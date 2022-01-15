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Шиманьски: «Рад, что Смолов перешёл в „Динамо“»

вчера, 21:11

Полузащитник «Динамо» Себастьян Шиманьски прокомментировал трансфер нападающего Федора Смолова.

Да, мы уже успели пообщаться со Смоловым. Федор — хороший игрок, узнал, что и хороший человек. Прекрасно, что Смолов перешёл к нам, мы в «Динамо» все рады этому. Начинаем работать вместе. Рад, что он пришёл. Смолов хорошо понимает футбол, умеет прекрасно сохранять мяч, делает отличные передачи и хорошо бьёт по воротам.

Думаю, что он быстро адаптируется в команде и будет хорошо играть. Все игроки «Динамо» помогают ему с первого дня. Надеюсь, что Смолов будет забивать и за нас. Смолов умеет забивать, я умею отдавать голевые передачи.

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Все комментарии
баск
баск
вчера в 21:20
Шима, слава богу, подтянулся на сборы, поспокойней как-то стало..)
Уже тренируется потихоньку.

Главное в этом его блиц-интервью- последняя фраза.
Если им удастся сыграться, из этой парочки неплохая ударная связка получится..)
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