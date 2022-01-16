Первый тренер Миранчука: «Лёше не нужно переходить в „Дженоа“»

Александр Воронков, первый тренер полузащитника «Аталанты» , высказался о потенциальном переходе россиянина в «Дженоа».

Мне кажется, Леше не нужно переходить в «Дженоа» — это команда не его уровня, они сейчас претендуют на вылет. Мое субъективное мнение — он грамотно поступит, если откажется от предложения «Дженоа» и перейдет в другой клуб, если есть еще предложения. В «Дженоа» сейчас не лучшая ситуация, мягко говоря, там ничего нет, перспективы слабые, главный тренер уволен спустя всего два месяца работы. В общем, там сейчас явно бардак происходит, а без обещанного игрового времени от тренера ему там точно нечего делать.

Конечно, Леше нужно уходить за игровой практикой — пока Гасперини так и не дает ему раскрыться, а время идет. Но ему нужна команда второй пятерки, не ниже десятого места. В любом случае, я уверен, что он без команды не останется, любая команда второй пятерки захочет его взять к себе в аренду, уверен. Самое главное — иметь гарантию тренера на игровое время, потому что Леше сейчас это просто необходимо.

Посмотрите, когда Миранчук получает шанс в «Аталанте», он всегда его использует, всегда становится полезным для команды. Но Гасперини, видимо, этого мало. Надеюсь, в скором времени Леша будет так же блистать в Италии, как он делал это в «Локомотиве», все предпосылки к этому есть. Главное — почаще играть.