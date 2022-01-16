Фанаты сорвали дерби Севильи после «олимпийского гола» Фекира. Через месяц на этой арене сыграет «Зенит»

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вчера, 12:42

Увидели два шедевра и одно сотрясение мозга.

Хоан Хордан получил палкой по голове

Начнем с хороших новостей. Хордана сразу отпустили домой после ряда обязательных тестов в больнице. И хотя официальный диагноз звучит страшно – черепно-мозговая травма, там лишь сотрясение. Это как раз стандартное последствие не опасной для жизни черепно-мозговой травмы. В некоторых контактных видах спорта, вроде американского футбола, даже есть ограничение на количество таких травм за карьеру.

Но футболисты не боксеры. Если в ближайшие 24 часа состояние Хордана не изменится, то с ним все будет в порядке. А поначалу все перепугались, ведь на общем плане, когда длинный серый предмет прилетел в голову игроку «Севильи», сложно разобраться. В случае с металлической трубой риск летального исхода вырос бы многократно. Любые удары по голове твердыми предметами крайне опасны.

Повезло, что «копье» оказалось ПВХ-трубой, которую один из диких фанатов «Бетиса», похоже, отломал на стадионе. Теперь «Эстадио Бенито Вильямарин» ждет проверка, ведь ограждения не стоит делать пластиковыми. Нужны или сетки, или металлические конструкции, которые сложно отломать и бросить на поле. А сам случай — чистое варварство и неподобающее поведение, за которое последует наказание.

Фаната «Бетиса», который бросил трубой в Хордана, нашла и задержала полиция. Какое бы наказание ему не предусматривали законы Испании, заслужил честный суд и не менее честный вердикт. Зачем в матче, где твоя команда не просто сравняла счет, а получила явное моральное преимущество над соперником, срывать игру, угрожая чужому здоровью?

Футбольная игра с двумя шедеврами

В странах, где говорят на португальском и испанском языках, у мяча прямым ударом с угла поля есть название – «Олимпийский гол». Истории обозначения почти сто лет. В 1924 году сборная Уругвая отправилась на Олимпиаду в Париж. Вынесли югославов 0:7, разгромили сборную США 3:0. В четвертьфинале пострадали хозяева французы – 1:5, в полуфинале голландцы – 2:1. Уругвай взял «золото», разгромив Швейцарию 3:0.

Футболисты той поры были знаменитостями и гуляками. Например, великий Хосе Леандро Андраде – будущий чемпион мира 1930 года, сын почти столетнего на момент рождения Хосе бразильского раба-шамана и аргентинки, хорошо танцевал и играл на разных инструментах. Много лет подрабатывал на карнавалах. Темнокожий Хосе Андраде понравился французской богемной публике, таскали его с одной джазовой вечеринки на другую.

В Париже 1920-е называли «дикими временами». И не только потому, что участники «Дикой дивизии» устроили резню с корсиканской мафией после пьяной разборки с оскорблениями. Юная Шанель приглашала в гости каталонца Дали. Шагал с женой переехали во Францию. Вечно нищий Джойс за два года до Олимпиады именно в Париже издал «Улисса». Композитор Стравинский буквально жил на вечеринках, где встречал и Пикассо, и Хемингуэя.

Столица Франции была местом притяжение для алкоголиков, наркоманов и гениев со всего мира. Роман «Великий Гэтсби» Фицджеральд дописал как раз в Париже. Вертинский уже планировал полноценный переезд. Большой культурный котел в одном городе с футболом: Стайн с ее злым пуделем Баскетом, бывшая жена Есенина – американка Айседора Дункан, архитектор Ле Корбюзье, военный де Голль, Дягилев, Щукин и Бунин в своей коморке.

Уругвайцы танцевали и пили с мировыми знаменитостями. Затем вернулись за океан, чтобы сыграть два товарищеских матча против Аргентины. В Монтевидео была ничья 1:1, а в Буэнос-Айресе чемпионов Олимпиады ждал небывалый прием. Футбол набирал обороты, билеты перепродавали втридорога. Набралось более 50 тысяч желающих, публику планировали разместить на беговых кругах вокруг футбольного поля.

Гости испугались, что толпа их раздавит, разрешили 37 тысяч зрителей. По легенде в том матче уругвайцы позволили аргентинцам сделать замену после травмы, хотя официальных замен в футболе не было еще много десятилетий. Да и забивать прямым ударом с угла поля разрешили лишь за пару месяцев до этого матча. На 15-й минуте левый вингер Чезарео Онзари как раз прямым ударом с углового огорчил Уругвай.

Так появилось определение «Олимпийский гол», который Фекир показал вчера в дерби Севильи. До этого Папу Гомес идеальным ударом низом в самый угол огорчил фанатов «Бетиса». Но команда Пеллегрини не сдавалась, оборона Лопетеги располагалась слишком высоко, а когда молодой голкипер, сыгравший в кубковом матче, опрометчиво покинул линию ворот, то хитрый Фекир его обманул. После этого Хордану прилетело палкой по голове.

Но до чего история любит повторяться! Матч Аргентины и Уругвая почти сто лет назад принес хозяевам победу 2:1, но в конце матча Хосе Андраде травмировал автора знаменитого гола. Местная публика атаковала гостей – уругвайцев забрасывали бутылками и разными предметами, судья вынужден был прервать матч за четыре минуты до конца и увести команды с поля. Хорошо, что стандарты безопасности за сто лет поменялись. И плохо, что люди не стали умнее.

«Бетис» против собственных фанатов

Помним, как Акинфееву попали файером в голову в поединке Черногории и России. Игорю обожгли шею, матч прервали. Непоправимого вреда здоровью не было, но черногорцам сразу выписали техническое поражение. Но сейчас история сложнее для «Севильи». Регламент Кубка Испании не подразумевает техническое поражение после подобного инцидента, хотя позволяет закрыть фанатские трибуны и лишить зрителей права прийти на футбол.

Королевская Федерация футбола Испании приказала доиграть матч, продолжат сегодня в 18:00 по Москве. Конечно, хитрый Лопетеги вчера постарался, чтобы игру остановили, ведь понимал, что гол с угла поля – психологический удар по игрокам «Севильи». Но у фанатов «Бетиса» нет морального права упрекать «Севилью» в желании извлечь выгоду из ситуации, ведь рецидивисты с их стороны.

Пятнадцать лет назад в Хуанде Рамоса попали бутылкой с водой, тренер потерял сознание. Фанаты «Севильи» тоже не всегда вели себя достойно в дерби – выбегали на поле, атаковали отдельных игроков в разные годы. Сами команды устраивали драки «стенка на стенку». Но говорим о конкретном случае. Даже на табло стадиона «Бетиса» после инцидента появилась надпись против хулиганов:

С начала сезона-2021/22 «Бетис» подвергался осуждению со стороны компетентных органов после каждого матча, сыгранного на этом стадионе, ведь с трибун звучали кричалки, которые попадают под дисциплинарные статьи о борьбе с насилием, расизмом, ксенофобией и нетерпимостью в спорте.

В 2007-м году после того, как Хуанде Рамос получил тяжелое сотрясение мозга, кубковое дерби тоже доиграли. «Севилья» сохранила преимущество, вышла в финал и взяла трофей. Возможно, сегодня судьба снова накажет «огурцов» за чужие грехи. «Зениту» достался веселый соперник в Лиге Европы, но надеемся, что те поединки пройдут без подобных инцидентов.