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«Мы потеряем сборную». Кавазашвили — об изменении лимита на легионеров

сегодня, 17:50

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили высказался о возможном изменении лимита на легионеров в РПЛ.

Новый лимит изменит наш футбол кардинальным образом. В сборной настанут самые тяжелые дни в истории — неоткуда будет брать футболистов.

Мы потеряем национальную команду, останется только ходить к ней на могилу и оплакивать всей страной. Сейчас уже невозможно контролировать процесс разрешения или запрета легионеров. Говорим-говорим, а все бесполезно.

Надо сделать так, чтобы клубы могли содержать любое количество легионеров, но при этом пусть платят огромные деньги. А эти средства уже надо направлять на воспитание наших молодых футболистов.

Всю жизнь говорил и буду говорить: нужно 2-3 легионера, а больше нельзя. Они должны быть лучшими в своих странах, чтобы наша молодежь брала пример. А увеличением числа легионеров мы убиваем сборную. Карпин и так мучается — не знает, откуда брать игроков.

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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 20:02
А чтобы не "потерять" сборную, выход один - играть лучше легионеров или хотя бы на одном уровне с ними. Плакаться в жилетку мы все умеем, а вот найти выход из патовой ситуации, когда приличных игроков для сборной не хватает, а их нужно, как кровь из носа, найти и подготовить - работа РФС, начиная с детских тренеров и заканчивая главой Футбольного Союза. Поменьше планов и конспектов писать надо, а заниматься черновой работой "на земле", а вот с этим у нас беда.
Tostao
Tostao
сегодня в 19:29
Мы её лет 15 назад потеряли окончательно.
Baggio R.
Baggio R.
сегодня в 19:19
А сейчас есть откуда брать футболистов в сборную? Один состав наберётся максимум и все. Если вкладывать в действующую систему подготовки, то это путь в никуда. Зачем плодить технически, физически и тактически неразвитых бездарей?
kust07
kust07
сегодня в 18:39
Вечно эти пустые разговоры о развитии детского футбола
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ 132-357-004 21 (раскрыть)
сегодня в 18:20, ред.
А все просто. В Норвегии, как и Дании нет госфинансирования профессионального футбола. Там государство вкладывает деньги в детский и массовый футбол. Вот и появляются и Холанды. и Эриксены. А при госфинансировании профессионального футбола все больше, Кокорины, Мамаевы и пр. и пр
Геннадий Асеев 1
Геннадий Асеев 1 ответ Федор Паршунин (раскрыть)
сегодня в 18:19
Полностью согласен.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Федор Паршунин (раскрыть)
сегодня в 18:18
А кому нужно "улучшение результатов богатых клубов в Европе" при рейтинге сборной в районе 35 места? Отвечу. Миллеру, Федуну и владельцам Газпрома, РЖД, ВТБ, ВЭБ. Отмена лимита напрочь убьёт массовый футбол в РФ. А не проще ли запретить госфинансирование профессионального футбола в РФ? А госденьги пустить на массовый и детский футбол.
132-357-004 21
132-357-004 21
сегодня в 18:10
вообще нужно спрашивать у норвежцев как им удаётся выращивать Сулшеров, Карью, Эдегоров и Холандов
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 18:07
Сборная у нас по любому будет, а лучше она или хуже - покажет время, в любом случае, ту сборную, какую сейчас мы имеем и потолок который - пробиться в финальную часть чемпионат мира за счет запредельной самоотдачи, удачи или фактора своего поля, потерять будет не очень страшно. В любом случае принятие, ужесточение или отмена лимита не будет иметь большое влияние на уровень нашего футбола, хотя при отмене есть шанс, что улучшатся результаты части богатых клубов РПЛ в еврокубках. Уровень нашего футбола начнет расти, когда начнут зарабатывать на его развитии и улучшении его уровня во всех сферах, а не будут паразитировать на нем за счет сторонних денежных вливаний от государства и из карманов сумасбродных миллионеров.
shlomo2
shlomo2
сегодня в 18:00, ред.
Мы, если честно, уже ее потеряли....худо-бедно футбольные академии заработали... дети туда пошли и не надо превращать их в Кокориных/Игнатьевых условиями, где паспорт - это +50 к таланту... пусть грызут землю и как звери рвут всё, что шевелится в клочья для того, чтобы пробиться наверх, процесс работает только так, .... а лимит, это прямая дорога на задворки футбольного мира.... пример "успеха" нашей доморощенной супер-звезды во Фиорентине, полагаю показателен... НО ... ограничение игроков в поле привело к провалам в еврокубках, где нет ограничений.... в еврокубках тренер может хоть 11 легионеров поставить, но они будут не сыграны, в итоге, чтобы не рушить систему, тренеры вынуждены ставить тот же состав, что и на чемпионат ( ну может только одним легионером разбавят, в редких случаях двумя...)....
karnager
karnager
сегодня в 17:58
Пока Федун любит чёрных, ничего не изменится
sv_1969
sv_1969
сегодня в 17:56
Мы её начали терять как в угоду "флагману" и иже с ним приняли лимит
Птица Феникс
Птица Феникс
сегодня в 17:52
Изменит конечно.
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