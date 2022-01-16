Мостовой: «Удивлюсь, если Шевченко возглавит сборную Польши»

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой прокомментировал слухи, что может возглавить сборную Польши.

Удивлюсь, если Шевченко возглавит сборную Польши. Да, он один из кандидатов, но там два или три тренера уже отказались.

Мое мнение: на данный момент в Польшу идти не нужно. Я бы не советовал. Если поляки пройдут на чемпионат мира — это уже другое дело.

Обидно, что выдающегося нападающего убирают сначала из сборной Украины, а потом из «Дженоа».