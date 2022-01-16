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Мостовой: «Удивлюсь, если Шевченко возглавит сборную Польши»

сегодня, 11:21

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой прокомментировал слухи, что Андрей Шевченко может возглавить сборную Польши.

Удивлюсь, если Шевченко возглавит сборную Польши. Да, он один из кандидатов, но там два или три тренера уже отказались.

Мое мнение: на данный момент в Польшу идти не нужно. Я бы не советовал. Если поляки пройдут на чемпионат мира — это уже другое дело.

Обидно, что выдающегося нападающего убирают сначала из сборной Украины, а потом из «Дженоа».

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Все комментарии
Caniggia
Caniggia
сегодня в 12:52
Все очкуют идти в Польшу. Ведь не проход в стыках на ЧМ 2022 - это сразу же провал и, возможная, отставка. Очканёт ли Шевченко?
cska1948
cska1948
сегодня в 12:43
"...Обидно, что выдающегося нападающего убирают сначала из сборной Украины, а потом из «Дженоа»."
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Выдающийся нападающий, но посредственный тренер. Вот и убирают.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 12:31
Не вижу ничего удивительного, это дело двух сторон
Futurista
Futurista
сегодня в 12:22
Шевченко лет через 20...

stanichnik
stanichnik
сегодня в 12:09
Наверное втихоря сам мечтает поляков тренировать.)))
shlomo
shlomo
сегодня в 12:03
Думаю, что этого не случится
SHMEL258
SHMEL258
сегодня в 12:00
Теперь уже и Шевченко сватают гастарбайтером в Польшу?
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 11:58
То что Черчесов мог возглавить - нормально, а Шевченко почему то не рекомендуется.
Cat01
Cat01
сегодня в 11:45
Всё может быть
STVA 1
STVA 1
сегодня в 11:35
Мост сам не тренирует но про других с удовольствием говорит
berda2003
berda2003
сегодня в 11:34
поляки его специально могут позвать, считая, что против России шансов нет, а потом 96ами обмажут - ведь с тварями англичанами, пшеки по подлости и гадостями непревзойдённые мастера...
нечитайло
нечитайло
сегодня в 11:33
Пусть в Россию едет
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
сегодня в 11:32
Мостовой хитро...опый. Кто Польшу выведет (если), тот на ЧМ и повезёт.
1 984
1 984
сегодня в 11:30
Почему бы и нет.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 11:22
А я уже не чему не удивляюсь!
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