультов, и любой клуб может воспользоваться этим, и Боруссия тут ничего не сможет сделать
sash71
sash71 ответ A.S.A (раскрыть)
сегодня в 10:18
И это нужно делать за два с половиной года до конца действия контракта ?
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 10:18
Продайте его уже в Реал и конец истории!
112910415
112910415
сегодня в 10:10
надо решать
kasyak7
kasyak7
сегодня в 10:09
Он — спонтанный человек. Может такое себе позволить.... Так говорят буд-то он совершил проступок.Чем выносить всё из избы, сели бы за круглый стол,да поговорили по мужски..
Хотя нам трансгендерную Европу не понять
kust07
kust07
сегодня в 10:01
Времени ещё вагон , многое может поменяться ,а уже беспокоятся о продлении контракта, Оставьте парня в покое пусть играет
sash71
sash71 ответ A.S.A (раскрыть)
сегодня в 09:57
Я вообще угораю с этого цирка. Боруссия подписывает контракт с Холандом 29.12.2019 сроком до лета 2024. Сейчас только начало 2022 и у руководства клуба "потекло по коленям" ? Что такого должно произойти в мае месяце 2022 года, что клубу необходимо прямь кровь с носу определится с норвежцем ? Либо есть вторая сторона всей этой истерии вокруг Эрлинга. Пока стоимость норвежского "инопланетянина" зашкаливает за 150 млн. € и пока поступают предложения от других клубов то его нужно куда то сбагрить и заработать на нём 👉🏻 "дастингунденфанстастишен".
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
сегодня в 09:54
Боруссию можно понять.
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 09:51
Да явно, что ещё 2,5 года не будет сидеть в Дортмунде
Сантус
Сантус
сегодня в 09:45, ред.
Как понимаю ситуацию я. Для того что бы дать ответ клубу Холанд должен договориться с кем то, ну или его агент. У него ещё контракт с немцами полтора года и вести переговоры он не имеет права.Так что за предъявы у Боруссии?Легальный во всех отношениях вариант это когда заинтересованные клубы выходят с предложением напрямую в клуб. А там уже учитывая касулу контракта ведут предметный разговор.Так что де-юре прав Холанд а не Боруссия. Это просто Райола в больничке,так бы кабан уже бы устроил им шкандаль...))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 09:23
Уйдёт за деньгами, потеряет себя...
нечитайло
нечитайло
сегодня в 09:21
Полно времени
STVA 1
STVA 1
сегодня в 09:17
Дортмунду надо знать
A.S.A
A.S.A
сегодня в 09:16
Ну Вацке прав, клуб должен знать как комплектовать состав в случаи ухода норвежца, им нужно уже сейчас искать замену для Холланда, а норвежец все думу думает.."уйду или останусь еще на сезон"...
7py7d99c7ez2
7py7d99c7ez2
сегодня в 09:01
Их можно понять
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