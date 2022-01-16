«Мы потеряем сборную». Кавазашвили — об изменении лимита на легионеров

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили высказался о возможном изменении лимита на легионеров в РПЛ .

Новый лимит изменит наш футбол кардинальным образом. В сборной настанут самые тяжелые дни в истории — неоткуда будет брать футболистов.

Мы потеряем национальную команду, останется только ходить к ней на могилу и оплакивать всей страной. Сейчас уже невозможно контролировать процесс разрешения или запрета легионеров. Говорим-говорим, а все бесполезно.

Надо сделать так, чтобы клубы могли содержать любое количество легионеров, но при этом пусть платят огромные деньги. А эти средства уже надо направлять на воспитание наших молодых футболистов.

Всю жизнь говорил и буду говорить: нужно 2-3 легионера, а больше нельзя. Они должны быть лучшими в своих странах, чтобы наша молодежь брала пример. А увеличением числа легионеров мы убиваем сборную. Карпин и так мучается — не знает, откуда брать игроков.