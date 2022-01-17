Фред прокомментировал слухи об этнических конфликтах в «Ман Юнайтед»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Фред прокомментировал слухи, согласно которым в команде есть конфликты между англоговорящими и португалоговорящими футболистами.

Всё это фейковые новости. Это вранье. Очевидно, что мы между собой говорим на португальском, мы общаемся, дружим. С Алексом Теллесом мы друзья как на поле, так и за его пределами. Я давно с ним знаком.

Но это не значит, что я не буду общаться с Лингардом, Рэшфордом, Гринвудом, Магуайром, другими англичанами. Наоборот, между нами прекрасные отношения, у нас отличная раздевалка, мы все партнеры, всегда танцуем в раздевалке, устраиваем командные ужины. Сейчас это случается реже из-за коронавируса.