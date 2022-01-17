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Фред прокомментировал слухи об этнических конфликтах в «Ман Юнайтед»

сегодня, 20:14

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Фред прокомментировал слухи, согласно которым в команде есть конфликты между англоговорящими и португалоговорящими футболистами.

Всё это фейковые новости. Это вранье. Очевидно, что мы между собой говорим на португальском, мы общаемся, дружим. С Алексом Теллесом мы друзья как на поле, так и за его пределами. Я давно с ним знаком.

Но это не значит, что я не буду общаться с Лингардом, Рэшфордом, Гринвудом, Магуайром, другими англичанами. Наоборот, между нами прекрасные отношения, у нас отличная раздевалка, мы все партнеры, всегда танцуем в раздевалке, устраиваем командные ужины. Сейчас это случается реже из-за коронавируса.

Также недавно Фред прокомментировал слухи о недовольстве игроков МЮ методами Ральфа Рангника.

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Все комментарии
mihaluch
mihaluch
сегодня в 21:20
Ничего там такого нет
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 21:04
Англосаксы способны на любую подлость.
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 20:57, ред.
Дыма без огня не бывает
заDOOMчивый
заDOOMчивый
сегодня в 20:49
Роналду их хоть и бальным танцам обучит.Щесный например ими занимался.
shur
shur
сегодня в 20:29
...будет он общаться или нет, я стройбат наш советский сразу вспомнил, 20 мусульман на своём что то гыркают, а молодой солдатик своей участи ждёт,
сам Я то ракетчик, но ребята со двора рассказывали разное после дембеля!
По ходу в МЮ англичане в пассажиров превращаются , не дело это!!!
sv_1969
sv_1969
сегодня в 20:25
Лукавит негр!)))
dimagas2
dimagas2
сегодня в 20:19
Англичане стали этносом?)))
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 20:15
Ох уж эти негры...
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