Шиманьски: «Рад, что Смолов перешёл в „Динамо“»

Полузащитник «Динамо» прокомментировал трансфер нападающего .

Да, мы уже успели пообщаться со Смоловым. Федор — хороший игрок, узнал, что и хороший человек. Прекрасно, что Смолов перешёл к нам, мы в «Динамо» все рады этому. Начинаем работать вместе. Рад, что он пришёл. Смолов хорошо понимает футбол, умеет прекрасно сохранять мяч, делает отличные передачи и хорошо бьёт по воротам.

Думаю, что он быстро адаптируется в команде и будет хорошо играть. Все игроки «Динамо» помогают ему с первого дня. Надеюсь, что Смолов будет забивать и за нас. Смолов умеет забивать, я умею отдавать голевые передачи.